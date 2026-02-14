Jdi do prd…! Olympijský curling řeší emotivní scény a obvinění z kanadského podvodu
Charisma curlingu jako sportu gentlemanů hraného v přátelské atmosféře vzalo na italské olympiádě za své. Páteční večerní duel mezi velmocemi Kanadou a Švédskem provázely nadávky a obvinění z podvádění.
Drama vypuklo v devátém endu. Švéd Oskar Eriksson obvinil kanadského hráče Marca Kennedyho, že se dotkl kamene i po jeho vypuštění za hog line (čarou, před kterou musí být kámen uvolněn). Šlo o silný kalibr ve sportu, kde se hráči a hráčky obyčejně férově přiznávají k dotekům kamenů. I proto se rozhořel tak ostrý konflikt a rovnou na olympijském turnaji.
„Neudělal jsem to ani jednou. Můžeš jít do prd…!“ obořil se Kennedy na soupeře.
„Neudělal? Po zápase ti ukážu video. Ukážu ti video, kde jsi dva metry za čarou,“ vracel mu Eriksson. Dočkal se jen další vulgární odpovědi.
Podle pravidel curlingu musí být kamen jasně vypuštěn z ruky před dosažením hog line. Pokud se tak nestane, kamen musí být okamžitě odstraněn ze hry. Po upozornění Švédů začali čáru monitorovat rozhodčí a Světová curlingová federace uvedla, že během jejich pozorování k žádnému porušení pravidel nedošlo. Nicméně na sociálních sítích se začaly šířit záběry, které naznačují, že Kennedy se kamene ukazováčkem skutečně dotýkal i za čarou.
Kennedy se po zápase hájil tím, že kameny jsou vybaveny elektronickými senzory, které by se rozsvítily červeně, pokud by k porušení pravidel došlo. „Nerad bývám obviňován z podvádění, tak jsem mu řekl, co si o tom myslím. Pro sport jsou takové vypjaté okamžiky dobré. Je to boj, hráli jsme proti sobě milionkrát,“ uvedl Kennedy.
Švédové však trvali na svém. Podle Erikssona senzory v rukojeti nezachytí situaci, kdy se hráč dotýká přímo těla kamene, nikoliv jen držadla. „Senzor sice nesvítil, ale podle nás se někteří hráči dotýkají kamene, což není dovoleno,“ dodal Eriksson.
Kanaďan Ben Hebert to uzavřel s úšklebkem: „Byli frustrovaní a zkoušeli se nám dostat do hlavy. Nevyšlo to. My máme skóre 3:0, oni 0:3,“ vzkázal Švédům, kteří zápas s Kanadou prohráli 6:8.