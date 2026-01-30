Sedlák o olympiádě i Rulíkově přeřeknutí: Lidi si dělali srandu, jestli nebudu chytat
Umí se dostat pod kůži jako málokdo jiný. Zároveň je správným lídrem, který kromě kanadských bodů doručuje i hromadu černé práce. Právě proto byl Lukáš Sedlák směrem k olympiádě jasnou volbou. Na nominační tiskové konferenci však jméno kapitána hokejistů Pardubic nezaznělo, kouč Radim Rulík jej při výčtu reprezentantů omylem zaměnil za brankáře Lukáše Dostála. „Byla to vtipná situace,“ zaculil se dvaatřicetiletý útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Cestu na druhé olympijské hry v kariéře otevře pondělním tréninkem v Karlových Varech. Pár dnů poté už Lukáš Sedlák spolu s českým národním týmem nasedne na letadlo směr Milán. Závěrečný týden před extraligovou pauzou si však představoval jinak, jeho Pardubice uhrály ze zápasů s Plzní (3:4p), Kladnem (2:1p) a Třincem (2:3) dohromady jen tři body.
Je to pro tým problém, nebo na to ihned zapomenete?
„Asi to není úplně problém, ale samozřejmě nás to mrzí. Teď jsme měli pět zápasů během pár dnů, hráli jsme obden, takže v tomhle to bylo náročné. Do utkání v Třinci se to asi propsalo, ale určitě nás to neomlouvá z toho pohledu, jak jsme do zápasu vstoupili. Proti Plzni a Kladnu to bylo podobné, taky jsme dotahovali. Tohle si musíme víc pohlídat, být zodpovědnější a hrát to i lépe takticky. Když třeba nemáme tolik energie, musíme se mnohem víc soustředit na malé věci a především pak nedostávat tolik gólů už v první třetině.“
Ačkoliv jste v Třinci prohráli, v hlavě už máte jen olympiádu?
„Ještě ani ne, na tohle je hodně času. Když nad tím člověk přemýšlí moc brzo, kolikrát je z toho akorát vyčerpaný. Beru to tak, že v pondělí máme sraz, na který se těším. Hlavně teda na kluky, až se tam potkáme a užijeme si nějaké tréninky. Až přijedeme do dějiště olympiády, bude to malinko jiné. Určitě je potřeba se na to připravovat, ale nechci se tím psychicky utápět.“
Budou Hry v Miláně pro vás jiné než před čtyřmi lety? Ostatně v Pekingu byly ještě poznamenány několika covidovými opatřeními.
„Úplně nejvíc se těším na to, že konečně zažiju atmosféru takové opravdové olympiády. Jak jste už říkal, ta v Pekingu byla přece jen dost omezená covidem.“
Stihnete se v Miláně podívat také na jiné sporty?
„Vůbec nevím, jaký tam bude program, ale myslím si, že na místě budeme dost času dopředu. Doufám, že se něco najde. Ale samozřejmě je důležité, abychom nejeli moc daleko.“
Poprvé od návratu z NHL si zahrajete proti nejlepším hráčům na světě. Těšíte se?
„Ano, protože není nic lepšího, než se porovnávat s těmi skutečně nejlepšími. Samozřejmě z toho mám zdravý respekt, ten tam musí být, protože všechno to jsou skvělí hráči. Spousta z nich pak bude v různých síních slávy, takže tohle budí respekt. Na druhou stranu jsme si už předtím dokázali, že s nimi můžeme hrát. Pevně věřím tomu, že navážeme na Prahu. I na posledním mistrovství jsme sehráli dobré zápasy, takže určitě se na to těším.“
Když už jste nakousl Prahu, v českém týmu bude hned devatenáct mistrů světa. Je to velká výhoda?
„Samozřejmě na to mám krásné vzpomínky, ale na druhou stranu už od toho nějaký čas uplynul. Nemůžeme spoléhat, že to bude automaticky stejné. Tak to vůbec nejde! Sami to musíme podpořit výkony a pak z toho něco může být. S kluky se však na sebe těšíme, dlouho jsme se neviděli. Přes léto možná jednou, dvakrát?“
Mluvil jste se s trenérem, jestli na olympiádě oprášíte spolupráci s Romanem Červenkou a Ondřejem Kašem?
„Teprve uvidíme, co trenéři vymyslí. Samozřejmě nám nějaké informace dávali, když nám volali, že v nominaci jsme. Říkali nám, s kým nás tam zhruba vidí a jaký mají plán. Spousta věcí se může změnit, ale my zhruba víme, jak to bude.“
Nemůžu se nezeptat na nominační tiskovou konferenci, kdy se trenér Radim Rulík přeřekl a ve výčtu jmen zmínil místo vás Lukáše Dostála. Všiml jste si toho?
„Jo. (usmívá se) Spousta lidí mi to posílala a dělala si srandu, jestli nebudu chytat. Byla to vtipná situace.“
Na olympiádě vám bude celý národ fandit, nicméně v extralize na vás fanoušci soupeřů občas pokřikují. Jak to vůbec berete?
„Je to logické. Plyne to z toho, jak hraju a kdo komu fandí. Nemyslím si, že je to něco hrozného. Každý fanoušek má hráče, které rád má a které naopak nemá. Moc dobře vím, že hraju nějakým způsobem, a že to spoustě lidem vadí. Dokud to ale nevadí mým spoluhráčům, je mi to jedno.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
Liberec
|46
|23
|2
|7
|14
|127:105
|80
|3
K. Vary
|46
|22
|5
|4
|15
|125:115
|80
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|44
|19
|5
|4
|16
|138:114
|71
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž