Má olympijské zlato, ale peníze hledá i na OnlyFans. Německá bobistka: Rozhodně se nebudu...
Vrcholový sport vyžaduje obrovské finanční investice a realita je taková, že ani ti nejúspěšnější nejsou zdaleka plně zabezpečeni. Německá bobistka Lisa Buckwitzová, olympijská vítězka z roku 2018 v Pchjongčchangu, se v rámci přípravy na nadcházející zimní hry v Milánu a Cortině rozhodla pro spolupráci s platformou OnlyFans. „Rozhodně se nebudu ukazovat nahá,“ vzkazuje fanouškům i kritikům. Program ZOH 2026 ZDE>>>
Jednatřicetiletá mistryně světa z roku 2024 svým předplatitelům, kteří za přístup platí 25 dolarů (500 korun) měsíčně, nabízí nahlédnutí do svého každodenního života profesionální sportovkyně. Fanoušci ji tak mohou vidět v tréninkovém oblečení, v plavkách nebo přímo v bobové kombinéze a mají možnost s ní přímo komunikovat.
Pro Buckwitzovou jde o čistý pragmatismus. „Je to pro mě obrovské štěstí, protože mi to umožňuje financovat celý můj tým,“ vysvětluje mistryně světa z roku 2024. Spolupráci, která trvá už rok, označuje za to nejlepší, co ji mohlo potkat.
Faktem zůstává, že finanční prostředky, které má nyní k dispozici pro únorovou olympiádu, by prostřednictvím běžných sponzorských smluv nikdy nezískala. Buckwitzová není jediná, kdo volí nekonvenční cesty; stále více sportovců se obrací ke crowdfundingovým kampaním, focení kalendářů nebo placenému obsahu na sociálních sítích, protože jiné tradičnější zdroje často nestačí.
Vždy se bude diskutovat o sexuálním podtextu
V dokumentu televize ZDF Moje tělo, můj kapitál si sportovkyně posteskla, že se nemůže soustředit výhradně na své výkony a musí se sama aktivně prodávat. Podle jejích slov totiž nikoho nezajímá jen samotná zlatá medaile, což považuje za smutnou odvrácenou stranu vrcholového sportu.
Celá sezona v ledovém korytě, zahrnující kempy, cestovní náklady, vybavení a bonusy pro členky jejího týmu, vyjde přibližně na 50 tisíc eur. Tyto peníze nyní vydělává právě skrze obsah na OnlyFans.
Platformu vnímá jako sponzora, který jí vedle služby v německé armádě umožňuje sportovat na nejvyšší úrovni, ačkoliv připouští, že se v souvislosti s touto platformou vždy bude diskutovat i o jejím sexuálním podtextu. I taková je realita špičkového sportu před startem dalších olympijských her.