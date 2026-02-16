Češi bez šance na postup. Curlingová kauza? Vulgarity i v mixzoně, vznikají vtipy a memy
PŘÍMO Z ITÁLIE | Proti kontroverzním hrdinům slavné kauzy dvojitých doteků v čele s Marcem Kennedym stáli čeští curleři ve svém dalším zápase na olympijském turnaji. „Měli jsme extra motivaci je porazit, bohužel se to nepovedlo,“ líčil reprezentant Marek Černovský po porážce 2:8, která jim vzala šanci na postup do play off. Pravidlové téma však jede dál. A Čechům to nevadí. Program curlingu na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Jedno falešné slovíčko na „f“ přineslo Marcu Kennedymu na chvíli místo vedle Marca Odermatta. Vyhrocená diskuze po pátečním curlingovém zápase se Švédy připoutala ke curlingu globální pozornost. Všeobecně se ale neví, že vyostřená výměna názorů ohledně porušení pravidla o dvojitém doteku za odhodovou čárou zvanou hog line pokračovala i v zákulisí.
„Doufám, že mluvím za celý tým, že stojíme na straně Švédů. Nelíbilo se nám, jak se k tomu Kanaďani postavili, ani jak se po tom zápase se Švédskem chovali v mixzoně k soupeřům,“ líčil Černovský. „Padaly tady nějaké vulgarity. Kanaďani se vysmívali Švédům za jejich tehdejší skóre, které nebylo úplně příznivé. Bylo to takové celkově vyhrocené, v emocích. Byť chápu, že Kanaďani se mohli cítit ukřivdění, z našeho pohledu to s reakcí trochu přehnali.“
Švéd Oskar Eriksson v pátečním vzájemném zápase obvinil Kennedyho, že se po vypuštění znovu dotknul téměř dvacetikilového žulového kamene. Kanaďan to vehementně popíral, navzdory záběrům, které se objevily na sociálních sítích. V sobotu Kanaďany ze stejného prohřešku obvinil švýcarský skip Yannick Schwaller. O pár hodin později rozhodčí kvůli podobné věci sebrali kámen Kanaďankám v zápase se Švýcarkami. Mezinárodní federace Světový curling následně vysvětlila, že dvojité dotyky během pohybu kamene vpřed nejsou povoleny.
„Ono ještě před pár lety nebylo jednoznačné, jestli se to smí. Spousta kanadských hráčů to ještě dělá, byť je v pravidlech celkem jednoznačně napsané, že se to nesmí. Ale rozhodčí to tolik nekontrolovali, na což Švédové a Švýcaři upozorňují už několik let,“ vysvětluje český skip Lukáš Klíma. „Nebylo to zničehonic. Jen proto, že to je olympiáda, tak se to dostalo do pozornosti širší veřejnosti. Ale dělají to, dělat by to neměli. Kanaďané se tvářili, že nedělají nic proti pravidlům, ale bylo to tak. World Curling dal jasné stanovisko, že se to nemá dělat, budou to kontrolovat.“
Globální publikum v kritickém momentu nahlédlo do sporu, který dosud curlingová komunita neměla stoprocentně vyřešený. V minulosti se kontroverze týkaly především dohadů o moment odhození kamene, pro který je hranicí tlustá zelená hog line. Na olympiádě je v tomto ohledu jasno. V držátku kamene je zabudován elektronický systém. Pokud hráč kámen pustí pozdě, oznámí to červené světlo.
„Ten problém odpadl a přišla nová kauza s dotýkáním se kamene. Myslím, že jestli to někdo udělá, je to spíš z takového starého zvyku po odhodu kamene. Neviděl jsem, že by to někdo udělal se záměrem získat neoprávněnou výhodu,“ říká Martin Jurík. „Někteří hráči v minulosti byli zvyklí na to, že uměli skutečně dotykem ovlivňovat dráhu i rychlost kamene. Věděli, že hodili menší rychlost, tak tomu trochu pomohli. Ale hlavní problém je, že když se podíváte do diskuzí i mezi curlery, tak většina Kanaďanů si myslí, že se to smí.“
Kauza bez omluvy
Jde i o nesoulad zvyklostí v mezinárodním curlingu a v tom kanadském, který je jednou z vedoucích mocností sportu. Olympijská pravidla jsou ale jasná. Dotýkat se kamene po odhodu se nesmí.
„Double touch byl podle nás prokazatelný. Ať už to nazveme podvodem nebo porušením pravidel, tak k němu z jejich strany opakovaně došlo,“ říká Černovský. „Oni sami se k tomu postavili stylem, že se omluvili kanadským dětem, ale o omluvě Švédům nepadla řeč. Otázka je, jestli si vůbec uvědomují, že možná dělají něco špatně. Nejsme si tím jistí.“
Ve vzájemném zápase Češi navzdory zvýšené motivaci od začátku ztráceli. Po čtyřech endech prohrávali o čtyři body a zápas už pod kontrolu nedostali. Kanaďané jim dlouho jakýkoli náznak bodové situace tvrdě utínali.
„Bohužel jsme v první půlce udělali sérii nešťastných chyb. Nechali jsme Kanaďany odskočit. Pak už nás nenechali se do zápasu vrátit,“ hodnotil Černovský. „Jsou to skvělí metaři, mají perfektní přehled o dráze kamene od začátku do konce. Vidíte na nich ohromnou zkušenost, většina z nich má za sebou dvacet, dvacet pět let vrcholového curlingu. Stříká z nich nadhled.“
Při střetu se Švédy i krátce po něm však Kanaďané klid neudrželi.
„Podle mě to bylo vyhrocenější, protože kanadský tým je známý tím, že nechodí pro sprostá slova daleko. Švédové jsou zase známí tím, že když se jim něco nelíbí, tak se ozvou,“ vysvětlil Klíma. „V širší curlingové veřejnosti se o tom mluví, že to je strašně negativní, ale já to tak nevnímám. Pro curling je i špatná reklama lepší než žádná. Pozornost, kterou to přináší, je dobrá.“
Pro jádro hnutí jde o nepříjemný skandál. Ovšem i díky němu se o olympijský turnaj v historické hale Stadio del Ghiaccio najednou zajímají fanoušci, kteří o curlingu předtím mnoho nevěděli.
„Určitě to beru jako pozitivní, že se to řeší,“ řekl Klíma. „Překvapilo mě, jaký to mělo dosah. Vznikají o tom vtipy, memy a takovéhle srandičky. Já jsem za to rád. Z mého pohledu to není zas tak šílené, hrozivé podvádění, které by mělo otřást základy curlingu. Je to takový příjemný konflikt, který nám rozvířil vody.“