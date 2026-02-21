Bronzová Voborníková: Vzpomněla jsem si na Bimba. Furt jsem se musela ohlížet
PŘÍMO Z ITÁLIE | Na své Raškovce měla biatlonistka Tereza Voborníková kupičku sněhu a na krku bronzovou medaili. Po životním závodě s hromadným startem na olympiádě se ještě před vyhlášením stihla po telefonu spojit se svými rodiči. „Byli tu minulý týden. Taťka říkal, že toho strašně moc lituje. Ale nemusí, ještě to s ním oslavím,“ usmívala se při svém bronzovém rozhovoru.
První rána šla vedle. Pro Terezu Voborníkovou to ale v královském závodě biatlonových Her v Anterselvě byla poslední chyba. Když přijížděla na poslední položku vestoje, medaile se už skoro blýskala někde mezi padajícími vločkami. A pak ještě víc, když po střelnici vedla.
Jak náročné bylo nepustit si do hlavy, že jedete o medaili?
„Já tam přijížděla ve stejné situaci jako Bimbo včera, vzpomněla jsem si na něj. Ale říkala jsem si, že máme bezvětří, tak není důvod to nezvládnout. Na rozdíl od stíhačky, kde jsem to nezvládla, jsem si říkala, že si tu šanci nechci nechat vzít. A že je to jen na mně. Nikdo jiný než já to pokazit nemůže.“
Jak jste ke střelbě přistoupila?
„Začala jsem střílet později než ostatní. Ale samozřejmě jsme se pokoušeli dojet tu skupinku před námi, tak jsem tam dojela v trochu vyšších tepech, než bych si přála. A té výšce to není úplně jednoduché. Musela jsem si ty rány trochu vyměřovat. Každá poslední rána byla tak strašně hlídaná, že se to nakonec vyplatilo.“
A jaké bylo vyjet na trať jako první?
„Já tomu vůbec nemohla uvěřit. Ale říkala jsem si, že to poslední kolo je docela dlouhé a klidně můžu být desátá. Nevěděla jsem, jak se to za mnou pohybuje. Stalo se mi to v Ruhpoldingu ve štafetě. Pak vás předjedou, ani nevíte, jak. To pro mě nic neznamenalo.“
Furt jsem se musela ohlížet
Má pro vás tenhle bronz cenu zlata?
„Mně se malinko stává, že když vyjíždím ve hře o nějaký pěkný výsledek do posledního kola, tak mi trochu začne chybět sebevědomí a začnu se podceňovat. Bohužel se mi to stalo i dnes. Furt jsem se musela ohlížet za sebe, abych se ujistila, jak nejhůř to dopadne. A pak už jsem se na to vyprdla a řekla si, že to musím zkusit a všichni jsou unaveni. Ale samozřejmě za vámi jedou závodnice, které chtějí také tu medaili a bylo to strašně těžké i psychicky vypnout to myšlení a přestat myslet na to, že jedete o medaili a může vám strašně rychle zmizet. Ale jsem hrozně šťastná, že mi to vyšlo a že na tu bronzovou medaili stačilo.“
Měla jste přehled o finišujících Francouzkách Michelonové a Simonové za vámi?
„Já pak viděla i Dorotheu, a že je tam víc lidí. Poslední kolo je dlouhé a dost chumelilo. Trať se dost zasněžovala, já byla první, kdo ji projížděl. Ale říkala jsem si, že máme super lyže a musím to dobojovat, snad budou všichni unaveni. Ale co předváděly Francouzky, je něco neuvěřitelného a těžko s nimi držet krok. Jsem fakt hrozně ráda, že jsem ten bronz udržela.“
Co jste prožívala za cílem?
„Já nemohla uvěřit. Byla jsem strašně unavená, byl to strašný mix emocí.“
Rodiče nemohli přes slzy mluvit
Nevěřícně jste se usmívala i při vyhlášení, jaké bylo?
„To bylo krásný a asi ještě hezčí bylo, když jsem chvilku čekala a povedlo se mi spojit s rodiči, kteří nemohli přes slzy mluvit. To dojalo zpětně i mě. Škoda, že nám do toho chumelí, bylo by hezčí s tím sluníčkem, ale dneska mi to nemůže pokazit ani počasí.“
Kde se rodiče dívali?
„Byli tu minulý týden na tři závody. Lístky se musely kupovat hodně dopředu a s tím hromaďákem je to u mě vždycky do poslední chvíle. Taťka říkal, že toho strašně moc lituje. Ale nemusí, ještě to s ním oslavím.“
Všechno začalo neproměněnou první ránou, nezacloumalo to s vámi?
„Samozřejmě, když jsem odjížděla dvacátá šestá po první položce, tak jsem si říkala: Ó jé, to to začíná... Pak jsem si i cvakla, i když mi říkali, že si cvakat nemám. Ale já tu ránu měla na tři hodiny. Tak jsem si říkala, kdybych měla zase zopakovat tu chybu, tak ať to mám radši trochu víc vlevo, aby se tam ta rána vešla. A ty stojky, těch jsem se trochu bála… Přece jen jsem se snažila furt něco dohánět na trati, ale dnes se na mě štěstí usmálo a zvládla jsem to.“
Jak vám zní, že jste olympijská medailistka?
„Je to naprosto neuvěřitelný. Někde vzadu v hlavě jsem měla, že kdyby se to povedlo. A tady jsem nabyla větší sebevědomí, jaké mívám obvykle. V tom je kouzlo velkých akcí, že občas se stane, že někdo od koho se to neočekává, to dokáže. Pár takových příběhů už tahle olympiáda ukázala a jsem moc ráda, že jsem jedna z těch, kterým se to povedlo. Když budu mít takhle připravené lyže jako dnes a na štafetu, tak se pak závodí naprosto skvěle. Jsem moc ráda, že se to klukům ze servisu takhle podařilo, bez nich bych tu medaili neměla.“
Po medaili na hokejové finále
Berete tuhle medaili jako odměnu za dřinu, kterou biatlonu dáváte?
„Jo, určitě. Samozřejmě, jsou příběhy, kdy si sportovci prošli bůhvíčím. Já ničím hrozným ne, ale jsou i věci v soukromí, které mně trošku ty moje sportovní sny oddalovaly. Ale byli lidé okolo mě, kteří mi pomáhali, a je to krásné.“
Co vás teď čeká? Prý jedete do Milána.
„Ano, hurá za zbytkem sportovců, co tam odjeli už dnes ráno a zítra se jdeme podívat na finále hokeje. Moc se těším, že ještě nasaju olympijskou atmosféru i tam. Půjdu na zakončení a pak hurá domů.“
Jak jste sehnala lístky na finále hokeje?
„My je ulovili už na začátku Her na naši akreditaci. Doufali jsme, že uvidíme zápas s Českem, ale doufám, že i tak to bude moc hezké a vidět zápas o hokejové zlato bude taky velký zážitek. Ale určitě ne větší než to, co mám teď na krku.“