Nekontrolovaný pád a ticho. Syn olympijského vítěze (18) zůstal na sněhu v bezvědomí
Jedním ze zlatých hřebů úterního programu na ZOH 2026 bude finále Big Air akrobatických lyžařů. Ve dvanáctce vyvolených finalistů nechybí Rakušan s českými kořeny Matěj Švancer. Úplně jiné starosti má ale Fin Elias Lajunen. Ten v pozdní nedělní kvalifikaci ošklivě spadl a zůstal bezvládně ležet na sněhu. Program akrobatického lyžování na ZOH 2026 najdete ZDE>>>
Teprve osmnáctiletý Fin Elias Lajunen na své první olympiádě skončil osmnáctý v disciplíně slopestyle. V Big Air toužil po vylepšení reputace, ale nestalo se tak. Při svém prvním skoku nedotočil blízko u země poslední část triku a padl nekontrolovaně na záda, dole pak bezvládně ležel obličejem na sněhu v bezvědomí, fanoušci utichli. Rychle k němu spěchali záchranáři, soutěž byla přerušena, ale Lajunen se po nějaké době probral, dokonce seděl a divákům ukázal zdvižený palec.
Syn trojnásobného olympijského vítěze v severské kombinaci ze Salt Lake City 2002 Samppy Lajunena tak skončil na posledním 29. místě. Mnohem důležitější je ale zpráva, jak je na tom nadějný Fin nyní. Přes noc z neděle na pondělí zůstal na pozorování v nemocnici. V pondělí absolvoval řadu doplňkových vyšetření, která neprokázala další závažné komplikace. Brzy tak bude propuštěn a odcestuje do Finska. Na svou první olympijskou účast asi jen tak nezapomene.
Finále Big Air nabídne zajímavou skrytou českou stopu na letošní olympiádě. Matěj Švancer už nějaký ten pátek reprezentuje Rakousko, nyní je mezi největšími aspiranty medaile v disciplíně Big Air na lyžích. Jedná se o sérii tří na sobě nenavazujících skoků, kdy ve vzduchu borci předvádějí ekvilibristické kousky. Body za nejslabší sestavu se pak škrtají, naopak body za dva nejlepší skoky se sečtou.