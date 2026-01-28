V Liberci nedohrál levák pro ZOH. Rulík: Jeho start je v ohrožení, vypadl také zraněný Beránek
Jakoby na levé straně obrany neměla česká reprezentace dost starostí… Po úterním extraligovém kole přibyla další obava. Utkání mezi Libercem a Vítkovicemi (6:2) nedohrál Radim Šimek, domácí zadák s nominací na únorovou olympiádu. Šestnáct dní před startem turnaje pod pěti kruhy se předčasně poroučel z ledu už v první třetině, zkoušel znovu naskočit, ale bolest ho nepustila do hry. Podle trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka je Šimkův start na ZOH v ohrožení. Kvůli zranění navíc přišel o místo náhradníka útočník Karlových Varů Ondřej Beránek. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>
„To by bylo hodně smutné,“ hlesnul po zmíněném utkání spoluhráč Radan Lenc, když byl dotázán na případnou Šimkovu absenci na olympijském podniku.
Z nenápadného souboje v první části odjížděl Radim Šimek bez rukavice. Lídr defenzivních řad Liberce a průměrně šestý nejvíc vytěžovaný hráč extraligy tentokrát zanechal na hřišti jen krátkou, tříminutovou stopu. Snaha naskočit do dalšího průběhu zápasu neklapla.
„Neznáme bližší informace. Doufám, že nepůjde o nic vážného, čekáme na vyšetření. Bylo to draze vykoupené vítězství,“ smutnil domácí hlavní trenér Jiří Kudrna.
Pokud by se Šimkův trabl protáhl, jak se nyní zdá, půjde o významný problém také pro českou reprezentaci. Mezi obránci leváky není zrovna velká tlačenice, se Šimkem se počítalo jako s jasnou volbou. Na úzkém kluzišti nastupoval sedm sezon, kdy střídal AHL a NHL. V nejlepší lize světa si odkroutil 209 utkání za San Jose, přestoupil i do Detroitu, kde ovšem další starty nepřidal.
Podle předběžných zpráv se jedná o zranění ruky
„Podrobí se lékařskému vyšetření, sám nevím, co to přesně má. Úplně jsem to neviděl, ale všiml jsem si, jak míří ke střídačce bez rukavice. To nebyl příjemný pohled. Snad přijdou pozitivní zprávy,“ modlil se za majitele bronzu z mistrovství světa dvougólový Lenc.
Obava, že by Šimek mohl v 33 letech přijít o svou první a zřejmě poslední olympiádu, vytanula i v hlavách Tygrů. „Všichni v týmu doufáme, že se nic takového nestane,“ uvedl Lenc. „Samozřejmě se bavíme o hráči, který má jet na olympiádu, hodně mu to přeju. Bylo to pro mě nepříjemné. Snad se dá brzy do kupy,“ dodal čtyřbodový kolega Tomáš Galvas, jenž se stal prvním juniorem z defenzivy, který zvládl v extralize tak tučný zápis.
Podle předběžných zpráv by se mělo v Šimkově případě jednat o zranění ruky. Zdravotní problémy ho v posledních letech provází vcelku pravidelně, o část minulé sezony zkušený zadák přišel vlivem problému s třísly. V aktuálním ročníku stihl jednu akci Euro Hockey Tour, ale k významnější mezinárodní konfrontaci měl nastoupit poprvé od bronzového MS 2022.
Začíná jeho hra o čas. Klub zatím rozsah ani přesnou povahu zranění nespecifikoval.