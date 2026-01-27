Hala pro hokej na ZOH 9 dní před prvním zápasem. Bahno a kaluže v okolí, ještě dost práce
Plánovaná nová oblast pro zábavu a velké kulturní akce na okraji italského Milána je stále ve velké míře jen na papíře. Na rozsáhlém pozemku nicméně stojí polyfunkční hala Santa Giulia, kde se odehrají některé hokejové zápasy olympijského turnaje, včetně utkání českého týmu. Podle dostupných informací se dodělává především interiér stavby. První olympijský hokejový zápas bude v hale ve čtvrtek 5. února, kdy se střetnou ženské týmy Itálie a Francie.
U vstupu do areálu jsou již připravené brány pro návštěvníky. Areál je z jedné strany ohraničen dálnicí a výhled z cesty, kterou bude využívat kyvadlová doprava pro přepravu fanoušků, zakrývají z velké části panely. Vyasfaltované jsou především přístupové cesty pro návštěvníky a týmy. Další část rozsáhlého pozemku upravena není a bahno a rozsáhlé kaluže svědčí o nedávných srážkách.
Stavební práce na hale se zpozdily a zástupci města včetně starosty Giuseppeho Saly i pořadatelů neskrývají, že zařízení bude dokončeno jen krátce před začátkem olympijských zápasů. Pořadatelská nadace Milano Cortina 2026 na dotaz ČTK z konce minulého týdne, zda je hala dokončena, zatím neodpověděla. Podrobnější informace nepřinesl ani italský tisk.
Sdílnější nebyli ani dělníci při odchodu z areálu haly na obědovou pauzu. „Zdá se, že je tam ještě dost práce,“ řekla ČTK žena, která v areálu pracuje na úklidu. Kolem hokejové arény stále stojí jeřáby, zatímco za halou nebe křižují letadla z nedalekého mezinárodního letiště Linate.
Italská vláda přispěla miliardu
Aréna Santa Giulia je spolu s bobovou dráhou v Cortině d'Ampezzo jedním z nejvíce diskutovaných sportovních zařízeních letošních zimních olympijských her v severní Itálii. Investorem a majitelem haly s kapacitou až 16.000 lidí je německá společnost CTS Eventim. Podle italského tisku však na rozdíl od původních plánů pokryla část nákladů na výstavbu také italská vláda dvěma příspěvky ve výši 51 milionů eur (zhruba 1,2 miliardy korun). Část příspěvků vláda označila za poplatky za budoucí sportovní akce národního významu. Investor navíc dostal úlevy od milánské radnice.
Jedinou možností, kdy si širší veřejnost i novináři, mohli stadion prohlédnout uvnitř, bylo několik zápasů italských hokejových týmů na začátku ledna. „Zařízení bylo stále staveništěm,“ sdělila ČTK redakce specializovaného webu Tuttohockey. Podle ní bylo před zhruba dvěma týdny nutné dokončit vybavení zázemí pro občerstvení i pro tisk, nebo druhý prstenec haly s místy pro diváky. „Led byl v dobrém stavu,“ uvedla redakce. Italský tisk tehdy informoval o menších problémech v prvním dni zápasů.
V Miláně se budou hrát olympijské hokejové zápasy na dvou sportovištích. Vedle arény Santa Giulia je bude hostit i dočasný zimní stadion ve veletržním areálu na předměstí Rho. Na obou místech jsou ledové plochy jen dočasné a po olympijských a paralympijských hrách budou odstraněny.
Další výzvou pro pořadatele bude doprava. Hala Santa Giulia totiž stojí na relativně odlehlém místě a hlavní tíhu tak ponese kyvadlová doprava od stanice metra a železnice Milano Rogoredo. Do oblasti vede také linka 27, které trvá zhruba půl hodiny, než se z centra Milána dostane ke stadionu, a dvě linky městských autobusů. Parkování v oblasti je velmi omezené a úbytek parkovacích míst byl nejčastější výtkou, kterou místní v rozhovoru s ČTK zmiňovali.