Čeští curleři dál bez výhry na ZOH: po prohře se Švédy ale svedli nejvyrovnanější souboj
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský začali na olympijských hrách v Cortině turnaj smíšených dvojic třemi prohrami. Po středeční porážce s Kanadou ve čtvrtek podlehli favorizovanému Švédsku 4:7 a ve večerním duelu utrpěli těsnou porážku 7:8 i od dalšího silného soupeře z Velké Británie. Program curlingu najdete ZDE>>>
Dopoledne Zelingrové s Chabičovským po vyrovnaném úvodu nevyšel čtvrtý end, v němž navzdory české výhodě posledního kamene získali dva body sourozenci Isabelle a Rasmus Wranaaovi, kteří tak zvýšili na 4:1. V šesté směně bodovali švédští mistři světa z roku 2024 dokonce třikrát a mladí Češi dokázali vzápětí šťastným dvoubodovým závěrem už jen snížit na konečných 4:7.
Proti Britům pak ale sehráli zatím nejvyrovnanější duel pod pěti kruhy. Po čtyřech endech sice prohrávali 2:5, v pátém ale dokázali bodovat třemi kameny a vyrovnali. Jennifer Doddsová s Brucem Mouatem v dalších dvou endech znovu odskočili do vedení 8:5, Češi v posledním endu měli možnost vyrovnat, nakonec se jim ale podařilo skórovat jen dvěma kameny a těsně prohráli.
Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na OH zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.