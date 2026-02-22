Zrodila se hvězda! Voborníková víc než Love Island? Soukalová o nástrahách slávy
PŘÍMO Z ITÁLIE | Zrodila se hvězda. Olympijský závod s hromadným startem se stal ostrým zlomem v kariéře biatlonistky Terezy Voborníkové. Co bude dál? „Potřebuje zachovat hlavně vnitřní klid,“ radí šampionka Gabriela Soukalová, která kdysi prožila podobný určující moment.
Pořád padal sníh. Mokré vločky se bez ustání valily k zemi a fanoušci v Anterselvě už byli dávno na cestě domů, pokud si odpoledne nezpříjemnili v přilehlém párty stanu. Tereza Voborníková však ještě stále neukončila své kolečko po mezinárodní mixzoně.
„Už mám trochu sucho v krku a těším se, až se napiju. Moc často bych tohle podstupovat nechtěla,“ řekla Voborníková. „Já fakt nevím, co to obnáší, je to má první medaile. Netuším, co se může dít, a jsem sama zvědavá, kam mě to zanese.“
To je ta otázka pro budoucnost nové české super star. Voborníková dosud byla dvojnásobnou juniorskou mistryní světa, závodnicí s velkým potenciálem. Bronz z Anterselvy získaný nadšeným běžeckým výkonem a ledovým klidem na střelnici po úvodní chybě z ní udělá českou sportovní celebritu.
Gabriela Soukalová jí fandila přímo na trati. A před čtrnácti lety na vlastní kůži zažila, co se stane, když osobitá biatlonistka zaujme obecné publikum. Tehdy na Světovém poháru v Pokljuce nastoupila hvězdnou dráhu během tří dní, kdy se ve třech závodech dostala třikrát na stupně vítězů. „Musela jsem se teď zhluboka nadechnout, když jsem si na to vzpomněla,“ řekla Soukalová.
I vzpomínka v ní dodnes vyvolává znatelnou emocionální reakci. Když se tehdy vracela z Pokljuky, na pumpě udiveně zírala na titulní stránku deníku Sport se svou fotografií. Ví, co teď čeká její nástupkyni Voborníkovou.
„Dostane se do povědomí lidí, kteří biatlon až tak moc nesledují. To se stává všem olympijským medailistům. Bude pod drobnohledem širší veřejnosti,“ líčí Soukalová. „Je s tím spojených spousta věcí, které bych hrozně nerada předbíhala. Doufám, že ji to nezmění, protože ji vnímám jako čistou a hrozně fajn bytost, která kolem sebe ale potřebuje klid. Během toho velkého vzruchu, co ji teď čeká, potřebuje zachovat hlavně vnitřní klid. Ten je důležitý pro životní balanc. Potřebuje to navíc, aby si mohla ve svém biatlonovém životě nastavovat další mety.“
Nový lídr reprezentace
Sama bronzová medailistka zatím poznává první fázi velkého úspěchu. Ještě unavená po těžké dřině se v husté chumelenici vydala z do Milána, aby třeba na nedělním finále mužského hokejového turnaje po třech týdnech zažila nádech olympiády mimo údolí Anterselvy.
„Zrovna teď jsme se o tom bavily s Jess, že člověk, který jde do Love Islandu, tak když vyleze, je možná známější než olympijský medailista. Tak uvidíme,“ řekla Voborníková k pozávodní konverzaci s týmovou kolegyní Jessicou Jislovou.
Výhodou pro ni je, že není zvyklá létat v oblacích. A nijak to nesouvisí s její výškou 156 centimetrů. „Z perspektivy trenéra chce člověk vidět, když se vyplatí tvrdá práce,“ řekl trenér Jakub Procházka.
„Je to profík, je to pracant,“ přidal se kouč Lukáš Dostál.
Z Voborníkové taky roste lídr reprezentace. Po pátém místě ve štafetě se postavila za ženský tým, který na veřejnosti bez zraněné Markéty Davidové nepožíval důvěry. „Několikrát jsme dokázaly zajet hezky i bez Makuly, tak mě trochu mrzelo, že jsme furt i v tomhle složení takhle podceňované,“ řekla Voborníková.
Jaká tedy je? Zvládne novou realitu?
„Je cílevědomá. Ví, kam jde, dotáhne to tam. Jednoduchý. Ví přesně, co dělá, proč to dělá a kvůli čemu to dělá. Fajn holka, úplně normální. Nehledá problémy tam, kde nejsou,“ říká Hamza. „Myslím si, že bude lídr budoucího týmu. Dneska si o to řekla jednoznačně. Ukázala těm, co stojí za ní, že to může jít.“