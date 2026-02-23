Další zlato, pak slzy. Na hvězdnou Američanku, která vyhrála pro Čínu, dolehla ztráta
Kontroverzní freestyle lyžařka Eileen Guová (22) v poslední den olympijských her vyhrála další zlato v U-rampě a ziskem šesté medaile (3x zlato, 3x stříbro) se zapsala do dějin. Místo oslav ale přišly slzy: dozvěděla se totiž o smrti babičky a smutná zpráva ji vykolejila natolik, že se rozbrečela v průběhu tiskové konference.
Při své derniéře na letošních Hrách nezačala dobře a spadla. Dominovala až ve druhé jízdě a z průběžného osmého místa se vyšvihla do čela. Následně svůj výkon ještě vylepšila a o jejím dalším zlatu nebylo pochyb.
„Jsem nejlepší freestylová lyžařka všech dob, ať už mezi ženami či muži. To svědčí o mentální síle, o schopnosti podávat výkony pod tlakem," dodala staronová šampionka, jež jako jediná v Livignu absolvovala všechny tři disciplíny. Zároveň už před čtyřmi lety v Pekingu brala dvě zlata a jedno stříbro.
Navzdory fenomenálnímu počinu se Guová utápěla v slzách. Krátce po závodě se totiž dozvěděla o úmrtí babičky. Proto přišla se zpožděním na tiskovou konferenci, a přestože úvodních deset minut mluvila před přítomnými novináři velmi energicky a střídala angličtinu s mandarínskou čínštinou, následně ji přemohly emoce a začala plakat.
„Chci ještě něco říct. Důvod, proč jsem dorazila pozdě je ten, že mi zemřela babička. Byla velkou součástí mého života. Vzhlížela jsem k ní, když jsem vyrůstala. Byla tak silná, taková bojovnice. Spousta lidí životem jen tak proplouvá, ale ona byla parník. Jako kdyby tato žena velela životu, chytla ho za otěže a proměnila jej v to, co si přála. Neskutečně mě inspirovala,” vzlykala.
Babičce jsem slíbila, že...
„Než jsem odjela na olympiádu, byla vážně nemocná, takže jsem věděla, že se to může stát. Neslíbila jsem jí, že vyhraju, ale to, že budu statečná jako bývala ona sama. Proto pořád mluvím o tom vsadit sama na sebe, být odvážná a riskovat. Vlastně se to všechno vrací k tomu slibu, který jsem dala své babičce. Snad jsem ji tím udělala hrdou, ale zároveň je to pro mě těžké období,” pokračovala v rozpravě.
Důkazem, že právě babička byla v životě americko-čínské lyžařky zásadní postavou, potvrzuje skutečnost, že po ní Eileen Guová nosí prostřední jméno Feng.
Ačkoli je Guové teprve dvaadvacet, dennodenně prokazuje kuráž. Už jen tím, že se rozhodla reprezentovat Čínu, což v jejích rodných Spojených státech vyvolalo poprask. Rodačku ze San Francisca obviňují z podpory komunistického autoritářského režimu v Číně. Stejně tak čelí výčitkám, že lyžuje pro nepřátele, zatímco využívá benefitů amerického občanství.
„Když jsem v Číně, jsem Číňanka, když jsem ve Spojených státech, jsem Američanka,” odpověděla studentka renomované Stanfordské univerzity kritikům navzdory nejasnostem o tom, jaké občanství z obou zemí vůbec vlastní.
Úspěšná je ovšem na všech frontách. Dívky v Číně motivuje ke sportu a díky sponzorským smlouvám vydělává miliony.