Nejstarší olympijská vítězka: Za šest dní povezu syna do školky. Říkali, že už to nedokážu
Čekala na zlatou medaili dlouho. Bobistka Elana Meyers Taylorová se dočkala v Itálii. Ve věku 41 let opanovala soutěž monobobů. Po třech stříbrných a dvou bronzových tak zkompletovala sbírku úspěchů a stala se nejstarší individuální vítězkou zimních olympijských her. Rekord tak měnil majitele doslova po několika dnech.
Celkem pětkrát startovala na olympiádě. Poprvé už v roce 2010 ve Vancouveru a brala bronz ve dvojbobu. Následovala léta, kdy jí vždycky něco málo na zlatý piedestal chybělo. Letos se s ní už tolik nepočítalo. Žhavou aspirantkou na nejvyšší stupínek byla Němka Laura Nolteová. Ta ještě před poslední ze čtyř jízd vedla o patnáct setin sekundy, poslední slovo ale měla zkušená rodačka z Kalifornie.
„Už jsem si myslela, že je to nemožné,“ hlesla. Šesti cennými kovy ze zimních her vyrovnala v americké historii rychlobruslařku Bonnie Blairovou, která byla však v letech 1988 až 1994 pětkrát zlatá. „Nedává mi absolutně smysl mít své jméno v takové spojitosti s Bonnie,“ rozplývala se vítězka.
Pro americký sport to byla obecně oslava zkušeností, protože bronz přidala další veteránka Kaillie Humphriesová, která je jen o rok mladší než Meyers Taylorová a v září oslavila čtyřicátiny.
Hlavní hrdinkou byla ale nová olympijská vítězka, která je nejstarším zlatým olympionikem na sněhu, který kdy v novodobé historii získal zlato. V hledišti ji podporovali manžel a dva synové, pětiletý Nico a tříletý Noah. Právě s odkazem na rodinné zázemí sama dodala, že zlatý okamžik je pomíjivý.
„Znamená to všechno a zároveň to neznamená vůbec nic, protože za šest dní budu zase na značkách a odvezu staršího syna do školky, budu stát někde ve frontě na cokoliv a nikdo kolem mě nebude vědět, co se právě teď stalo,“ řekla zároveň s notnou dávkou upřímnosti.
Taky ale dodala, že si onen zlatý moment notně užívá, přitom už jí řada lidí mohla odepisovat. „Nikdo při zdravém rozumu by neřekl: Hele, jednačtyřicetiletá ženská bude mít šanci na další olympijskou medaili v rychlostním a silovém sportu. Chci, aby moje děti věděly, že lidé říkali jejich matce, že to nedokáže, ale ona do toho stejně šla,“ pravila v emocích.
Zajímavostí je, že rekord nejstaršího olympijského vítěze na zimních hrál držel jenom 9 dní rakouský snowboardista Benjamin Karl, který vyhrál paralelní obří slalom jako čtyřicátník. Meyers Taylorová je ale téměř o celý rok starší, takže Karlovi primát vyfoukla.