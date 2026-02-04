Překvapení se nekoná. Český curlingový mix v prvním utkání podlehl favoritům z Kanady 5:10
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, kteří jako první čeští sportovci zasáhli do programu olympijských her v Miláně a v Cortině d'Ampezzo, zahájili turnaj smíšených dvojic porážkou s Kanadou. Zkušenému manželskému páru Jocelyn Petermanová, Brett Gallant podlehli mladí Češi 5:10 po sedmi endech. Ve čtvrtek dopoledne nastoupí Zelingrová s Chabičovským proti Švédsku, večer je čeká Velká Británie. Program curlingu na ZOH 2026 >>>
Stříbrní curleři z mistrovství světa 2019 vstoupili do utkání, které bylo krátce po začátku na několik minut přerušeno kvůli problémům s osvětlením v hale v Cortině, lépe a po dvou endech vedli 5:0. Češi v nejpovedenější třetí směně zapsali tři body, ale více už se favorizovanému soupeři nepřiblížili. V předposledním endu sice snížili na 5:10, konci zápasu ale nezabránili.
Česká dvojice, jež si postup na OH zajistila před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, si dnes odbyla premiéru pod pěti kruhy. Před čtyřmi lety v Pekingu reprezentovali manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, kteří obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se utká systémem každý s každým, do play off postoupí čtyři nejlepší. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.
Curling - smíšené dvojice:
Česko - Kanada 5:10
Švédsko - Korea 10:3
Velká Británie - Norsko 8:6
Estonsko - Švýcarsko 7:9 po dodatečném endu