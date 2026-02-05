Předplatné

Čeští curleři dál bez výhry na ZOH: po prohře se Švédy ale svedli nejvyrovnanější souboj

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský podlehli Velké Británii 7:8
Julie Zelingrová a Vít Chabičovský podlehli Velké Británii 7:8Zdroj: ČTK
Česká smíšená dvojice na úvod curlingového turnaje na ZOH podlehla Kanadě
Julie Zelingrová a Vít Chabičovský
Česká smíšená dvojice na úvod olympijského curlingového turnaje vyzvala Kanadu
Český curler Vít Chabičovský v akci proti Kanadě
Česká smíšená dvojice na úvod curlingového turnaje na ZOH podlehla Kanadě
Víta Chabičovského a Julii Zelingrovou čeká olympijská premiéra
Curlerka Julie Zelingrová v akci proti Kanadě
11
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Curling na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský začali na olympijských hrách v Cortině turnaj smíšených dvojic třemi prohrami. Po středeční porážce s Kanadou ve čtvrtek podlehli favorizovanému Švédsku 4:7 a ve večerním duelu utrpěli těsnou porážku 7:8 i od dalšího silného soupeře z Velké Británie. Program curlingu najdete ZDE>>>

Dopoledne Zelingrové s Chabičovským po vyrovnaném úvodu nevyšel čtvrtý end, v němž navzdory české výhodě posledního kamene získali dva body sourozenci Isabelle a Rasmus Wranaaovi, kteří tak zvýšili na 4:1. V šesté směně bodovali švédští mistři světa z roku 2024 dokonce třikrát a mladí Češi dokázali vzápětí šťastným dvoubodovým závěrem už jen snížit na konečných 4:7.

Proti Britům pak ale sehráli zatím nejvyrovnanější duel pod pěti kruhy. Po čtyřech endech sice prohrávali 2:5, v pátém ale dokázali bodovat třemi kameny a vyrovnali. Jennifer Doddsová s Brucem Mouatem v dalších dvou endech znovu odskočili do vedení 8:5, Češi v posledním endu měli možnost vyrovnat, nakonec se jim ale podařilo skórovat jen dvěma kameny a těsně prohráli.

Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na OH zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.

Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů