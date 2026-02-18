Potatila se! Skikrosařka Krausová vyhlíží první olympiádu, z české výpravy je nejmladší
V osmnácti letech se stala nejmladší členkou české výpravy. Dcera bývalého dvojnásobného mistra světa Tomáše Krause se skutečně potatila, i ona se totiž dala na dráhu skikrosu. Olympijský debut si zapíše Lucie Krausová v pátek 20. února, kdy je na programu kvalifikace žen a následně i finále. „Když jsem v prosinci odjela svoje první svěťákové závody, bylo mi řečeno, že holek je hodně a moje šance na olympiádu je minimální," líčila Krausová.
Tomáš Kraus, otec Lucie Krausové a průkopník českého skikrosu, reprezentoval Česko na olympijských hrách ve Vancouveru a Soči. Zatímco z Kanady odjel s jedenáctou příčkou, o čtyři roky později upadl a skončil osmnáctý. Mistrovství světa ovládl v letech 2005 a 2007, v té době ale skikros ještě své místo pod pěti kruhy neměl.
Když Kraus poprvé na olympiádě startoval, jeho dceři Lucii byly dva roky. „Je za mě strašně rád, hrozně mi pomohl. Dokonce bych řekla, že mě správně nasměroval tak, aby se to povedlo. Pamatuji si, že mi třeba i kamarádi ukazovali, co všechno táta zajížděl,“ líčila Krausová.
Přitom skikrosu se začala pořádně věnovat až před čtyřmi lety, do té doby byl spíš jejím koníčkem. „Když jsem přešla mezi juniorky, tak se stal mojí plnohodnotnou náplní. Právě v juniorkách jsem získala body, abych letos mohla poprvé startovat ve Světovém poháru. A nakonec jsem si vyjela i tu olympiádu,“ těšilo ji.
Jakmile se dozvěděla, že se do Itálie probojovala, nevěřila svým očím a uším. „Vůbec jsem v tu chvíli nechápala, co se děje. Když jsem v prosinci odjela svoje první svěťákové závody, bylo mi řečeno, že holek je hodně a moje šance na olympiádu je minimální. Byla jsem pod čarou, ale holky postupně povypadaly, až jsem se kvalifikovala. Dva dny mi to vůbec nedocházelo, až pak jsem si to uvědomila,“ popisovala Krausová.
„Táta to taky vůbec nechápal. Nejdřív to byl on, kdo přišel s tím, že by to mohlo být možné. Pak zase říkal, že to spíš neklapne. No a najednou přišel a řekl mi: ‚No, asi ses dostala na olympiádu.‘ Ani jednomu z nás to nejdřív nedocházelo, bylo to neuvěřitelné,“ ohlížela se talentovaná skikrosařka.
Na největší sportovní událost roku se dostali i její reprezentační kolegové Diana Cholenská a Daniel Paulus. „Přijde mi to super. Určitě je lepší mít větší tým než menší,“ věděla Krausová.
I dvaadvacetiletá Cholenská, jež před šesti lety získala na zimních hrách mládeže v Lausanne stříbro, se na zkušenost z Livigna těší. „Jsem naladěná skvěle, ale nechci tam mít na sebe nějaký velký tlak. Chci to mít v hlavě, ale ne se na to upínat,“ hlásila.
Už na posledních olympiádách se zájem o skikros zvedl. Málokterý sport bývá tak poutavý a atraktivní. „Dřív to bylo posazené na klasických disciplínách, ale teď se to posunulo do mainstreamu. I na Světovém poháru je vidět, že profesionalita zvítězila,“ navázal Kraus, jenž z pozice trenéra už zblízka sleduje kariéru dcery.