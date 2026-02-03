Pikantní český start. Kanaďani chodí, jako by jim to tu patřilo, říká curler
PŘÍMO Z ITÁLIE | Už je to tady! První Češi jdou na ZOH v severní Itálii do boje už ve středu (19:05, PP ČT sport), kdy curlingová smíšená dvojice Julie Zelingrová a Vít Chabičovský hraje s Kanaďany. „Hodně rád bych je porazil,“ říká Chabičovský. Program curlingu na ZOH 2026 >>>
Pamatujete? Před čtyřmi lety začalo sportovní Česko poprvé víc poznávat curling. Manželé Paulovi zaujali i proto, že jejich turnaj začínal s předstihem a měli tak v televizi volné pole. „My jsme to už zažili. Víme, že zájem diváků i médií raketově vzroste,“ říká propagátor curlingu Karel Kubeška.
Devatenáctiletá Zelingrová s jednadvacetiletým Chabičovským zažijí podobný příběh. První zápas je čeká dva dny před slavnostním zahájením Her. A o náboj je postaráno. Soupeři budou Kanaďané Jocelyn Petermanová a Brett Gallant.
„Myslím si, že to je nejlepší los, co jsme mohli dostat. Přijdou mi, že chodí, jako by jim to tady patřilo,“ říká Chabičovský. „Měl bych hodně velkou radost, kdybychom je porazili. Nejlepší čas na to, kdy s nimi hrát, je ten první zápas, kdy týmy nebudou úplně rozehrané. I přesto, že jsou asi kvalitnější.“
Před čtyřmi lety byli pro fanoušky novou senzací manželé Paulovi, kteří porazili několik silných soupeřů a skončili šestí. „Já si pamatuju, že jsem to sledovala ve škole na telefonu, a že mi za to učitelka vynadala,“ vzpomíná Zelingrová s úsměvem.
I ti zkušení budou nervozní
V úterý spolu se svým parťákem poprvé v Cortině d´Ampezzo vyrazila do curlingové haly Stadio Olimpico Del Ghiaccio, která stojí na místě, kde se při zimních Hrách 1956 konalo slavnostní zahájení a tým kolem legendárního obránce Karla Guta tam zažil historické trauma českého hokeje.
„Má to úplně mega atmosféru, a to tam ani nebylo moc lidí. Doufám, že to bude plné. Extrémně se na to těším,“ usmívala se Zelingrová. „Já jsem na tu první rundu docela zvědavá. Předpokládám, že i pro mega zkušené lidi je to pro velká akce. Předpokládám, že budou taky nervozní. Jsem na to hodně zvědavá.“
Čeští spoluhráči jsou zatím v pohodě a dobré náladě. „Líbí se mi můj pokoj. Jsem tam sám, zatím. Je tam teplo, i když je venku zima,“ hlásil Chabičovský.
Turnaj smíšených dvojic je zkrácená forma tradičních curlingových zápasů mužských či ženských čtyřčlenných týmů. Hraje se na osm endů s pěti kameny. Jeden člen týmu má vždy na starostí první a pátý kámen, druhý člen pak hází zbylé kameny. Na rozdíl od čtyřkového curlingu se nehází do prázdných kruhů, ale do předpřipravené situace, na dráze už za každý tým stojí jeden kámen.
Během šesti dní čeká český pár devět zápasů základní skupiny. Čtyři nejlepší postoupí do play off o medaile.
„Určitě si to jedeme hlavně užít, ale je jasné, že to nám nestačí. Jsme odhodlaní předvést co nejlepší výkon. Už takhle si plníme sen, ale jedeme si pro víc,“ slibuje Zelingrová.
Curling smíšených dvojic na ZOH
Datum
Čas
Zápas / fáze
4. února
19:05
Česko – Kanada
5. února
10:05
Česko – Švédsko
19:05
Česko – Velká Británie
6. února
14:35
Česko – USA
7. února
14:35
Česko – Korea
19:05
Česko – Švýcarsko
8. února
10:05
Česko – Norsko
14:35
Česko – Itálie
9. února
10:05
Česko – Estonsko
18:05
Semifinále
10. února
14:05
Zápas o 3. místo
18:05
Finále
Historie curlingu
Na olympijských hrách se poprvé hrál už v roce 1924 v Chamonix, ačkoli jako oficiální byl turnaj uznán až zpětně v roce 2006. V roce 1932 byl curling na ZOH v Lake Placid jako ukázkový sport. Po dlouhé pauze se vrátil v roce 1988 v Calgary a od té doby byl na programu pokaždé s výjimkou ZOH 1994 v Lillehammeru.
Smíšené dvojice
Nová disciplína, která se na ZOH poprvé objevila před osmi lety v Pchjongčchangu. Týmy tvoří vždy muž a žena. Hraje se jen na osmi endů s pěti kameny. Jeden člen týmu má vždy na starostí první a pátý kámen, druhý člen pak hází zbylé kameny. Na rozdíl od čtyřkového curlingu se nehází do prázdných kruhů, ale do předpřipravené situace, na dráze už za každý tým stojí jeden kámen. Každý tým má během zápasu k dispozici tzv. power play, při níž jsou přednastavené kameny umístěny na kraji kruhu. Zápasy trvají přibližně hodinu a půl, asi o hodinu méně než zápasy ve čtyřkovém curlingu.