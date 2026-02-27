Vzpomínka na stupních. Voborníková: Říkala jsem Océane, jestli si pamatuje...
Ve vzduchu už se pomalu rýsovalo téma, proč se mládežnickým hvězdičkám českého biatlonu nedaří prosadit se na vrcholné scéně mezi dospělými. V poslední den Her v Anterselvě ale všechno změnil senzační bronz Terezy Voborníkové. Dvojnásobná juniorská mistryně světa dotáhla svou sportovní dospělost během jednoho olympijského cyklu.
Soldier Hollow má pro český sport význam díky zlatému skoku s třemi salty a pěti vruty Aleše Valenty z olympiády 2002. Přesně o dvacet let poté si tam Tereza Voborníková pěkně nacvičila, jak se skáče na stupně vítězů. Vyhrála sprint i stíhačku a po bronzovém vytrvalostním závodě se při vyhlášení sešla s Francouzkou Océane Michelonovou.
Znovu se potkaly ve slavný den, kdy Voborníková v Anterselvě vybojovala v hromadném závodě svou první olympijskou medaili.
„Dneska jsme stály na stupních a říkala jsem Océane, jestli si pamatuje, jak jsme spolu před čtyřmi lety stály na stupních. A ona brečela, dojatá z té své medaile, a říkala, že pamatuje. Je to neuvěřitelné, že o čtyři roky později stojíme spolu na stupních na olympiádě,“ usmívala se Voborníková.
Do Soldier Hollow tehdy letěla po své premiérové olympiádě v Pekingu. Během čtyřletého cyklu k Anterselvě se z nováčka vypracovala v týmovou oporu. V roce 2023 byla sedmá ve stíhačce na mistrovství světa v Oberhofu. Další rok se v celkovém hodnocení Světového poháru poprvé stala týmovou jedničkou. A tahle pozice jí zůstala i v posledních dvou zimách, v nichž trápí Markétu Davidovou zdravotní potíže.
V Anterselvě začala povedeným úsekem ve smíšené štafetě, kde předávala na pátém místě. Individuální starty odstartovala patnáctou příčkou ve vytrvalostním závodě. Ve sprintu i ve stíhačce se vešla do dvacítky. Před závěrečným „masákem“ ale stále něco scházelo.
„Přála jsem si, abych po závodě nebyla smutná. Chtěla jsem si poslední závod užít. A taky jsem si přála, abych byla do top ten. Medaile je ale určitě mnohem víc, než jsem si představovala,“ zářila Voborníková. „Medaile určitě nebyla mým cílem, ale přála jsem si ji. Byla mým největším životním snem.“
Jedinou chybu udělala hned při první ráně. Pak už se nemýlila. A ustála i kritickou poslední položku. Čistý nástřel ji ve vlnobití před finišem poslal na první místo.
„Nemohla jsem tomu uvěřit, ale v posledním kole jsem se snažila, co jsem mohla. Trochu mi došla šťáva, ale naštěstí to stačilo na bronzovou medaili,“ radovala se. „Doufám, že mi to dá trochu sebevědomí. Protože s tím ještě pořád trochu bojuju.“
V bronzovém závodě jí všechno sedlo. Kromě výborné střelby se blýskla i třetím nejlepším běžeckým časem.
„Tady na olympiádě jsem zjistila, že můžu být i rychlá na trati. Musím si ale věřit,“ řekla Voborníková. „Určitě se těším na zbytek sezony. Zvlášť na Oslo, protože tam se mi zatím ve Světovém poháru dařilo nejlíp.“
Biatlonová sezona nekončí. Už příští týden pokračuje závody v Kontiolahti. Pak se jede do Otepää. Potom přijde závěr na Holmenkollenu.