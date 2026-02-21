Dala, dala, dala... Terko, pojeď! A skřeky v cíli. Jaký byl bronzový závod Voborníkové?
PŘÍMO Z ITÁLIE | V euforickém dramatu začala nová éra českého biatlonu. Tereza Voborníková na samý závěr Her dotáhla svůj olympijský příběh k senzačnímu bronzu. Kolem trati s ní poslední sty metry prožívali trenéři, servismani nebo Gabriela Soukalová. „Peklo… Ale věděl jsem, že to Terka dá,“ vydechl šéf svazu Jiří Hamza.
Jeden z trenérů ženského týmu Jakub Procházka stál dvanáct set metrů od cíle a daleko to měl i na střelnici. A ani nestál o to, aby poslední střelbu Terezy Voborníkové viděl.
„Vypnul jsem si data, čekal jsem, co bude Čiko říkat na střelnici. Jenom jsem poslouchal, co nám Lukáš říká, protože jsem se na to nemohl koukat,“ usmíval se Procházka.
Čiko, jak zní přezdívka dalšího trenéra žen Lukáše Dostála, stál od Voborníkové pár metrů a do vysílačky hlásil na celou trať, co vidí. Šlo o to, aby černý teč pětkrát zbělal. Jaká byla jeho zpráva?
„Byl jsem na vysílačce: Dala. Dala. Dala. Dala. Dala. Pak už nevím, pak to vypnul. Pak jsme křičeli,“ vypráví Procházka.
Tereza Voborníková vybílila na poslední střelnici všechny terče a do posledních dvou a půl kilometrů vybíhala jako první. „To byl jeden z těch nejlepších pocitů, co trenéra může potkat. A pak už jsme ji jenom všichni tlačili očima i ústy, jak to jen šlo,“ líčil Procházka.
Všude kolem trati, kde stáli lidé v českých bundách, narůstala euforie. Tohle byl moment, v němž se vařila sportovní historie. Velká šance. Na co vlastně?
„Francouzky po ní šly, ale v půlce kola jsem si říkal, že to vypadá dost nadějně, že by ještě mohla bojovat o první místo až do cíle,“ líčil Dostál.
Co se křičí? Cokoliv
Ve své víře nebyl sám. Voborníková letěla dopředu. Švédka Anna Magnussonová ztrácela a Francouzky Océane Michelonovou s Julií Simonovou držela na distanc.
„V jednu chvilku jsem si myslel, že to bude i zlatá,“ připustil Hamza. „Ale Francouzky jsou neuvěřitelně silné. Jak to zvládla na střelnici, tu čtvrtou položku, klobouk veliký dolů… Ona v klidu vydržela, stála. Úplně famózní.“
Voborníková byla ve svém boji sama, ale od trati jí dávali sílu koučové aspoň svými hlasivkami. Michael Málek byl kousek za střelnicí. V lese stáli sportovní ředitel Ondej Rybář a Ondřej Moravec. Povzbuzovali i servismani. Procházka čekal na svém místě víc než kilometr od cíle.
„Co se křičí? Cokoliv, hlavně hlasitě,“ odtušil Procházka.
Voborníková je všechny slyšela. Dál drtila další metry.
„Nevybavuju si co, ale vím, že křičeli hodně. Kuba na mě pořád volal něco ve stylu: Musíš si to odpracovat!! vzpomněla si Voborníková. „A byla jsem moc ráda, když jsem je pak viděla všechny v cíli. Doufám, že jsou z toho stejně šťastní jako já a že nám to všem do budoucna pomůže.“
Několik set metrů před cílem stála Gabriela Soukalová. Málem si vykřičela hlasivky. V tu chvíli se už Voborníkové trhla Michelonová, ale stále měla náskok na Simonovou. „Pojeď, Terko! Pojeď! To je neuvěřitelný! Ale bude druhá, to ještě stihne,“ věřila Soukalová.
Na velbloudí hrb za střelnicí už Voborníková jela jako třetí, Francouzky ji přemohly. Na bronzové příčce ale jela bezpečně. Najednou byla v cíli a zdálo se, že samotné jí ještě nedošlo, co se stalo.
Všichni ostatní to moc dobře věděli. Chlapi v českých bundách se objímali a řičeli radostí. Doslova. „To byly takové emotivní skřeky…“ chechtal se Procházka.
Tvář šéfa Jiřího Hamzy zářila do daleka. Po dlouhých osmi letech má český biatlon olympijskou medaili. Voborníková navázala na stříbro Michala Krčmáře ze sprintu na Hrách v Pchjongčchangu.
„Přišlo by mi ještě horší, kdybychom měli čekat další čtyři roky. Vysvobodila nás z toho,“ ulevil si Hamza.