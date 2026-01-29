Úleva pro trenéry před olympiádou, Šimek bude OK. Informace z Varů jsou však horší
Jedna velmi pozitivní zpráva ohledně zdravotního stavu Radima Šimka, tou by chtělo začít. S velmi vysokou pravděpodobností se nenaplní černé scénáře, které se vyrojily po úterním extraligovém duelu Liberce s Vítkovicemi (6:2). Ten nedohrál obránce Radim Šimek a prvotní zprávy o možných následcích byly poměrně zlé. Sám Radim Rulík vyjádřil velkou obavu, zda kapitán Bílých Tygrů nepřijde o únorovou olympiádu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Čerstvé informace webu iSport z hráčova blízkého okolí však naštěstí hovoří o tom, že obránce se sedmiletými zkušenostmi z NHL a AHL neutrpěl vážnější poranění ruky, což prokázala detailní vyšetření.
Šimek si ruku držel v předklonu a už bez nasazené rukavice po souboji s vítkovickým Markem Kalusem. Třiatřicetiletý bek podle všeho z preventivních důvodů vynechá tuplovaný čtvrteční (47. kolo) a páteční mistrák Tygrů v Karlových Varech (dohrávka 21. kola), aby se pohmožděná ruka rychleji zotavila a neriskovalo se zhoršení zdravotního stavu. Což je tedy vítaná zpráva pro realizační štáb Radima Rulíka, v jejich plánech olympijské sestavy je Radim Šimek velmi vysoko.
Naopak turnaj v Miláně se nebude týkat Ondřeje Beránka. Mistr světa z Prahy figuroval v pozici prvního náhradníka pro únorový slet hokejových hvězd, ovšem z úterní bitvy v Českých Budějovicích odešel s velmi bolestivým zraněním a musel podstoupit neodkladný operační zákrok. Informace iSportu hovoří o problému s klíční kostí, což je trabl, jenž si vyžádá řadu týdnů rekonvalescence, může jít zhruba o dva měsíce. Takže je otázkou, zda a v jakém rozpoložení se třicetiletý reprezentant stihne vrátit do vyřazovacích extraligových partií. „Útočník Ondřej Beránek absolvoval úspěšný operační zákrok v oblasti horní části těla. V tuto chvíli je mimo hru na několik týdnů, přičemž předpoklad jeho návratu směřuje k případným vyřazovacím bojům v závislosti na průběhu rekonvalescence,“ visí zpráva na webu karlovarské Energie.
Předkolo play off začíná devátého března, čtvrtfinále startuje osmnáctého.