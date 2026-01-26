Nejlepší tým pro olympiádu z těch, co na ni nejedou. Dostalo by se na Čechy?
Zapomeňte chvíli na to, že hokejový olympijský turnaj je mezinárodním podnikem, a zahrajte si s námi následující hru. Pravidla? Nominovat nejlepší světový výběr z hráčů, kteří se nevešli do sestav svých národních týmů. Pod podmínkou, aby všichni zúčastnění našli v mužstvu roli a nešlo o náhodný slet největších hvězd. Chcete přece vyhrát! Deník Sport si náročnou úlohu zkusil a tady je výsledek. Jen pro pořádek: ctíme současný olympijský duch, tudíž bez Rusů i Bělorusů. Program hokejového turnaje na ZOH ZDE >>>
Brankáři
Scott Wedgewood
Kanada
33 let
Colorado
Jasná jednička smyšleného výběru. Z pravidelných startérů v NHL má nejlepší úspěšnost zákroků v hodnotě 91,8 %. V dresu silného Colorada posbíral při třiceti startech dvacet vítězství, což značí dělené čtvrté místo. A netěží jen z ofenzivní produkce lídra ligy, když chytil už deset gólů nad očekávání. Jako čerstvý otec by měl navíc motivaci uspět a oslavit narození druhého dítěte.
Brankáři
John Gibson
USA
32 let
Detroit
Po přesunu z Anaheimu lapil druhý dech, navíc ho v probíhajícím ročníku netrápí ani zdravotní neduhy. Chytá pravidelně a kvalitně, pořád patří ke špičce. Z celkových 32 vítězství Detroitu jich zajistil 21, tady hledejte jeden z hlavních důvodů, proč se Red Wings drží mezi absolutní špičkou NHL. Statusem náhradník, schopnostmi plnohodnotný gólman aspiranta na medaili.
Brankáři
Brandon Bussi
USA
27 let
Carolina
Cítíme, že jeho jméno zdvihne kritiku… Jdeme do risku! Američan Bussi prorazil teprve vloni, ale jeho premiérový ročník je fenomenální. Zvlášť při zranění Pjotra Kočetkova a chabých výkonech Frederika Andersena, kdy všechna tíha odpovědnosti za výsledky Caroliny leží na Bussim. Ovládl 19 z 23 bitev! A inkasoval v nich jen padesát gólů. Dostane důvěru, kdyby brankoviště zachvátil mor.
Brankáři
Kdo připadal v úvahu
Mackenzie Blackwood (Colorado)
Thatcher Demko (Vancouver)
Devin Cooley (Calgary)
Obránci
Lane Hutson
USA
21 let
Montreal
1. pár, levý obránce
Jeho absence v národním týmu, přestože Američanům už vlivem zranění vypadl Seth Jones, je pro mnohé jedním z největších překvapení nominace země pruhů a hvězd. Ve světové reprezentaci by si Hutson zahrál jako šerif první přesilovky s vysokým vytížením, jelikož 106 asistencí za méně než dvě kompletní sezony v NHL skutečně neroste na stromě. Ofenzivní zadák číslo jedna.
Obránci
Adam Fox
USA
27 let
NY Rangers
1. pár, pravý obránce
Další opomenutý Američan. I když se aktuálně potýká s problémem v dolní části těla a vrátí se nejdřív s koncem ledna, za ten risk stojí. Hutsonovi by dodal klid, zároveň bude volbou do druhého oslabení. Kdyby se mužstvu rozsypala přesilovka, může v ní hrát taky. V NHL byl třetím nejlepším bekem ve statistice Corsi (61 %), která udává poměr vyslaných a obdržených střel při hře pět na pět.
Obránci
Hampus Lindholm
Švédsko
32 let
Boston
2. pár, levý obránce
Zhasínal by největší hvězdy soupeře. V předchozí sezoně naskakoval na oslabení na tři minuty a osmnáct sekund za zápas, což značilo čtvrté místo v NHL. Letos Bruins častěji nasazují Nikitu Zadorova a Charlieho McAvoye, ale ani švédská zkušenost se rozhodně neztratí. V Bostonu měl Lindholm i lepší sezony, pokud však hledáte dostupnou jistotu vzadu – kterých tolik není – ukážete na něj.
Obránci
Evan Bouchard
Kanada
26 let
Edmonton
2. pár, pravý obránce
Je pravdou, že jeho defenzivní schopnosti občas připomínají harakiri. Právě proto je nicméně zaparkovaný až ve druhém páru, navíc vedle psa obranáře Lindholma. Teoretický problém se tím vyváží. Bouchard bude figurovat rovněž ve druhé přesilovce, jinak by nemělo velký smysl ho do Milána vůbec vozit. Zařazení v sestavě se pochopitelně může změnit na základě výkonnosti.
Obránci
Matthew Schaefer
Kanada
18 let
NY Islanders
3. pár, levý obránce
Mládí vpřed! I když tomuto mužstvu pozvánka na olympijský podnik nedorazí, ctíme rozvoj nadaných hráčů. Zvlášť, když se prezentují jako poslední jednička draftu. V případě, že by Schaeferovi skupinová fáze nesedla, posadí se na tribunu výměnou za protřelejšího borce. Proč se ovšem předčasně zbavovat autora 34 bodů (13+21) v 51 zápasech a člena druhého oslabení?
Obránci
Brett Pesce
USA
31 let
New Jersey
3. pár, pravý obránce
Jak říká Radim Rulík, na turnaj stejně berete osm beků. Pesceho časy, kdy kolem něj neprolétla moucha, jsou zřejmě nenávratně pryč. Jenže potenciální konkurenti Brandt Clarke (LA) a Brandon Mountour (Seattle) prakticky nehrají oslabení. Talent Detroitu Simon Edvinsson by v této pozici zase musel kousnout nepřirozenou stranu. S Pescem vedle nesáhnete, náhradníci na něj budou tlačit.
Obránci
Kdo připadal v úvahu
Jakob Chychrun (Washington)
Simon Edvinsson (Detroit)
Brandon Montour (Seattle)
Brandt Clarke (Los Angeles)
Útočníci
Jason Robertson
USA
26 let
Dallas
1. útok, levé křídlo
Nejpodceňovanější forvard současné NHL, opomenutí amerického reprezentačního štábu to jen dokreslilo. Za 426 zápasů v lize posbíral 454 bodů (198+256), je rozeným střelcem a za poslední kalendářní rok dal víc gólů než David Pastrňák (50 - 47). Je až k nevíře, že se nevešel. Světovému výběru by každopádně klestil cestu za zlatem. Elitní formace, první přesilovka.
Útočníci
Mark Scheifele
Kanada
32 let
Winnipeg
1. útok, centr
„Popravdě nevím, co víc jsem měl udělat.“ Tak zněla Scheifeleho slova, když se ho novináři ptali, jak si vysvětluje absenci na kanadské soupisce. Když pominete minulost velkého profesionála, který zná kdejakou historickou statistiku, jen v aktuálním ročníku stihl 61 bodů (25+36) v průběhu 51 utkání. Snová bilance, za kterou by nominovali automaticky ve všech výběrech mimo ty zámořské.
Útočníci
Cole Caufield
Kanada
25 let
Montreal
1. útok, pravé křídlo
V první formaci smyšleného mančaftu se sešla velká střelecká síla, všichni její členové dosáhnou v aktuální základní části NHL minimálně na třicet branek. Hvězdu Canadiens od zaokrouhlení mety dělil jediný zásah. Se svou nebezpečnou rychlostí by otevíral brány defenzivně orientovaných protivníků, z čehož by těžili parťáci. Všichni tři by kralovali přesilovým hrám.
Útočníci
Alex DeBrincat
USA
28 let
Detroit
2. útok, levé křídlo
Další borec schopný hrát na obou stranách hřiště. Do první přesilovky by se přes silnou konkurenci nevecpal, o to víc prostoru by ovšem měl ve druhé speciální formaci. Útočník Red Wings sice měří jen 173 centimetrů, ale jeho ofenzivní apetit roste. Pokud udrží tempo až do konce základní části, zapíše osobní rekord nad 80bodovou hranicí. Na klec zkouší pálit průměrně 23krát za 60 minut.
Útočníci
Connor Bedard
Kanada
20 let
Chicago
2. útok, centr
Byl mezi posledními kanadskými škrty, určitě figuruje na neveřejném seznamu náhradníků. Byť si prošel nepříjemnou potíží s ramenem, dávno je zpátky na ledě. Ano, formu nemá tak oslnivou, jako když bojiště opustil, přesto by ve smíšeném výběru našel právoplatné místo. Při přepočtu získaných bodů na 60 minut (3,62) se pořád vecpe do nejlepší patnáctky forvardů z NHL.
Útočníci
Wyatt Johnston
Kanada
22 let
Dallas
2. útok, pravé křídlo
Další zástupce Stars by začal na křídle, ale smí alternovat i na centru, pokud by se nevedlo někomu z tria Chytil, O’Reilly, Bedard. Ve středu figuruje častěji, není však na škodu přivézt na ZOH víc univerzálů. Mladík původem z Toronta je jediným z elitních dvou formací, kdo by byl schopný obstarat oslabení, pokud někdo ze základní čtveřice obranářů vypadne. Navíc má životní rok.
Útočníci
Sam Bennett
Kanada
29 let
Florida
3. útok, levé křídlo
Vítězná povaha, s Floridou prošel obě cesty za Stanley Cupem, jeho zkušenosti a pro soupeře nepříjemný projev by se stoprocentně hodily. Zatímco u Panthers při absenci Aleksandra Barkova supluje v úloze prvního centra, na olympiádě by se vrátil blíž ke kořenům a otravoval coby dotěrné křídlo třetí lajny. Není problém ho na střed vrátit, zvládne oslabení i početní převahu.
Útočníci
Filip Chytil
Česko
26 let
Vancouver
3. útok, centr
Klidně mu zavoláme! Jasně, vtipy chvíli stranou. Český šikula se do sestavy Canucks vrátil teprve o víkendu, proti Devils předvedl tři ztráty. Jak sám uvedl, návrat do plné pohody chvíli potrvá, ani strašák v podobě otřesu mozku nezmizí přes noc. Právě proto však nedostává stěžejní úlohu, nevešel se do přesilovky. Jeho nahrazení či vytažení ze sestavy nebude tak složité. Proč to nezkusit?
Útočníci
Morgan Geekie
Kanada
27 let
Boston
3. útok, pravé křídlo
Začínáte chápat kanadský svaz. Geekieho coby třetího nejlepšího střelce (53) uplynulých třinácti měsíců nebylo snadné nacpat ani do sestavy náhradníků. U Bruins načíná v obranném pásmu jen osm procent střídání, nutně se vám musí vejít do přesilovky, aby mělo jeho povolání opodstatnění. Jde o experiment, při němž Bennett s Chytilem musí bránit a dřít, zatímco Geekie zkusí pálit.
Útočníci
Lawson Crouse
Kanada
28 let
Utah
4. útok, levé křídlo
Koho by nudily body, přichází jinačí sorta hráčů. Bezmála stokilový mistr světa rozdal už 136 hitů. Náramně zapadá do oslabení, které v Utahu pravidelně hraje skoro tři minuty za večer. Nemějte strach, že by navzdory současnému působení v první „mamutí“ lajně nezvládl úkoly poslední letky. Když je potřeba v závěru srovnat, postavte tuhle skříň před branku. Hokej umí.
Útočníci
Ryan O’Reilly
Kanada
34 let
Nashville
4. útok, centr
Mimořádný na buly, hokejový gentleman a zároveň jeden z nejlépe bránících útočníků. V sezoně 2018/19 získal Selke Trophy právě za defenzivní činnost. V probíhajícím ročníku odebral protivníkům 35 puků, nejvíc ze všech v soutěži. Zkrátka dělník ledu, který pro úspěch odvede první poslední. Stanley Cup vyhrál v dresu St. Louis jako nejužitečnější hráč play off.
Útočníci
Tanner Jeannot
Kanada
28 let
Boston
4. útok, pravé křídlo
Jméno, které vzbudí možná největší diskuse. Za pár let si třeba v Bostonu budou drbat hlavy, že s ním podepsali pětiletý kontrakt. Jenže v současné chvíli vidíme prostor pro Jeannotův neúprosný důraz na úzkém hřišti. Jeho 150 hitů nahání strach, na rozdíl od řady jiných tvrďáků nebývá v plus/minus v negativních číslech. Někdo taky musí vyklekávat rány v oslabení. I to splní.
Útočníci
Kdo připadal v úvahu
Marcus Johansson (Minnesota)
Cutter Gauthier (Anaheim)
Trevor Zegras (Philadelphia)
Nick Schmaltz (Utah)
Dylan Guenther (Utah)
Jak by vypadala zápasová sestava
Útok
Robertson – Scheifele – Caufield
DeBrincat – Bedard – Johnston
Bennett – Chytil – Geekie
Crouse – O’Reilly – Jeannot
Obrana
Hutson – Fox
Lindholm – Bouchard
Schaefer – Pesce
Brankáři
- Wedgewood, Gibson (Bussi)
Přesilovky
Hutson – Robertson, Scheifele, Caufield, Geekie
Bouchard – Bedard, Bennett, Johnston, DeBrincat
Oslabení
Lindholm, Pesce – Crouse, O’Reilly
Schaefer, Fox – Bennett, Jeannot