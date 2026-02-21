Voborníková uplakaná štěstím: Omlouvám se, nemůžu uvěřit. Slyšet rodiče brečet...
Fantastická lvice z Vrchlabí! Tereza Voborníková skvěle zvládla dnešní biatlonový závod s hromadným startem. I díky skvělé střelbě se probila na třetí místo a získává pro Česko jedinou biatlonovou medaili z končící olympiády. Zcela nečekanou. Proto nebyla v cíli nouze o slzy. Pětadvacetiletá Češka se po poslední střelbě protlačila na první místo. V samotném finiši ji pak předstihly Francouzky Océane Michelonová a Julii Simonovou.
Nejlepší výsledek pro český biatlon na letošní olympiádě vyjela Tereza Voborníková, v závodě s hromadným startem vyhrála fantastickou bronzovou medaili. Krátce před cílem už však aspirovala na zlato. V životním závodě se Voborníková opírala o skvělou střelbu, druhou nejpřesnější z celého startovního pole.
Dojatá Voborníková štěstím plakala ještě dlouho poté, co dojela do cíle. „Omlouvám se. Vůbec tomu nemůžu uvěřit. Pro mě je to naprosto neuvěřitelný. Děkuji moc všem, kteří mi pomáhali a pomáhají,“ povídala v rozhovoru na ČT sport bronzová hvězda dnešního závodu a utírala si přitom slzy z tváří.
O úspěchu nebyla ještě během závodu vůbec přesvědčená. „Po první netrefené ráně jsem si říkala, že na nějaký hezký výsledek do desátého místa potřebuji přece nulu. Uvidíme, jak to půjde, řekla jsem si. Běželo se mi ale docela dobře. Moc se to dnes netrhalo. Skupinky před námi jsme společně dojížděli,“ vyprávěla Voborníková.
O bezprostřední pocity se nemohla hned po dojezdu podělit s rodiči. „Strašně bych si přála, aby tady byla mamka s taťkou, ale byli tady na jiné závody. Doufám, že se dívají a mají stejnou radost jako já. Doma to oslavíme.“
Snad to bude vzpruha pro všechny
Po ceremionálu už s bronzovou medailí rozdávala úsměvy. „Ta medaile je fakt krásná. Nejšťastnější bude taťka, v ložnici na poličkách má sbírku mých medailí a různých plyšáků, takže poputuje k němu do ložnice,“ líčila Voborníková a s rodiči si mezitím už stihla zavolat. „Oni z toho taky nemohli mluvit. Byl to úžasný den. Myslím si, že dneska budu ještě hodně brečet,“ vyprávěla.
Pro český biatlon získala devátou olympijskou medaili v historii. „Všem moc děkuju za podporu. Slyšet brečet rodiče do telefonu, je to nejhezčí. Pro naší rodinu... Neprocházeli jsme si úplně šťastným obdobím, tak doufám, že to bude taková vzpruha pro všechny,“ řekla Voborníková, která ještě vyráží do Milána a v neděli se chystá na finále hokejového turnaje.
O jejím úspěchu do velké míry rozhodla poslední střelba, kterou zvládla na výbornou. „Když jsem přijížděla na poslední střelbu, nemohla jsem ani moc vystřelit. Snažila jsem si ty rány strašně pilovat. Pak jsem si řekla, nenech si tu šanci vzít! Pak jsem odjížděla a vůbec jsem tomu nemohla uvěřit. Pořád jsem se ohlížela a šlo mi hlavou, že zas dojedu třeba šestá sedmá. Je neuvěřitelné, že jsem dojela třetí,“ povídala dojatě.
„Musím říct, že i na trati to bylo úžasné. Na začátku olympiády jsme řešili různé patálie. Spousta lidí odsuzovala český biatlon za to, kde je. Terka tomu ale dnes dala tak úžasnou tečku a ukázala, jakou cestou biatlon jde. Hrozně moc ji to přeju. Už byla blízko v individuálu, teď si vyjela medaili, bylo to hrozně na těsno,“ reagoval Ondřej Rybář triumf Voborníkové. „Už se mi derou slzy,“ dodal.
