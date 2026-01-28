Lídra Vítkovic na olympiádu nepustí zranění, v nominaci ho nahradil útočník Komety
Jen devět dnů před slavnostním zahájením olympiády musela slovenská hokejová reprezentace provést zásadní změnu. Her v Miláně se nezúčastní útočník Marek Hrivík, jehož zabrzdilo zranění loktu. Vítkovický kapitán s komplikacemi v horní části těla laboroval dlouhodobě, do extraligového utkání naskočil naposledy 18. ledna. Kdo ho v nominaci nahradí? Volba padla na třiatřicetiletého centra z Komety. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>
Zranění loktu trápilo Marka Hrivíka už na vánočním Kaufland Cupu. Za Vítkovice sice poté odehrál několik zápasů, podle informací deníku Sport však téměř netrénoval. Necelých čtrnáct dnů pauzíroval už od 4. ledna, pak se do sestavy sice vrátil, jenže jenom na dvě utkání.
„Marek měl problémy už od vánočního Kaufland Cupu. Hrál i nehrál, byli jsme v pravidelném kontaktu. Bohužel, v posledních dnech se jeho zdravotní stav zhoršil,“ uvedl reprezentační kouč Slovenska Vladimír Országh.
Bývalý trenér Litvínova nebo Třince se místo Hrivíka rozhodl nominovat Lukáše Cingela, jenž už třetí sezonu působí v brněnské Kometě. Z potenciálních náhradníků byli ještě k dispozici Marko Daňo a Kristián Pospíšil.
„Byli i další hráči, kteří přicházeli do úvahy. Hrivík je však stejně jako Cingel typický centr, přičemž herně si jsou dost podobní. Oba jsou defenzivněji ladění, Cingel je využitelný i v oslabeních. Proto padla volba na něj,“ komentoval Országh.
„Zpráva od trenéra mě velmi potěšila,“ hlásil Cingel. „Olympiáda je jednou za čtyři roky, je to vrchol pro každého sportovce. Velmi se na to těším, nejen na tu zkušenost, ale i všechno okolo. Bude to zážitek, nemůžu se dočkat,“ dodal útočník.