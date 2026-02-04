Jamajský boom pokračuje: bobisté ve třech disciplínách na ZOH. Britka k nim utekla
Někteří lidi nevěří, že jamajskej bob zvítězí. Začátek chytlavého popěvku z filmu Kokosy na sněhu známe asi skoro všichni. Předlohou snímku byl příběh čtyřbobu z Jamajky na ZOH 1988. Dalo by se říct, že boby jsou od té doby na Jamajce v určitém směru národním sportem. Ani v Itálii 2026 v ledovém korytu Jamajčané chybět nebudou. Nyní dokonce vyslali pod pět kruhů tři posádky a čtvrtá čeká jako první náhradník.
Film Kokosy na sněhu znázorňuje, jak se partička sprinterů pokouší prorazit ve sportu, který vůbec nekoresponduje s jejich kulturou a místem, odkud pocházejí. Svět má tendence se na ně dívat skrz prsty, nebo je považovat za úsměvný výstřelek. Jenže od olympiády v Calgary 1988 se mnohé změnilo.
„Lidé si mysleli, že jsme šašci, ale my jsme možná makali nejvíc ze všech týmů v Calgary. O tom jsou olympijské hry. Opakovaně to zkusíte, selžete, ale nikdy se nevzdáte,“ pravil při vzpomínkách na olympiádu pilot Dudley Stokes, který se účastnil her celkem čtyřikrát.
Je to skoro neuvěřitelné, ale Jamajka měla od roku 1988 zastoupení v bobování na každé olympiádě, přičemž v roce 2018 se poptvé kvalifikoval také ženský dvojbob ve složení Jazmine Fenlantorová-Victorianová (pilotka) a Carrie Russellová (brzdařka). Obsadily v Pchjongčchangu 19. místo.
Obecně platí, že Jamajčané se hlavně řídí coubertinovským mottem, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Karibští vyslanci nikdy neměli medailové ambice. Dosud nejlepším výsledkem jamajských bobistů na ZOH napříč kategoriemi je 14. příčka čtyřbobu v Lillehammeru 1994 právě pod vedením pilota Dudleyho Stokese. Dalšími členy posádky byli Winston Watts, Chris Stokes a Wayne Thomas. Od medaile sice byli daleko, ale mnozí je tehdy považovali za vítěze, protože obstáli v základní olympijské myšlence, kterou už vzpomínal Dudley Stokes.
Odchod Britky? Negativní atmosféra
„Slyšel jsem, jak můj bratr jakožto pilot bouchá do krytu bobu na konci naší poslední jízdy. Věděl jsem tak, že jsme to zajeli opravdu dobře. Je to jeden z nejpamátnějších momentů mé sportovní kariéry,“ rozplýval se po letech mladší sourozenec Dudleyho Chris Stokes.
Jamajský kontingent se pro rok 2026 rozrostl už do takových rozměrů, že je uvidí fanoušci ve třech disciplínách. Kromě dvojbobu a čtyřbobu bude v akci i ženský monobob, který bude řídit někdejší britská sprinterka a bobistka Mica Mooreová.
Mooreová dosáhla nejlepšího výsledku Velké Británie v ženské bobové disciplíně v historii, když spolu s Micou McNeillovou skončily ve dvojbobu osmé na hrách v Pchjongčchangu 2018. V roce 2022 však opustila britský program zimních sportů poté, co prohlásila, že byla svědkem urážlivého chování.
„Před Vánoci 2021 jsem se rozhodla opustit britský tým, který se snažil kvalifikovat na hry 2022. To znamenalo, že moje snaha o účast na olympijských hrách v Pekingu skončila. Neodcházela jsem kvůli sobě, ale kvůli ostatním a skutečně negativní atmosféře, kterou někteří jednotlivci v týmu vytvářeli. Jako osoba jiné barvy pleti a žena cítím povinnost odsoudit škodlivé a urážlivé chování vůči mé komunitě i vůči ženám. Moje morálka a bezúhonnost byly skutečně prověřeny a pro mě bylo důležitější být sama sebou,“ prohlásila tehdy Mooreová.
Využila tak faktu, že má jamajské kořeny. Dříve také byla sprinterkou na krátkých distancích, ale to je docela standardní postup v kariéře, že ze sprinterů se stávají bobisté. Jamajské občanství získala v roce 2024 a nyní může závodit pod novou vlajkou.
„Je mi ctí, že mohu reprezentovat své jamajské dědictví na olympiádě. Blíží se okamžik, o kterém jsem jen snila. Doufám, že na mě všichni budete hrdí,“ vzkázala jamajským fanouškům.
Tři posádky přitom nemusí být konečnou metou. Ženský dvojbob je jako první náhradník přítomen v Itálii, kdyby došlo například ze zdravotních důvodů k odhlášení jakékoliv jiné posádky. Tradice tak může nabrat ještě dalších rozměrů.