Rulík si vyzvedl kolekci pro ZOH: V životě jsem tolik oblečení nezkoušel. Napětí už pracuje
Příští čtvrtek nasednou do letadla a vypraví se do Milána. Ještě předtím si členové národního hokejového týmu začali vyzvedávat kolekci olympijského oblečení. V pondělí pro ni do pražského Kongresového centra zavítali členové realizačního týmu i předpokládaný kapitán Roman Červenka. „Nikdy v životě jsem si tolik oblečení nezkoušel. Nejsem žádný modeman,“ vyprávěl reprezentační kouč Radim Rulík poté, co si téměř hodinu zkoušel jednotlivé kousky. Program hokejového turnaje na ZOH ZDE >>>
Bude na ně upřená největší pozornost na olympiádě, zájem médií strhli i při přebírání oficiálního oblečení české výpravy. Trenéři národního týmu spolu s lídrem Romanem Červenkou v pondělí v Kongresovém centru podepsali olympijské puky, pak zamířili do kabinek zkoušet přes čtyřicet kousků ze speciální kolekce.
„V životě jsem žádnou kolekci neměl, nemám to s čím porovnat. Myslím, že je výborná. Materiál je skvělý,“ popisoval hlavní trenér Radim Rulík, když zapózoval fotografům. Před novináře se postavil ve stylovém saku, zatímco Červenka na sebe natáhl svetr, kulich a zbytek oděvů, v nichž olympionici absolvují slavnostní nástup při zahájení. „Asi je to spíš pro mladší ročníky než pro mě. Ale nějak se s tím popasuju,“ říkal Rulík. „V punčocháčích jsem po hrozně dlouhé době. Je to zajímavé,“ dodal sám pardubický útočník.
S evropskou částí národního týmu se začne připravovat v pondělí v Karlových Varech. Ve čtvrtek mužstvo odletí do Milána, kde se k němu o víkendu přidají hráči z NHL. „Nevím, jestli to nazvat nervozitou, ale napětí určitě, už to pracuje. To je jasné. Největší myšlenky jsou teď upřené na to, aby hráči byli zdraví,“ prohlásil reprezentační trenér.
Optimismus u gólmanů i útočníků
S týmem odstartuje těžkou bitvou proti našlapané Kanadě. Později se Češi střetnou ve skupině ještě s Francií a Švýcarskem. „Mé myšlenky jsou, abychom po třech zápasech sehráli nejlepší utkání, které jsme schopní ze sebe vymáčknout. Vstup do turnaje chceme zachytit, to jednoznačně, ale máme tři zápasy a pak se bude hrát o všechno. Zajímá nás hlavně, abychom závěr měli co nejkvalitnější,“ pravil Rulík.
Před odletem ho těší dobrá forma hráčů ze zámoří. Daří se gólmanům Karlu Vejmelkovi i Lukáši Dostálovi, Daniel Vladař by se měl brzy vrátit z marodky. Produktivní jsou i David Pastrňák a Martin Nečas. „Karel má nejvíc vychytaných výher v NHL, Lukáš teď měl pět nebo šest zápasů výhru. Dostává se do skvělé formy. Zprávy, co se týče gólmanů, jsou strašně důležité, jsem za ně rád,“ řekl kouč a nepomněl pochválit reprezentanty z evropských soutěží.
„Koukal jsem se na poslední kolo švýcarské ligy, Kubalík dva góly, Stránský dva góly, Červus vede suverénně bodování v české extralize. Uvidíme, ale myslím, že se tým sejde v dobrém rozpoložení,“ doufal Rulík.
V hlavě má podle svých slov dvě varianty úvodní sestavy. „Mám to padesát na padesát. Ještě nejsem úplně rozhodnutý, jestli pro první, nebo pro druhou. Ale máme varianty připravené. První se to dozví hráči, potom dáme vědět veřejnosti,“ uvedl.
Na první Hry po dvanácti letech, na nichž se představí hráči z NHL, povolal reprezentační kouč třináct hráčů ze zámoří, zbytek týmu poskládal z extraligy a dalších evropských soutěží. Nabízí se, že by do akce mohla jít i kompletně extraligová lajna. „Hráli jsme se Sedlem i Kašounem, se Sedlem spolu hrajeme každý den. Předpokládám, že tak asi začneme. Jinak je to věc trenéra. Všichni v týmu jsou dost kvalitní hokejisti, je úplně jedno, s kým budu hrát,“ zamýšlel se Červenka.