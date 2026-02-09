Loučení curlingového mixu. Gesto fair play bodovalo. Zelingrová: Vypadala jsem dobře
PŘÍMO Z ITÁLIE | Smíšený curlingový tým Julie Zelingrová, Vít Chabičovský se rozloučil s olympijských turnajem smíšených dvojic na vlně. Z posledních tří zápasů tři vyhrál a v posledním pondělním zápase proti Estoncům Marii Kaldveeové a Harri Lillovi triumfovali 8:4 i díky povedenému endu se čtyři zapsanými kameny. Rezonovalo také fair play gesto Zelingrové z nedělního zápasu s Nory. Program curlingu najdete ZDE>>>
V tom utkání jste přiznala dotek koštěte a na sítích jste byla hodně chválená. Co přesně se stalo?
Zelingrová: „Myslím, že to dělá každý. Když se to udělá před hog linou (odhodovou čárou – pozn. red.), člověk by to měl dát automaticky pryč. Tím, že to bylo po hog lině, čekala jsem, že se nic nestane, protože jsem kámen jen pohladila, nic jsem s tím kamenem neudělala, nezměnila jsem trajektorii. Takže by kámen dopadl úplně stejně, i kdybych se toho ani decentně nedotkla. Překvapilo nás, že se Norové rozhodli tu situaci vrátit. To nebývá obvyklé.“
Chabičovský: „Bylo to hrozně nesportovní.“
Zelingrová: „Myslím si, že kdyby se zachovali sportovně, vůbec to neovlivní internet. Tím, že to vrátili, jsem asi já spíš vypadala dobře. V curlingu je běžná věc to přiznat.“
Nelitujete trochu, že už turnaj končí?
Chabičovský: „Už jsem toho měl plné zuby… (směje se) Ne, neměl, bylo to skvělé, ale bylo to dlouhé a fakt náročné. Myslím, že devět zápasů bylo tak akorát.“
Potěšilo vás vítězné loučení s Estonci?
Zelingrová: „Byl to náš cíl. Vždycky chceme vyhrát, ale tenhle zápas o to víc, abychom se rozloučili pozitivně.“
Udělal vám radost i čtyřbodový zásah ve třetím endu?
Chabičovský: „Určitě, je to také skvělé pro fanoušky, co se sem táhli z Česka.“
Jak hodnotíte vaše osmé místo v turnaji?
Zelingrová: „Papírově jsme byli desátí, i když jsme postoupili jako devátí. I kdybychom skončili desátí, byl by to neskutečný zážitek. Ale samozřejmě osmé místo… Jsme hrozně spokojení."
Vítku, vy jste si po prvním zápase nadával. Spravil jste si náladu?
Chabičovský: „Nevím, podmínky tu byly strašně náročné a zkušenější týmy se s nimi popraly líp. Jsme na sebe docela pyšný, protože vím, jak to bylo mentálně náročné se nevzdat, zvednout se, mít tu motivaci, že tu zvládneme vyhrát zápasy. Nebylo to lehké, ale máme skvělý realizační tým, psychology. Na konci můžu říct, že tři výhry a osmé místo je pro nás skvělý výsledek. I s tím, jak pro nás turnaj začal.“
Jak si ceníte zápasu s Brity, vítězi základní části turnaje, kde jste ve vyrovnaném zápase v závěru byli blízko k prodloužení?
Chabičovský: „Určitě si toho ceníme, protože to byl třetí zápas a vypadal líp než dva předchozí. I když jsme prohráli. Byla trochu škoda, že nám to na konci uteklo. Oni hrajou úžasně celý týden, ale proti nám si vybrali špatný zápas, kdy nám fakt dali šanci je porazit. A my jsme to skoro využili, ale ne úplně. To byla trochu škoda. Ale byl to mnohem lepší výkon než první dva zápasy, takže jsme to stejně hodnotili pozitivně.“
Hráli jste proti profesionálům, připadáte si vedle nich jako amatéři?
Zelingrová: „Jako amatéři si nepřipadáme. Plně si uvědomujeme, že jsme v těch top deseti zemích a stoprocentně si zasloužíme tady být. Ale dostali jsme se sem, aniž bychom byli nějak placení.“
Tak to bylo myšleno…
Chabičovský: „Nějakou podporu máme. Nemusíme třeba používat na turnaje vlastní peníze. Ale jsme úplní amatéři. Nebo byli jsme, než jsme se sem kvalifikovali. Možná se nám teď otevřou nějaké dveře to změnit.“
V jakém smyslu?
Chabičovský: „Máme teď smlouvu s Duklou, takže to je lepší než nic. To bych dokonce řekl, že je hodně dobré. Teď už nebudeme úplní amatéři, ale poloamatéři.“
Kolik vás stojí sezona?
Chabičovský: „Každého z nás nula korun. Český svaz na nás dostává nějaké dotace a z těch dotací do nás investoval. Olympijská kvalifikace stála statisíce. Ubytování a všechno, je to drahé,“
V turnaji jste byli zdaleka nejmladší, jak vidíte svoji sportovní budoucnost v době příští zimní olympiády ve Francii?
Chabičovský: „Je to strašně těžké a bude to ještě těžší. Bude těžší konkurence a je to za čtyři roky ve Francii, což znamená, že to nebude top deset týmů, ale top devět týmů plus Francie. Francouzi jsou moc fajn, ale nejsou v tuto chvíli v top deset ani náhodou. Proto budeme muset pilně pracovat dál, trénovat, abychom měli šanci se sem za čtyři roky podívat znovu.“
Zahlédli jste slavného rappera Snoop Dogga, který si curling i zahrál a s některými hráči se potkal?
Chabičovský: „Neviděli jsme ho. Vím jen, že tu byl. Ale je pěkné, když někdo slavný si jde zkusit curling, sportu to pomůže. On tu byl ráno, my nehráli a hráli s Amerikou až po obědě, ale to už byl na cestě do Milána.“
Posloucháte ho?
Zelingrová: „Ne.“
Chabičovský: „Nijak zvlášť, asi ne.“
Pouštíte si něco před zápasem do sluchátek?
Chabičovský: „Ne.“
Zelingrová: „Já někdy francouzské techno, ale dneska ne, to jsme měli psychologa a rozcvičovali se spolu."
Jaký byl váš nejsilnější zážitek první olympiády?
Chabičovský: „Když jsme se šli poprvé podívat na halu, to bylo šílené. Je pěkná, jak jsou tam ty kruhy. Hrál se tu nějaký cvičný zápas, tak jsme koukali, jak tu hrají dobrovolníci a pouštějí tu show. Z hlediště mi to přišlo hustý. A pak ta poslední výhra, kterou mám docela živě v paměti. Byl to silný zážitek.“'
Zelingrová: „Když jsme se sem přišli kouknout poprvé, dojalo mě to. Když jsme tu poprvé trénovali, tak mě to taky dojalo. I když jsme tu poprvé hráli. Až u druhého zápasu jsem si řekla jo, to už je normální. Když jsem tu viděla ty lidi, hodně mě to zahřálo. A za mě asi, i když jsem hodila kámen na výhru proti Norům. Ten byl hezký, ten si budu pamatovat.“