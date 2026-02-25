Davidová po olympiádě: Je čas vzít si zpátky zdraví a radost. Reakce Adamczykové
Olympijské hry, které se v minulých dvou týdnech odehrávaly v její oblíbené Anterselvě, nedopadly pro biatlonistku Markétu Davidovou vůbec slavně. Další výhřez ploténky jejímu tělu nedovolil podat výkony, které si ona sama i všichni okolo přáli. Teď podstupuje vyšetření a nejspíš ji čeká další operace. Na svém Instagramu k tomu mimo jiné napsala: „Moje třetí olympiáda a jedna velká životní lekce zároveň.“ Co jí odepsala jedna z českých medailistek?
Vydala se na své třetí zimní olympijské hry v naději, že svá záda dala natolik dohromady, že bude schopná předvést výkony, na které je sama u sebe zvyklá, a že pomůže českému týmu. Jenže hned první závod, smíšená štafeta, ukázal, že její tělo se vrcholovému sportu brání.
Ve štafetě, kterou přebírala před posledním úsekem na 5. místě, se jí nedařilo střelecky, musela i na jedno trestné kolo, a ani na trati jí to moc nechutnalo. Češi tak skončili až na 11. místě. Tehdy uplakaná ani nepřišla za novináři.
Další den se omlouvala a vysvětlovala, že v tréninku se cítila dobře. „Jenže mé tělo se asi takovému výkonu brání,“ smutnila. Po nevydařeném sprintu (81. místo), do kterého nastoupila především proto, že Jessica Jislová trpěla nachlazením a šetřila se na ženskou štafetu, už v žádném dalším závodu nestartovala.
„Zkrátka jsme se všichni rozhodli, včetně Markéty, jak jsme se rozhodli. Ukázalo se, že to rozhodnutí nebylo ideální,“ přiznal na konci ZOH i prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.
Příspěvek ji okomentovala Adamczyková
Nyní, po skončení Her, na svém Instagramu Davidová napsala: „Moje třetí olympiáda a jedna velká životní lekce zároveň.“ A ještě k tomu přidala: „Je čas vše přijmout a vzít si zpátky svoje zdraví a radost ze života!“
Davidová měla po návratu domů absolvovat další vyšetření a s lékaři se dohodnout na dalším postupu. Ačkoliv po pokaženém sprintu v slzách naznačovala, že se mohlo jednat o její poslední závod vůbec, následně už to mírnila a oznámila, že se jednalo o poslední závod sezony. Jak to tedy s ní bude dál?
„Když bude závodit, je varianta, že by měla individuální přípravu mimo tým za podpory trenéra. Není to probrané s ní, bavíme se o tom jen mezi sebou. Myslím, že bude závodit. Můj názor je, že bez operace to nepůjde. I proto, aby mohla jezdit na koni a zasportovat si jako normální člověk,“ uvedl Hamza.
To poslední jí ostatně napsala k jejímu poslednímu vzkazu také čerstvě stříbrná olympijská medailistka a sama milovnice koní Eva Adamczyková. „Je čas na koně konečně!!!!!“ napsala a přidala k tomu srdíčko a rozesmátého smajlíka.