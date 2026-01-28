Hokejistky se chystají na ZOH, kapitánka řeší zranění. Změna proti Pekingu? Sebevědomí
Jako jediná z hráček zámořské PMHL přicestovala už na start předolympijské přípravy. Kapitánka ženské reprezentace Aneta Tejralová sledovala v úterý první trénink v civilu, na ledovou plochu se kvůli přetrvávajícímu zranění nedostala. „Dohodli jsme se, že z preventivních důvodů bude lepší jet sem do Česka dřív. Není to ale nic, co by ohrožovalo olympiádu,“ ujišťovala zkušená obránkyně před novináři. Na led s týmem by měla poprvé vyjet ve čtvrtek.
Dvě brankářky a jedenáct hráček do pole měl asistent hlavní trenérky Dušan Andrašovský k dispozici na prvním tréninku v pražském Icerinku. Češky stráví předolympijskou přípravou tři dny, v pátek se k nim připojí hráčky z PWHL i koučka Carla MacLeodová. O den později se celý výběr přesune do Milána. Zámořské opory před sebou mají dny nabité cestováním.
„Je to kvůli týmu. Jsme dobrý tým, nechtěli jsme, abychom se tam trousili jako turisti. Jsme hokejový tým, který má svoje cíle a svůj charakter. Holky zvládnou mít o let navíc. Jsou profesionálky a jsou na to zvyklé,“ vysvětloval Andrašovský.
Tým čítající dohromady 23 hráček bude v plném složení poprvé trénovat až v dějišti olympiády. Do kolotoče zápasů vstoupí Češky ve čtvrtek 5. února, tedy ještě den před slavnostním zahájením her. Proti sobě budou mít silné USA a hned další den Švýcarsko. „Rozhodně to je těžká situace, hráčky, kromě těch z PWHL, nejsou zvyklé hrát back to back zápasy. Musíme dobře rozložit síly. Není se na co šetřit. Možná to není nejšťastnější los, ale bohužel to tak je,“ říkal Andrašovský.
S realizačním týmem bude znovu hodně spoléhat na zkušenou brankářku Kláru Peslarovou nebo útočnici Kristýnu Kaltounkovou, která při premiérové sezoně v PWHL patří mezi nejlepší střelkyněmi soutěže. Výraznou postavou týmu má být i kapitánka Aneta Tejralová, jenže zatím ji na led nepustí zranění.
„Její zranění by nemělo komplikovat start na olympijských hrách. Potřebuje lehké volno, práci s fyzio a věřím, že to bude v pořádku,“ pravil optimisticky asistent trenérky. „Budu v pohodě a věřím, že pomůžu týmu,“ dodala sama třicetiletá obránkyně.
Největší proměna je v sebevědomí týmu
Oproti situaci před čtyřmi lety vnímá u týmu značný posun. V Pekingu zažily Češky historicky první účast pod pěti kruhy a skončily sedmé. Od té doby získaly na mistrovství světa dva bronzy a o medaile budou chtít bojovat i v Miláně. „Na první jsme byly outsideři, ale teď už míříme hodně vysoko. Ambice jsou velké. Už je na nás trošku tlak, že musíme hrát do čtvrtého místa. Určitě se těšíme,“ přikyvovala Tejralová.
Největší proměnu vidí v sebevědomí týmu. „Za čtyři roky jsme si vybudovaly jméno. Každý soupeř už je připravený a ví, že to s námi nebude lehké. Tým je mnohem sebevědomější a i o krok starší než před čtyřmi roky,“ zamýšlela se.
Ženská reprezentace má díky účasti ve skupině A jistý postup do čtvrtfinále. V prvních čtyřech duelech se bude chtít sehrávat a umístit co nejlépe, aby do vyřazovací fáze dostala co nejschůdnějšího soupeře. „Nebudu říkat konkrétně, ale máme nejvyšší cíle. Chceme obhajovat to, co se nám pár let po sobě povedlo,“ nechtěl být Andrašovský konkrétnější ohledně cílů.
„Například by to mohl být olympijský bronz. Byl by to splněný sen pro všechny z nás a vrchol kariéry jak hráčské, tak trenérské pro nás,“ dodal, když ze strany novinářů padla připomínka dvou medailí ze světových šampionátů.
Zatím dbá Andrašovský na to, aby se většina výběru co nejlépe připravila před odletem. „Říkal jsem i holkám na ledě, že z každého tréninku je potřeba si něco vzít, abychom se posunuli v detailech hry,“ prohlásil.
Program ženské reprezentace na ZOH v Miláně
- 5. února USA – Česko (16.40)
- 6. února Česko – Švýcarsko (14.40)
- 8. února Česko – Finsko (21.10)
- 9. února Kanada – Česko (21.10)