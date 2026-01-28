Společný tým Čechů a Slováků pro olympiádu. Jeli by dva hráči mimo skutečnou nominaci
Jak by vypadal ryze hokejový návrat před rok 1993? Trenér národního týmu Radim Rulík žehrá na nedostatek hráčů z NHL, třeba obranu pro olympiádu lepí horko těžko. Nominace, v níž by se počítalo s jednotným Československem, by leccos změnila. Deník Sport se ponořil do sestavování fiktivní soupisky pro ZOH s podporou sousedů zpod Tater. Pozitivem je, že nepotřeboval sahat do KHL… Takhle by mohl působit společný tým Čechů a Slováků, kdyby opět hráli pod jednou vlajkou. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
BRANKÁŘI
Lukáš Dostál
- Česko
- 25 let
- Anaheim
Nejnudnější pozice z hlediska byť jen zvažovaných změn. Zatímco Česko je na brankářském poli velmocí, Slováci čekají na maskovaného zástupce v NHL od dubna 2023, kdy se s ligou loučil Jaroslav Halák. Dostál by zůstal po nedávném zranění Dana Vladaře neotřesitelnou jedničkou. Navíc chytil slinu, ovládl šest svých posledních vystoupení a Colorado smazal 40 zásahy.
BRANKÁŘI
Daniel Vladař
- Česko
- 28 let
- Philadelphia
Přesně v polovině ledna si v utkání s Buffalem přivodil zranění v dolní části těla. Vynechal sice šest duelů, ale s Flyers už trénuje a očekává se jeho plnohodnotný návrat do akce. Pro českou reprezentaci úlevná zpráva. Vladař v NHL využil příležitosti a po podpisu kontraktu s Philadelphií nastupoval mnohem častěji než v Calgary. Slovenská konkurence se skrývá kdesi v nedohlednu.
BRANKÁŘI
Karel Vejmelka
- Česko
- 29 let
- Utah
Je to lehký paradox. Vejmelka v aktuální sezoně opanoval už 25 bitev a žádný brankář napříč ligou se mu v tom nevyrovná. S úspěšností 90,2 procenta překonává Dostála také v rámci úspěšnosti zákroků, s deseti chycenými góly nad očekávání je na 13. pozici. Přesto by měl zůstat na tribuně. A protože slovenské zapojení brankářskou sestavu neovlivnilo, držel by si flek i v tomto speciálním výběru.
Kdo připadal v úvahu: David Rittich (ČR/NY Islanders), Jakub Dobeš (ČR/Montreal), Vítek Vaněček (ČR/Utah).
OBRÁNCI
Martin Fehérváry
- Slovensko
- 26 let
- Washington
- levý obránce
Tady už začíná být skládanka zajímavější. Bratislavský rodák se prosadil jako pevný člen sestavy Capitals, s nimiž má od příští sezony podepsaný sedmiletý kontrakt. V hlavním městě USA se dočkává velké porce v oslabení, nechyběl by v něm ani jako Čechoslovák. Se 106 bloky je dvanáctým nejobětavějším bekem zámořské soutěže. Umožní útočit kumpánovi Filipu Hronkovi.
OBRÁNCI
Filip Hronek
- Česko
- 28 let
- Vancouver
- pravý obránce
Třebaže mu na pravé straně zapojením Slováků vzrostla konkurence, obstál. Zástupce Canucks nadále zůstává první volbou do početní převahy. Hrál by hodně, jak je ostatně ve Vancouveru zvyklý. Jeho sbírka 31 bodů (5+26) v 53 zápasech by smíšenému mužstvu samozřejmě přišla vhod. Negativem je, že ve vlastním pásmu ztratil už 44 puků, což je v NHL těžký podprůměr.
OBRÁNCI
Erik Černák
- Slovensko
- 28 let
- Tampa Bay
- levý obránce
Jako jediný z uvedených beků by musel hrát takzvaně přes ruku. Personální nouzi na levé straně defenzivy zkrátka nevyřešil ani návrat k sjednocení zemí. Pokud máte zájem o maximální kvalitu, není jiné cesty. Černák vlastní s Tampou dva Stanley Cupy, svého času dobrými výkony vyštípal z týmu Jana Ruttu. Pro svou neoblomnost je až nechutným zadákem v ještě nechutnějším páru.
OBRÁNCI
Radko Gudas
- Česko
- 35 let
- Anaheim
- pravý obránce
Je to zjevné, druhá obrana tohoto celku má za cíl věnovat se největším hvězdám soupeře pěkně zostra. Majitel více než tří tisíc hitů v NHL, kde by mohl ještě letos vyšplhat na šesté místo historické tabulky ranařů, prokázal při mistrovském tažení předloni v Praze nedoceněné vlastnosti lídra. Taky že mu pak v Anaheimu připíchli na dres kapitánské céčko. V oslabení se rozdá.
OBRÁNCI
Radim Šimek
- Česko
- 33 let
- Liberec
- levý obránce
Jeden ze dvou zástupců extraligy, který se do nominace vešel. Samozřejmě za předpokladu, že by jeho účast neohrozilo zranění ruky z nedávného utkání s Vítkovicemi, jak avizoval Radim Rulík. V opačném případě by ho nahradil Michal Kempný z Brynäs. Zdravý Šimek splní standard oběma směry, zažil úzké kluziště a Šimona Nemce by posunul stejně jako v Liberci Tomáše Galvase.
OBRÁNCI
Šimon Nemec
- Slovensko
- 21 let
- New Jersey
- pravý obránce
Čerstvé zkušenosti z Devils ukazují, že na pravé straně je mnohem jistější než vlevo. V česko-slovenském souboru by navázal na spolupráci s odcházejícím kumpánem Ondřejem Palátem. Má ohromný ofenzivní potenciál, ukradl by si pro sebe druhou přesilovku. A v případě potřeby by ožil ve formátu tři na tři, který se týká prodloužení i na ZOH. V sezoně takto rozhodl už tři utkání.
Kdo připadal v úvahu: Peter Čerešňák (Sloven./Pardubice), Michal Kempný (ČR/Brynäs), Jan Rutta (ČR/Ženeva), David Špaček (ČR/Minnesota).
ÚTOČNÍCI
Juraj Slafkovský
- Slovensko
- 21 let
- Montreal
- levé křídlo
I v probíhajícím ročníku opět o kus posouvá svá dosavadní ofenzivní maxima. Za 53 utkání získal 41 bodů (19+22) a měl by si sáhnout na kariérní rekord nad hranicí 60 bodů. Dostal by prostor na křídle elitní formace, stejně tak v přesilovce. Schopný střelec i nahrávač, jehož potenciál ještě zdaleka není naplněný. V Montrealu doufají, že z jedničky draftu 2022 vymáčknou o dost víc.
ÚTOČNÍCI
Pavel Zacha
- Česko
- 28 let
- Boston
- centr
Nejde jen o návaznost na zlatou Prahu. Zacha odvede spoustu nenápadné práce směrem vzad, čímž výrazně uleví Slafkovskému s Pastrňákem, pro něž není bránění hlavní devizou. Na velkou roli je navyklý z Bostonu, byť v hierarchii Bruins je před ním stále Elias Lindholm, takže české pouto už nějakou dobu neplatí. Zacha umí být nebezpečný, v lednu dal první hattrick v NHL.
ÚTOČNÍCI
David Pastrňák
- Česko
- 29 let
- Boston
- pravé křídlo
Netřeba dlouze představovat. V tomto týdnu pokořil „Pasta“ bájnou metu 900 bodů. V Bostonu si pochvalují, jak se z něj stal komplexní plejer a vůdce kabiny. Italové možná nestíhají dostavět halu, ale rezervační cedulku s jeho jménem pro přesilovku mají dávno vyrobenou. Se Slafkovským by si Pastrňák podle potřeby mohl vyměnit pozici, zvládnou totiž křídelní prostory z obou stran.
ÚTOČNÍCI
Roman Červenka
- Česko
- 40 let
- Pardubice
- levé křídlo
Je to zkrátka nezmar, s věkem neubírá. S 55 body (17+38) v 39 extraligových partiích s přehledem vede tabulku produktivity. Byl by velký luxus ho do česko-slovenského týmu nezařadit, jakkoliv můžete namítat, že rychlejší už nebude. Myšlenkou všechno dožene. A když mu uděláte místo v první přesilovce, což je zkrátka nutnost, těšte se na lahůdky s Pastrňákem i Slafkovským.
ÚTOČNÍCI
Tomáš Hertl
- Česko
- 32 let
- Vegas
- centr
Atyp, který se moc nevidí. V NHL naskakuje tak dlouho, že ho máte zafixovaného jako veterána. Velká mýlka! V Miláně ukáže, co umí. Po přesunu ze San Jose do Vegas ještě víc rozvinul zabijácké instinkty v předbrankovém prostoru, odkud sype nebezpečné teče i dorážky v přesilovkách. S úspěšností 57,2 procenta v kruhu pro vhazování patří k 20 nejlepším centrům světa.
ÚTOČNÍCI
Martin Nečas
- Česko
- 27 let
- Colorado
- pravé křídlo
U Avalanche ve formaci s Nathanem MacKinnonem, jedním z nejlepších hráčů planety, nebrzdí. Jenže v reprezentaci (i té fiktivní) je jeho místo zabrané jistým Pastrňákem. Má to taky své výhody – Nečas může využít soupeřova plánu k bránění hlavní hvězdy a sám udeřit. Do jediné ryze české formace patří, ale pozor… Minimálně pro začátek turnaje se nám nevejde do první přesilovky.
ÚTOČNÍCI
Ondřej Palát
- Česko
- 34 let
- NY Islanders
- levé křídlo
Prožívá turbulentní ročník, který přinesl víc propadů než slávy. Devils ho těsně před ZOH poslali k rivalovi z New Yorku, a i když stěhování k Isles není daleké, na úplné pohodě nepřidá. Tak proč zrovna Palát? Navzdory výše popsanému je pořád schopným psem obranářem, jenž při správném výběru role svým pracovním tempem rozhicuje led. Musí mít důvěru, třeba v početní nevýhodě.
ÚTOČNÍCI
Filip Chytil
- Česko
- 26 let
- Vancouver
- centr
Bylo to jedno z velkých témat české nominace, jemuž nepřispělo komunikační dusno mezi hráčem a trenérem. Zvládl by se uzdravit do startu exponované akce? A v jaké fazoně? Za Canucks po pauze dosud odehrál tři vcelku bezkrevné zápasy, riziko vzít ho existuje. Řešením je více centrů na soupisce a čekající náhradníci na tribuně. Lukáš Sedlák či Martin Pospíšil tady hrát dovedou.
ÚTOČNÍCI
Dalibor Dvorský
- Slovensko
- 20 let
- St. Louis
- pravé křídlo
Přiznejme si, jde o hráče, který by v alternativní realitě zaměstnal hodně hlav. U Dvorského platí mimořádný útočný potenciál, výtečná střela i nečekaně rychlá adaptace na největší scéně. Jenže výš než Pastrňák, Nečas nebo Slafkovský prostě není. Nemůže být ani v epizodní roli, ale zajímavější úlohu mu zabírají zvučná jména. Výměna s Červenkou? Spíš neefektivní risk než trefné řešení.
ÚTOČNÍCI
Martin Pospíšil
- Slovensko
- 26 let
- Calgary
- levé křído
Poslední Slovák na holení. Ze všech jeho vlastností vyčnívá enormní univerzálnost. V pohodě by zvládl úkoly čtvrté lajny, ale kdyby se někdo z týmu zranil, případně postrádal formu, může Pospíšil zaskočit. A klidně jako centr! U Flames ho prohazovali sestavou tak, že si na podmínky kočovníka zvykl. Jen stejně jako Chytil teprve nedávno zahnal zdravotní problém a stihl pouhé tři starty.
ÚTOČNÍCI
Radek Faksa
- Česko
- 32 let
- Dallas
- centr
Napříč Československem nenajdete schopnějšího čtvrtého centra. Po odbočce k St. Louis začal od října stejnou práci znovu odvádět v Dallasu a zelenobílí si příspěvek rodáka z Vítkova nemohou vynachválit. Co na tom, že s průměrným ice timem 9:28 je v osmé stovce hráčů z NHL? Přesně ví, kde je jeho místo, a minimální prostor využije naplno. O dřině v oslabení ani nemluvě.
ÚTOČNÍCI
Adam Klapka
- Česko
- 25 let
- Calgary
- pravé křídlo
Po dvojici Zacha – Pastrňák další klubová vazba. Klapka by doplnil kolegu z Calgary Pospíšila. Známá je argumentace kouče Rulíka, že dvoumetrový obr nehraje u Flames ve speciálních týmech. Přesto si dovolíme namítat, že pro jednu dělovou kouli je prostor. V nedávném klání s Capitals Klapka rozpálil doběla Toma Wilsona, úplně ho vyhodil z konceptu. Představte si totéž na ZOH…
Kdo připadal v úvahu: Lukáš Sedlák (ČR/Pardubice), Dominik Kubalík (ČR/Zug), Tomáš Tatar (SR/Zug), Matěj Stránský (ČR/Davos), Oliver Okuliar (SR/Skelleftea).
JAK BY VYPADALA ZÁPASOVÁ SESTAVA
Slafkovský – Zacha – Pastrňák
Červenka – Hertl – Nečas
Palát – Chytil – Dvorský
M. Pospíšil – Faksa – Klapka
Fehérváry – Hronek
Černák – Gudas
Šimek – Nemec
Dostál
Vladař
(Vejmelka)
Přesilovky
Hronek – Červenka, Hertl, Pastrňák, Slafkovský
Nemec – Zacha, Dvorský, Nečas, Chytil
Oslabení
Fehérváry, Gudas – Faksa, Palát
Šimek, Černák – Chytil, Pospíšil