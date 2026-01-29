Peslarová o ambicích: Cíle jsme si nestanovily, ale každá by si chtěla sáhnout na medaili
Dlouhé roky patří mezi opory národního týmu. Brankářka Klára Peslarová uzavřela hořkou kapitolu v PWHL a ve švédském Brynäs se jako gólmanská jednička nachystala na druhou olympijskou účast. Po sedmém místě v Pekingu si na ruku nechala zvěčnit olympijské kruhy, po Miláně další tetování neplánuje. „Atleti si takhle tetují olympijské kruhy, já se tetování nebráním, takže jsem ho zvolila taky. Teď to tam je a je to památka na celý život,“ rozpovídala se.
Vnímáte rozdíl, v jaké pozici jedete na olympiádu letos a v jaké jste jely před čtyřmi lety?
„Samozřejmě, na první olympiádě jsme nevěděly, do čeho jdeme. Velký turnaj, byly jsme rády, že jsme se tam poprvé v historii dostaly. Kdežto teď uběhl čtyřletý cyklus, máme v týmu nové holky, jsme sehranější, zkušenější tým. Budeme se snažit dostat, co nejdál půjde.“
Stanovily jste si cíle?
„Žádné cíle jsme si ještě nestanovily. Pořádně jsme se ještě nesešly jako celý tým. Ale myslím, že můžu mluvit za většinu holek, že každá by chtěla sáhnout po medaili.“
V minulé sezoně jste v PWHL dostala jen čtyři zápasy, teď ve Švédsku pravidelně chytáte. Proběhl návrat do Evropy bez problémů?
„Byl to trošku nezvyk. I když jsem skončila v prostředí, které znám, najednou jsem skočila do zápasového tempa, což jsem v Americe neměla. Byla jsem za to strašně ráda. Ale musela jsem se trošku dostat zpátky do toho zápasového. Jsem nesmírně ráda za to, kde jsem, jak se k tomu tým postavil, jak mi tam pomáhají. Jsem nesmírně ráda za tenhle krok.“
Hrajete za Brynäs, za jehož mužský tým nastupuje Michal Kempný. Měli jste příležitost se potkat?
„S Michalem jsme se potkali několikrát. Klub pořádá akce společně s mužským týmem, pokaždé to vyjde tak, že sedím vedle Michala. Jsem ráda. Michal je super chlap. Potkáváme se hodně a hodně máme debaty.“
Debatovali jste i o olympiádě, kam letíte oba?
„Rozebrali jsme ji jen letmo. Kdy kdo odlétá, koho máme, kdy se potkáme. Těším se na Michala, až tam přiletí.“
Už před olympiádou jste zaujala designem brankářské výstroje po vzoru olympijské kolekce. Proč jste zvolila tenhle vzhled?
„Pro mě to bylo rychlé rozhodnutí. V létě jsme měly mediální aktivity, měly jsme možnost náhledu do olympijské kolekce oblečení. Mně se to zalíbilo, řekla jsem si, že by bylo fajn to mít na výstroji. Po komunikaci se to podařilo, takže nesu stejné symboly jako zahajovací olympijská kolekce. Potom mám v plánu dál s výstrojí něco dělat, ale to si necháme až na později.“
Potrpíte si na vzhled výstroje?
„Neřeším to. Snažím se to mít sladěné, donést něco nového, co ještě nebylo. Myslím, že se to povedlo.“