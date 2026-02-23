Hamza: Zvažoval jsem, jestli to zabalit. Terka nás vysvobodila. Co bude s Davidovou?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Euforický závěr biatlonové olympiády obrátil v českém týmu náladu naruby. Na jejím začátku všechno přebíjel bolavý příběh Markéty Davidové a její nešťastný úsek ve smíšené štafetě. Čekání na zlom nakonec v pravou chvíli přebily dva elitní výsledky Michala Krčmáře a Terezy Voborníkové v královských závodech s hromadným startem. „Já dokonce zvažoval, jestli to nemám zabalit,“ ulevil si prezident svazu Jiří Hamza. Teď se raduje a s nadějí se dívá do budoucna. A přiznává i chybu v případě Davidová.
Vypadal jako člověk, kterému sundali z ramenou vagon uhlí. Jiří Hamza své vizi věří. Optimismus neztrácel ani před báječným víkendem. „Vkládám velké naděje do těch dvou dnů,“ prohlásil. Jeho borci ho v tom nenechali a v posledních dvou závodech vyznění biatlonových Her výrazně vylepšili.
Český tým se systémem tréninku ve vysokých výškách přiblížil světu a v budoucnu chce být ještě důslednější. Ukáže se, jestli a jak mu v tom pomůžou zraněná Markéta Davidová či Michal Krčmář s Terezou Vinklárkovou, kteří zvažují konec kariéry. „Snažíme se ta kola točit dál,“ ujišťuje Hamza.
Jak jste prožíval poslední kolo bronzového závodu Terezy Voborníkové?
„Peklo… Ale věděl jsem, že to Terka dá. V jednu chvilku jsem si myslel, že to bude i zlatá, ale Francouzky jsou neuvěřitelně silné. Ale jak to zvládla na střelnici, tu čtvrtou položku, veliký klobouk dolů. Kolem ní to nepadalo a ona v klidu vydržela, stála, úplně famozní. Ukazuje potenciál, který v ní je do budoucna. Bude to chvilku trvat, ale už ukazuje, že umí vystrčit růžky i teď.“
Věřil jste jí od startu?
„Já jsem říkal, že můžou zajet oba dva s Bimbasem (Michalem Krčmářem). Na lyžích byli ve štafetách oba hrozně silní. Bál jsem se, abychom v tomto těžkém počasí trefili mázu, ale o těchto dvou jsem byl přesvědčený. Víťovi to tady tak nejezdilo, ale supr devatenácté místo. Teď si musíme užít radost, na kterou jsme fakt čekali dlouho.“
Jak hodnotíte, že Voborníková během jednoho cyklu zvládla cestu od dvojnásobné juniorské mistryně světa z roku 2022 k olympijské medailistce?
„Máte první příklad toho přechodu. Ona je obrovský talent. Malinko ji handicapuje ta výška, ale jak kdy, někdy je to výhoda. Někdy ji to samozřejmě handicapuje, ale těžší tratě ve výškách jsou přesně pro ni šité.“
Tereza se projevovala i mimo trať, ozvala se, když měla pocit, že je ženská štafeta podceňovaná. Roste v ní nový lídr?
„Myslím si, že bude lídr budoucího týmu. Dneska si o to řekla jednoznačně. Ukázala těm, co stojí za ní, že to může jít. Ukázala to Mikolášové, Plecháčové a ostatním. Tvrdá práce vede k úspěchu a ona tvrdě pracovala, nefrflala, nehrála si na princeznu. Dneska má neuvěřitelnou odměnu. Neuvěřitelně pomohla celému biatlonu.“
Co pro něj tenhle úspěch znamená?
„Konec toho obrovského tlaku, který na nás byl. Jasně, zase bude, ale už jsme potřebovali úspěch. Člověk nevystačí s tím, když říká: Děláme to dobře, ale nemáme výsledky. To se píše blbě i vám, potom se kolikrát těžko hledá balanc.“
Co říkáte na spoustu vlajek českých fanoušků na tribuně?
„Musíme poděkovat, že na nás nezanevřeli, i když výsledky nebyly takové, jaké měly být. Je to pro ty závoďáky a všechny ty lidi obrovská odměna. Když to nejde, je logické, že nemůžete psát, že to jde. Ten tlak se zvedá, my to cítili. Já dokonce zvažoval, jestli to nemám zabalit, takže i pro mě je to vnitřní impuls, že to tak úplně blbě neděláme. Stojím si za těmi lidmi, ne vždycky děláme všechno dobře. Ale tohle je neskutečná odměna pro lidi, co to odmakali. My stojíme úplně poslední.“
Přijde vám, že je to už osm let, co jste z olympiády neměli medaili?
„Přišlo by mi ještě horší, kdybychom měli čekat další čtyři roky. Vysvobodila nás z toho.“
Čím to je, že se Voborníková vždy lepší v závěrech sezony?
„Obecně je v té druhé části sezony lepší. Buď je to ovliněné zraněním, nemocemi, ale umí se připravit na vrchol každé sezony. Už v Oberhofu (na MS 2023 ve stíhačce – pozn. red.) udělala sedmé místo. Je to nový lídr, zaplaťpánbůh, že ho máme.“
Davidová? Těžké rozhodování, i jak to komunikovat
Dosud byla jednoznačnou tváří týmu Markéta Davidová, jak tým ovlivnily její zdravotní potíže a všechno, co se kolem ní na začátku Her dělo?
„Já už bych se v tom nehrabal. Zkrátka jsme se všichni rozhodli, včetně Markéty, jak jsme se rozhodli. Ukázalo se, že to rozhodnutí nebylo ideální. Mysleli jsme si, že vyjde. Bylo to all-in, měli bychom jedno tutové místo mezi první šestkou.“
Teď mluvíte o úvodní smíšené štafetě, kde Davidová jako finišmanka vyrážela z pátého místa. Můžete popsat, jak jste před závodem uvažovali?
„Jak přijela z Ruhpoldingu, okamžitě šla na magnet, sešlo se konsilium. Já nejsem doktor, nemůžu rozhodovat za ně. Řeklo se, jaké jsou varianty, první slovo má závodník. Kdyby Markéta řekla, že nechce, je to vyřešené. Řekla, že chce, pak jsou nějaké deadliny před nominací na olympijský výbor. To jsme všechno splnili, nic jsme nezatajili a bylo to na rozhodnutí Markéty.“
Nebylo riziko příliš vysoké?
„Je to strašně složité, když si máte nejlepšího závodníka odpárat. Kdyby doktoři řekli, že nemůže jet, tak nejede. Doktoři řekli, že je to na jejím rozhodnutí, tak si to Markéta rozhodla. Nehážu to na ni, doktory, ani svaz. Kdybyste byli na našem místě, asi byste to rozhodnutí udělali taky takhle, i když si všichni klepou na hlavu. Bylo na jejích pocitech, jestli se rozhodne jet. Byla připravena i varianta, že by jela Plecháčová, ale to by stejně nic nevyřešilo. Terka Vinklárková si to vyjela a v té době byla druhá, třetí nejlepší, což tu ukázala. Těžké rozhodování, i jak to komunikovat.“
Rozhodli jste se klíčovou informaci, že si Markéta zřejmě ještě zhoršila výhřez ploténky, držet neveřejnou. Bylo to správně?
„Nebylo to o tom, že by někdo chtěl něco tajit. Je to něco jiného, než co se dělo před třiceti lety, kdy se něco nařídilo a platilo to. Teď musíme kolem každého tancovat, abychom, nedejbože, neřekli nic špatně. I lidské podmínky se mění. Každý zná své práva a povinnosti. Už bych se v tom nehrabal. Rozhodli jsme se, rozhodli jsme se blbě, což se ukázalo. Přišli jsme o umístění v elitní desítce. Šéfové jsou od toho, aby rozhodovali, a tentokrát to rozhodnutí bylo víc na Markétě a my respektovali, že jet chtěla. Co víc k tomu mám říct…“
Možná ještě, jak vidíte její budoucnost?
„Když bude závodit, je varianta, že by měla individuální přípravu mimo tým za podpory trenéra. Není to probrané s ní, bavíme se o tom jen mezi sebou. Myslím, že bude závodit. Můj názor je, že bez operace to nepůjde. I proto, aby mohla jezdit na koni a zasportovat si jako normální člověk.“
Michal Krčmář fanoušky potěšil skvělým výkonem a šestým místem v pátečním závodě s hromadným startem. Jak to na vás zapůsobilo?
„Ukázal, že cesta je správná. Jen jsme ji nestihli doběhnout. Byl to nejlepší výkon, co jsem od něj kdy viděl. Ještě to potřebujeme dohnat v těch výškách. Nalije nám to krev do žil. Je to dvěstěprocentní profík. Ukázal, že mladí ho musí následovat maličko jinak. Je to o profesionalizaci v obrovské konkurenci.“
Bude podle vás pokračovat v kariéře i v další sezoně?
„Myslím, že Michal bude jezdit dál. Věřím v to. Kluci jsou zdravé družstvo, někteří si to potřebuji srovnat v hlavě, co chtějí. Perspektiva je tam pořád velká. Ale nemůžeme říkat, že máme super perspektivní družstvo, když už je jim šestadvacet a za nimi se valí další generace sportovců. Někteří si budou muset přeskládat v hlavě, jak to má být. A buď v družstvu zůstanou, nebo ne. Nejsme fotbal, nemůžeme točit co čtrnáct dnů trenéra. Zaprvé na to nemáme prachy, za druhé nejsou ti trenéři. Chceme si sednout a v klidu to probrat jednotlivě s lidmi. Nemůžeme paušalizovat. Určitě jsem čekal víc od Mikyse (Tomáše Mikysky), to je pořád talent světového formátu. Máme pořád zaparkovaného Jonáše Marečka, který s tím letos bojoval. Asi si vybral špatné lyže. Jezdí na Madshusech, je na ně těžký, v dobrém slova smyslu, je velká muskulatura. Máme co rozebírat.“
Začlenění mladých holek bude rychlé
Krčmář řekl, že zvažuje, jestli by biatlonu nebyl platnější mimo trať. Co myslíte?
„Každý z těch, co něco dokázali, dostali nabídku zůstat v biatlonu, až jednou skončí jako závodníci. Myslím, že to budeme řešit na další olympiádě. Když bude zdravý, bude stejný typ jako Ondra Moravec. Jen Ondra si chtěl vzít čas na odpočinek. Bimbo bude stát druhý den na druhé straně barikády. Už stojí mezi, snaží se kluky hecovat, mluví s nimi jako táta. Takové typy jsou strašně důležité. Jsem moc rád, že mu to vyšlo. Myslel jsem, že bude mít i placku, ale šesté místo je super.“
Jak vidíte ženský tým?
„Vobo jde krůček po krůčku, budeme z ní chtít mít lídra, a hlasitého. Dojde tam k radikálnímu omlazení. Holky jsou jiné, musí se specifičtěji, je jich daleko míň. Nemůžete přespříliš tlačit na pilu, abyste o závodníka nepřišli. Vobo jde dopředu. Když se vyhne předsezonním nemocem… Všichni musí dodržovat medicínské věci, fyzio věci. Pak tým může vystřelit. Začlenění mladých holek bude rychlé. Nemůžeme čekat, víme, kudy chceme jít.“
Plánujete už v příští sezoně do týmu plnohodnotně zapracovat Ilonu Plecháčovou či Hedu Mikolášovou?
„Neplánujeme, to uděláme, to je jednoduché. Je jasné, co prvního května nastane. Tým se radikálně omladí. Věřím, že může být do budoucna dobrý. Je vidět, že konkurence v biatlonu je snad největší ze všech sportů na olympiádě, protože tady může šedesátý člověk dojet s plackou. Podívejte na Bulharky… To omlazení přijde. Ale na závody pojedou v prosinci ti nejlepší.“
Jak se přiblížit Norům a Francouzům, kteří na olympiádě vládli?
„Francie je úplně jinde. Norové budou mít velký problém, až odejde trenérský štáb. Proslýchá se, že jdou pryč. Najít podobného kouče jako Mazet nebude snadné. (Francouzský kouč Siegfried Mazet u mužského norského týmu skončí po deseti letech – pozn. red.). Víme, kudy jít. Myslím, že za ty dva roky jsme se hodně posunuli běžecky a musíme v tom pokračovat. Musíme být v těch výškách ještě víc, než jsme byli. Trend je takový. Co jsme zanedbali předtím, se nedalo dohnat za ty dva roky. Já myslel, že to doženeme, ale nestihli jsme to. Ale chtěli bychom pokračovat v tom nastoleném trendu.“
Poslední závody ukázaly, že jste zřejmě na dobré cestě…
„Že měl Bimbo šestý běžák v masáku, bylo nemyslitelné. Ještě můžeme zapracovat na kvantitě času ve výšce. Natáhli jsme to o dalších třicet dnů. Budeme muset přidat dalších třicet dnů. Francouzský sportovní ředitel je můj kámoš, občas něco propustí. Říká, že jsou jejich závodnice rozhádané, kradou si karty, ale na tréninku to funguje. Tam jsou dvousetprocentními profíky.“
Jaké možnosti máte?
„Není to dobře placený sport, na druhou stranu ti lidi stráví tři čtvrtě roku mimo barák, půl roku ve výškách. Máme nevýhodu, že nemáme žádné hory, které by měly dva a půl tisíce, a kde bychom postavili jednu chatu, dali tam dvanáct postelí a trénovali tam, když to přeženu. Ale myslím, že se s tím popereme. Byla by škoda promrhat tu generaci Mikyska, Mareček, Karlík. Myslím, že Háček (Petr Hák) je ještě větší talent. Tam to budeme muset vyřešit se školou, aby to zvládl oboje. Ale dělá leteckou vysokou, to se nedá dělat z auta. Uvidíme, co Markéta. Nechci se o tom moc bavit, ale stejně to nic než další operace nevyřeší. A pak se bude muset rozhodnout, co dál.“
Jak vidíte situaci kolem Terezy Vinklárkové, která se z reprezentačního céčka dostala k jedenáctému místu na olympiádě, ale je rozhodnutá končit?
„Voda teče furt dál, budeme se s ní bavit. Na to, co si zažila za zdravotní trable… Skoro dva tři roky vůbec nezávodila a najednou se vyhrábla. Střelec byla vždycky. Pamatuju, když končila v juniorkách, byla pátá na mistrovství světa. I běžecky na tom byla výborně. Pak přišly zdravotní trable, v jedné fázi to vypadalo, že je úplně konec. Musím smeknout, vyrvala se nahoru. My jí pomohli, ale je to její osobní vítězství, které kdyby si připisoval někdo kolem, bylo by to dost falešné. Být jedenáctá na olympiádě, když se připravujete dva tři roky bez nějaké velké podpory… Já jí to moc přeju, myslím, že je fajn holka. Třeba nelhala v tom, že jede poslední závod na olympijských hrách. Ale neřekla, že nepojede na mistrovství světa…“
Nejlepší výsledky biatlonistů na ZOH 2026:
Umístění
Jméno
Disciplína
3.
Tereza Voborníková
závod s hromadným startem
6.
Michal Krčmář
závod s hromadným startem
11.
Tereza Vinklárková
sprint
15.
Tereza Voborníková
vytrvalostní závod
18.
Michal Krčmář
stíhačka
18.
Tereza Voborníková
stíhačka
19.
Vítězslav Hornig
stíhačka
19.
Vítězslav Hornig
závod s hromadným startem
19.
Tereza Voborníková
sprint
20.
Vítězslav Hornig
sprint
Výsledky štafet na ZOH 2026:
Kategorie
Umístění
ženy
5.
muži
6.
smíšený tým
11.
Biatlonové medaile ze ZOH:
Olympiáda
Medaile
Sportovec / tým
Disciplína
Soči 2014
stříbro
Ondřej Moravec
stíhací závod
Soči 2014
stříbro
Gabriela Soukalová
závod s hromadným startem
Soči 2014
stříbro
smíšená štafeta (Soukalová, Vítková, Soukup, Moravec)
štafeta
Soči 2014
bronz
Jaroslav Soukup
sprint
Soči 2014
bronz
Ondřej Moravec
závod s hromadným startem
Soči 2014
bronz
ženská štafeta (Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková)
štafeta
Pchjongčchang 2018
stříbro
Michal Krčmář
sprint
Pchjongčchang 2018
bronz
Veronika Vítková
sprint
Anterselva 2026
bronz
Tereza Voborníková
závod s hromadným startem