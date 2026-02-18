Český kluk (21) s bronzem pro Rakousko: Jako lyžař se narodil v Alpách, proč odešel?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Patří mezi mladé fenomény světového sportu. Jedenadvacetiletý akrobatický lyžař Matěj Švancer to na olympiádě v Livignu dokázal, když dvěma bláznivými triky získal v nejlepším závodě historie lyžařského Big Airu bronzovou medaili. Akorát, přestože je český Matěj, medaile se počítá Rakousku.
Sibiřský vzduch na juniorském šampionátu v Krasnojarsku pročesávala v roce 2021 česká hymna. Matěj Švancer své mateřské zemi přinesl mládežnické zlato v lyžařském slopestylu, pod českou vlaječkou stihnul taky jako první na světě předvést čtverné salto ve skoku switch quad cork 1620 safety grab. Už tehdy ale bylo jasné, že mladá lyžařská superstar přestoupí do Rakouska, kam osud zavedl jeho rodinu a on tam našel dokonalé zázemí na sportovním gymnáziu v Saalfeldenu.
„Byl ve vrcholovém středisku mládeže v Salcburku, ale podmínkou, že ho tam nechají, bylo, že bude Rakušan. V tu chvíli jsme si řekli, že když tady trénuje, lyžuje a dělá vlastně všechno, tak že to asi bude správná cesta,“ vysvětloval před lety jeho tatínek Roman Švancer pro Sport Magazín. „Ale protože k udělení občanství potřebujete v Rakousku odžít několik let a my jsme tu tehdy byli jen krátce, nedostal ho. Na to konto ho z kádru vyčlenili. Nejdřív jsme si mysleli, že to s Matějem ani nehnulo, ale pak jsme si všimli, že to s ním pořádně hnulo. A tak jsme se o žádost o občanství pořád starali.“
Jeho syn se narodil jako čistokrevný Čech v pražském Podolí a vyrůstal v Holešovicích. Od jeho deseti let ale rodina přesídlila do Rakouska, kde získala penzion. A mladý Matěj se tak pořádně naučil lyžovat v Alpách. „Jako lyžař se prostě narodil v Rakousku,“ vysvětlil jeho otec.
Přestup do alpské země byl nevyhnutelný. Švancer proti původnímu plánu závodil za Česko ještě v sezoně 2020/2021, kde pro něj získal v Krasnojarsku zlato na juniorském mistrovství světa. Český tým se pokoušel rostoucí hvězdu udržet. Funkcionáři mu vyjednali smlouvu v elitním armádním centru Dukla. „Měl by královskou výplatu, velké peníze ze svazu, které u nás v úseku nikdy nikdo neměl,“ vysvětloval tehdejší reprezentační trenér a aktuální šéf úseku akromatického lyžování Roman Dalecký.
„Snažili jsme se ho udržet, nabídli jsme maximum. Rodiče řekli, že si toho váží, ale že už o přestupu uvažovali v době, kdy jezdil alpské lyžování. Domluvili jsme se, že bude pro všechny jednodušší, když bude Rakušák.“ Už s novou registrací Švancer reprezentoval Rakousko na olympijských hrách 2022 v Pekingu, kde však ve svých sedmnácti letech podlehl tlaku velkého závodu a odletěl domů bez medaile. Od té doby se však výrazně posunul, v minulé sezoně vyhrál velký křišťálový globus za akrobatické lyžování.
V úterý večer se na ohromujícím Big Airu v Livignu zúčastnil nejkvalitnějšího závodu historie. Předvedl dva extrémně náročné triky, v prvním ukázal ve vzduchu pět a půl vrutu, ve druhém se dokonce otočil kolem své osy šestkrát. „Byl to asi nejbláznivější závod, kterého jsem se kdy účastnil. Normálně dělám jenom jeden bláznivý trik a potom uvažuju o druhém. Dnes jsem zkusil rovnou dva, což nikdy nedělám. Nabilo mě to energií,“ vysvětloval Švancer. „Jsem z toho úplně vedle. Dneska večer všechno fungovalo. Jsem úplně nadšený, že jsem z toho vyšel se třetím místem. Skončit za těmihle dvěma kluky je šílené a jsem se to moc rád.“
Švancer dostal za své dva nejlepší skoky vysoké známky 95,25 a 96 bodů ze sta. Stačilo mu to na bronz, protože rozhodčí ještě o něco výš ohodnotili show zlatého Nora Tormoda Frostada a stříbrného Američana Maca Forehanda. „Od mých kamarádů jsem získal odvahu. Mít bronz zní skvěle, ale ještě radši jsem za ty triky. Pro mě to dnes bylo jenom o nich a jsem rád, že jsem je tam poslal,“ radoval se Švancer.
