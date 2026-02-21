Soukalová o bronzu Voborníkové: Jsem z toho úplně naměkko! Doufám, že ji to nezmění
PŘÍMO Z ITÁLIE | Osmileté čekání českého biatlonu na olympijskou medaili je u konce. Tereza Voborníková v sobotním závodě s hromadným startem vybojovala fantastické třetí místo. V Anterselvě jí mimo jiné gratulovala i biatlonová legenda Gabriela Soukalová. „Bála jsem se celé poslední kolo,“ přiznala dvojnásobná olympijská stříbrná medailistka.
Když Gabriela Soukalová došla k hloučku novinářů u trati zprvu jen opakovala: „Je to bomba!“, načež se slzami v očích dodala: „Omlouvám se, jsem z toho úplně naměkko. Hrozně moc ji to přeju.“
Jak jste celý závod prožívala?
„Přiznám se vám, že jsem se celé poslední kolo bála, protože jsem viděla, kdo za ni je. Matně jsem se snažila vybavit si statistiky běžeckých časů za posledních iks dní, které mám docela dost dobře načtené. Říkala jsem si, že nevěřím, že by ji Anna Magnussonová zvládla zezadu atakovat. Terka se mi jevila na lyžích lepší. Celou dobu jsem jen propočítávala průběžnou ztrátu Julie Simonové. Ta patří k lepším běžkyním a na atak měla větší šanci.“
Odkud jste ji vlastně sledovala?
„Byla jsem na pozici 300 nebo 400 metrů před cílem, a když jsem viděla, že se tam Terka vynořila druhá, myslela jsem si, že to ještě zvládne udržet. Měla náskok nějakých 15 metrů. Síla a agrese Simonové byly ale tak silné, že se opět ukázala jako jedna z nejlepších finišmanek.“
Křičela jste na Terku něco?
„No jéje! Totálně ztrácím hlas, už mě bolí v krku. (směje se) Ani nevím, co jsem volala. Celé jsem si to ale natočila. Můj Miloš byl ale jako na trní. Všechno jsme to mapovali. Řekla jsem mu, že se teď píše historie, a proto to musíme mít natočené. S napětím jsme sledovali celý poslední okruh. Řvala jsem, ať jede a nenechá si to vzít. Taková šance se totiž nemusí jen tak opakovat.“
Vyhrála tedy bronz s cenou zlata?
„Rozhodně! Ve finále je jedno, jaká je to medaile. Je to hlavně obrovská satisfakce. Umím si představit, jak pro celý tým muselo být těžké soustředit se navzdory všem okolnostem. Má to krásný a šťastný konec, který si český biatlon zaslouží.“
Sama jste zažila, že jste se v jeden moment stala obrovskou hvězdou. Tohle je zase průlomový moment pro Terezu. Co ji teď čeká a jak se s tím vypořádá?
„No, musela jsem se teď zhluboka nadechnout, když jsem si na to vzpomněla. Dostane se do povědomí lidí, kteří biatlon až tak moc nesledují. To se stává všem olympijským medailistům. Bude pod drobnohledem širší veřejnosti. Je s tím spojených spousta věcí, které bych hrozně nerada předbíhala. Doufám, že ji to nezmění, protože ji vnímám jako čistou a hrozně fajn bytost, která kolem sebe ale potřebuje klid. Během toho velkého vzruchu, co ji teď čeká, potřebuje zachovat hlavně vnitřní klid. Ten je důležitý pro životní balanc. Potřebuje to navíc, aby si mohla ve svém biatlonovém životě nastavovat další mety.“
Je to trochu perfekcionistka. Vnímáte to stejně?
„To, že dbá na detaily, je rozhodně dobře. Zároveň ji ale až tak dobře neznám, protože jsme se generačně minuly. Občas se někdo zmíní a vždy vyzdvihují to dobré. Má to nastavené dobře. Je profesionálka každým coulem. Pokud jste dlouhodobě opravdu důslední, osud vám to v dobrém vrátí.“