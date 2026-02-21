Sněhová princezna, či zrádkyně? Rodačka z USA sbírá medaile za Čínu, na ZOH vydělává nejvíc
S pěti medailemi je nejdekorovanější freestyle lyžařkou olympijské historie a to ji ještě v Livignu čeká poslední disciplína, soutěž v U-rampě. Přesto platí Eileen Guová (22 let) za kontroverzní postavu, jelikož reprezentuje Čínu, i když se narodila, vyrůstala a žije v Americe. Ani s přibývajícími úspěchy jedné z nejlépe placených sportovkyň planety toto téma nechladne. Spíš naopak. Program akrobatického lyžování na ZOH 2026>>>
Eileen Guová je freestyle lyžařka, která se narodila v USA americkému otci a čínské matce. Kontroverzní příběh začal už v jejích 15 letech, a to rozhodnutím reprezentovat Čínu místo rodných Spojených států. Pocit zrady ze strany Američanů na sebe nenechal dlouho čekat a provází ji dodnes.
Eileen Guová o tom promluvila pro The Athletic, kde se svěřila, jak byla napadena v kampusu Stanfordské univerzity. Dokonce jí vykradli i pokoj na koleji. To nebyl jediný případ, kdy se potýkala s odporem. Ani přijetí na samotnou školu nebylo snadné. Proti jejímu nástupu vznikla petice, která však neuspěla, a Guová tak mohla nastoupit na jednu z nejprestižnějších univerzit v USA.
V rodné zemi rozděluje mínění. Jedni ji nazývají zrádkyní, které jde jen o peníze. Druzí obhajují její rozhodnutí a chápou ji. Ona sama tento krok opakovaně hájí tím, že chce pomoct inspirovat lidi v místě, kde se narodila její matka.
Od její olympijské premiéry pod čínskou vlajkou v Pekingu uběhly čtyři roky a Guová letos obhajovala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. V Itálii má za sebou dvě ze tří disciplín a ještě ji čeká poslední: U-rampa, kde obhajuje zlato. Mladé lyžařce se před velkým finále povedlo utišit spekulace o tom, jak vnímá své druhé olympijské působení poté, co neobhájila zlato z disciplíny Big Air.
„Jsem nejvíce ověšenou freestyle lyžařkou v historii. Myslím, že to samo o sobě je odpovědí,“ odpověděla Guová se smíchem na tiskové konferenci na dotaz, jestli své dvě předešlé disciplíny v Itálii bere jako dvě získaná stříbra, nebo jako dvě ztracená zlata.
Příjmy jako tenisové superhvězdy
Dvaadvacetiletá Guová je profesionální lyžařkou i modelkou. Je marketingovým snem, protože přitahuje pozornost jak na západní, tak na východní polokouli. I na jejích sociálních sítích se vyskytují názory jako: „Objevili jsme freestyle lyžování díky tobě.“ To jen potvrzuje její výjimečné postavení, čímž plní i to, co slíbila, když začala reprezentovat Čínu: získat pro tento sport větší pozornost.
Zároveň se jí toto rozhodnutí také vyplácí. Zatímco v Americe ji sponzorují značky Red Bull nebo Victoria’s Secret, v Číně je modlou, do které investují společnosti jako Anta Sports nebo Bank of China. A to se odráží i na tom, kolik si vydělá. Podle časopisu Forbes si za rok 2025 připsala na účet 23 milionů dolarů, ale „jenom“ sto tisíc přímo z lyžování. Díky tomu je jednou z nejlépe vydělávajících sportovkyň světa vedle tenisových jmen jako Aryna Sabalenková nebo Iga Šwiateková.
Je také nejlépe placenou zimní olympioničkou na letošních Hrách bez rozdílu pohlaví. A peníze byly právě jedním z obvinění, které jí předhazovali fanoušci, když se rozhodla reprezentovat Čínu. Deník The Wall Street Journal nedávno informoval, že Guová a krasobruslařka narozená v USA Ču I, která na těchto zimních hrách rovněž soutěží za Čínu, obdržely v roce 2025 dohromady 6,6 milionu dolarů od Pekingského městského sportovního úřadu a celkově jim bylo za poslední tři roky vyplaceno 14 milionů dolarů.
Každá mince má tedy dvě strany. Reprezentace Číny i sedm let po jejím rozhodnutí vyvolává vlnu nenávisti. Zatímco v Číně je to „sněhová princezna“, část amerického publika na ni nahlíží jako na zrádkyni. „Přestěhuj se do Číny“ nebo „Lyžuje pro nepřátele, zatímco využívá benefitů amerického občanství“ – to jsou jen některé z reakcí na její poslední stříbro z Livigna, kde nestačila na Kanaďanku Megan Oldhamovou.
K otázce občanství se ale Guová odmítá jasně vyjádřit. Jelikož Čína dvojí občanství neumožňuje, jde pro ni o citlivé téma. Svůj postoj naznačila v interview s ESPN: „Když jsem v Číně, jsem Číňanka, když jsem ve Spojených státech, jsem Američanka.“ Touto větou se ohrazuje už poněkolikáté, ale zatím není potvrzeno, zda přijala čínské občanství, nebo ne. Na Guovou mají svoje názory i sportovci. Bývalý hráč NBA Enes Kanter Freedom o ní mluvil jako o nevděčné zrádkyni, která teď reprezentuje autoritářský režim.
Výjimečný talent na lyžích však rodačce z Kalifornie nikdo upřít nemůže. Je jedinou freestyle lyžařkou, která závodí ve všech třech disciplínách: slopestyle, Big Air a U-rampa. A ve všech sbírá medaile. Zatímco se svět dál hádá, jestli je víc Američankou nebo Číňankou, Guová se soustředí jen na to, co umí nejlépe: závodit. Její ledový klid možná provokuje, ale funguje jako dokonalý štít.
Kompletní medailové pořadí ZOH 2026 ZDE>>>