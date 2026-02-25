Předplatné

Davidová po olympiádě: Je čas vzít si zpátky zdraví a radost. Reakce Adamczykové

Video placeholder
Pátá medaile pro českou výpravu! Slzy štěstí Voborníkové i rady od Soukalové • Zdroj: isportTV
Markéta Davidová se na čtvrtém úseku smíšené štafety výrazně propadla
Markéta Davidová při tréninku v dějišti olympiády
Markéta Davidová se na čtvrtém úseku smíšené štafety výrazně propadla
Není vyloučené, že Markéta Davidová v Anterselvě odjela svůj poslední závod kariéry
Markéta Davidová v akci na olympiádě
Markéta Davidová.
31
Fotogalerie
Romana Barboříková, Martin Hašek
Biatlon na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Olympijské hry, které se v minulých dvou týdnech odehrávaly v její oblíbené Anterselvě, nedopadly pro biatlonistku Markétu Davidovou vůbec slavně. Další výhřez ploténky jejímu tělu nedovolil podat výkony, které si ona sama i všichni okolo přáli. Teď podstupuje vyšetření a nejspíš ji čeká další operace. Na svém Instagramu k tomu mimo jiné napsala: „Moje třetí olympiáda a jedna velká životní lekce zároveň.“ Co jí odepsala jedna z českých medailistek?

Vydala se na své třetí zimní olympijské hry v naději, že svá záda dala natolik dohromady, že bude schopná předvést výkony, na které je sama u sebe zvyklá, a že pomůže českému týmu. Jenže hned první závod, smíšená štafeta, ukázal, že její tělo se vrcholovému sportu brání.

Ve štafetě, kterou přebírala před posledním úsekem na 5. místě, se jí nedařilo střelecky, musela i na jedno trestné kolo, a ani na trati jí to moc nechutnalo. Češi tak skončili až na 11. místě. Tehdy uplakaná ani nepřišla za novináři.

Další den se omlouvala a vysvětlovala, že v tréninku se cítila dobře. „Jenže mé tělo se asi takovému výkonu brání,“ smutnila. Po nevydařeném sprintu (81. místo), do kterého nastoupila především proto, že Jessica Jislová trpěla nachlazením a šetřila se na ženskou štafetu, už v žádném dalším závodu nestartovala.

„Zkrátka jsme se všichni rozhodli, včetně Markéty, jak jsme se rozhodli. Ukázalo se, že to rozhodnutí nebylo ideální,“ přiznal na konci ZOH i prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

Příspěvek ji okomentovala Adamczyková

Nyní, po skončení Her, na svém Instagramu Davidová napsala: „Moje třetí olympiáda a jedna velká životní lekce zároveň.“ A ještě k tomu přidala: „Je čas vše přijmout a vzít si zpátky svoje zdraví a radost ze života!“

Davidová měla po návratu domů absolvovat další vyšetření a s lékaři se dohodnout na dalším postupu. Ačkoliv po pokaženém sprintu v slzách naznačovala, že se mohlo jednat o její poslední závod vůbec, následně už to mírnila a oznámila, že se jednalo o poslední závod sezony. Jak to tedy s ní bude dál?

Článek pokračuje pod příspěvkem

„Když bude závodit, je varianta, že by měla individuální přípravu mimo tým za podpory trenéra. Není to probrané s ní, bavíme se o tom jen mezi sebou. Myslím, že bude závodit. Můj názor je, že bez operace to nepůjde. I proto, aby mohla jezdit na koni a zasportovat si jako normální člověk,“ uvedl Hamza.

To poslední jí ostatně napsala k jejímu poslednímu vzkazu také čerstvě stříbrná olympijská medailistka a sama milovnice koní Eva Adamczyková. „Je čas na koně konečně!!!!!“ napsala a přidala k tomu srdíčko a rozesmátého smajlíka.

Vstoupit do diskuze (2)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů