Vážná nemoc i velké sny. MacLeodová o ZOH: Máme správnou partu. Prodlouží smlouvu?
Ženskou reprezentaci přebrala po historicky první účasti na olympijských hrách, letos bude mít první šanci provést Češky pod pěti kruhy do medailových bojů. Hlavní trenérka Carla MacLeodová přicestovala v pátek s hráčkami z PWHL do Prahy, odkud se zbytkem týmu vyrazí v sobotu do Milána. „Když tam přijdete jako olympionik, vždycky usilujete o medaili, o to, abyste předvedli to nejlepší. Na to se koukáme i my,“ hlásí třiačtyřicetiletá koučka.
V českém ženském hokeji zanechala nesmazatelnou stopu. Kanadská trenérka Carla MacLeodová dovedla národním tým k prvním dvěma medailím z mistrovství světa, nyní míří s výběrem poprvé na olympijské hry. Velkou výzvu neodmítla, přestože na konci listopadu oznámila, že bojuje s rakovinou prsu. „Cítím se opravdu dobře a cítím, že dokážu odvést to nejlepší pro tenhle tým od zahajovacího ceremoniálu dál,“ ujišťovala dvojnásobná olympijská vítězka před odletem do Milána.
Léčba probíhá podle plánu?
„Ano, daří se mi dobře. Když se dozvíte diagnózu, jako mám já, berete to s klidným svědomím. Mám kolem sebe skvělý tým, který mi pomůže to zvládnout. Cestování bylo samozřejmě náročné, ale jsem nadšená, že tu jsem. Co se týče zdraví, jsem na tom dobře. Takže se teď jen těším, že budu moci pomoct téhle partě, aby dokázala to, co chceme.“
Olympiáda je pro český ženský hokej druhá, pro vás v roli koučky první. Je to speciální?
„Je to neuvěřitelně speciální. Z týmu cítím energii a vzrušení. Uvědomíte si, jaké máte privilegium, že můžete být členem českého olympijského týmu. Je to pro mě velká čest.“
Z hráčské kariéry máte dvě olympijská zlata. Můžete si z těchto zkušeností něco vzít?
„Je to tak, že jsem šla ve stejných stopách, jako jdou hráčky teď. Pořád je to trochu jiné, ale rozumím té energii a emocím, které hráčky zažívají. Rozumím stresu a tomu, co se děje, když jedete na olympiádu a všichni vám fandí. Mám pocit, že aspoň tuším, kde se teď tahle skupina nachází. A taky vím, že ve výsledku je to jen o tom hrát náš nejlepší hokej. To je to jediné, s čím si můžete dělat starosti.“
Je olympiáda v něčem jiná oproti mistrovství světa?
„Pódium, na kterém se představujete, je o něco větší. Když jsme hostili mistrovství světa, s našimi fanoušky jsme to udělali opravdu velké. Ale když jedete na olympiádu, je to, jako by každý věděl, že tam jedete. Je tam přidaná energie, přidané vzrušení, ale taky trochu víc tlaku, protože víte, že je na vás upřených víc očí. Ale o tom všechny sníme. Sníme o tom, že si zahrajeme na olympiádě. Proto je důležité si pamatovat, že máte možnost žít svůj sen. Až dopadne puk na led, budeme dělat svoji práci, to znamená být skvělé hokejistky, být skvělý tým.“
Máme správnou partu
Velká část týmu zažila už poslední olympiádu. Je to velká výhoda?
„Máme dobrý mix zkušenosti a mládí. Tohle je teprve naše druhá olympiáda, ale máme tu skupinku, která už na jedné byla. To si na turnaj přinesete, k tomu energii těch, které jedou poprvé. Směs obojího je hodně cenná na cestě olympiádou. Myslím, že tu máme tu správnou partu.“
Do Milána jedete s nejlepší střelkyní PWHL v týmu…
„Byla zábava sledovat celý tým, ne jenom hráčky z PWHL, ale po celém světě v různých ligách. Máme o hráčkách dobrý přehled a zdá se, že se všechny dostávají do správného tempa v pravou chvíli. A nejde jenom o dávání gólů, jde třeba taky o bekček. Jsme opravdu pyšní, jak se celému týmu v sezoně daří.“
Přesto se musím zeptat na Kristýnu Kaltounkovou, která v premiérové sezoně v PWHL kraluje střelkyním s 11 góly. Zlepšila se v nové soutěži?
„Ano, do ligy teprve přišla, ale dobře ví, kde jsou její silné stránky. A ty jsou právě v ofenzivě, ve slotu. Má velmi, velmi dobrou střelu. V New Yorku pro ni bylo příjemné, že pod stejnou trenérkou už hrála, takže věděla, jaká očekávání od ní budou. Ale taky hodně tvrdě pracuje a byla za to odměněná. Teď je vidět, jak jí stoupá sebevědomí a je zábava ji sledovat.“
Brankářka Klára Peslarová přijela loni na mistrovství světa bez pořádné zápasové praxe, v Bostonu šance téměř nedostávala. Je velká výhoda, že teď ve Švédsku pravidelně chytá?
„Je dobře, že dostává pravidelně minuty a má možnost být rozdílovou hráčkou pro svůj tým. Taková je i pro nás. Daří se jí teď velmi dobře a těšíme se, že to pro ni bude komfortnější, když má zápasové vytížení. Znamená to hodně.“
Co řeknete hráčkám, které ještě nezažily olympiádu?
„Jako první ‚usmívejte se a užijte si to.‘ Moje první olympiáda byla taky v Itálii a pamatuju si, jak všude byly olympijské kruhy, a já nemohla uvěřit, že tam skutečně jsem. Určitě přijde moment, kdy si budou říkat ‚jak jsem se sem dostala?‘ Chceme, aby si to užily. Pro ně bude hra pořád stejná. Jsou tady, protože jsou skvělé hráčky. Vědí, jak mají hrát, jak mít vliv na hru. Až se přenesou přes všechno vzrušení, které olympiáda přináší, až uvidí všechny ostatní sportovce a hokejisty, uvědomí si, že tady mají práci, kterou musí udělat. Máme tu správnou partu, abychom to zvládly.“
4 zápasy v 5 dnech? Vtipné
V Miláně vás čeká hodně těžký program, ve skupině máte čtyři zápasy v pěti dnech.
„Jo, je to vtipné. Zase jsem se na to koukala a musela jsem se smát, že trénujete tak tvrdě a najednou máte čtyři zápasy v pěti dnech. Ale neděláme si s tím starosti. Budeme na olympiádě a postaráme se, abychom byly připravené na každý zápas. Odpočineme si, jak potřebujeme, abychom byly v nejlepší formě. Uvědomujeme si, že turnaj chvíli trvá, a jo, na začátku to bude pořádně nabité. Ale budeme dobře připravené.“
Začínáte rovnou proti favorizovaným USA. To je pořádně ostrý start, že?
„Zasloužily jsme si, že můžeme být ve skupině A a můžeme se měřit s Američankami hned na začátku. To je pro nás dobré. Je to tým, který se bude snažit vyhrát zlatou medaili. Minule na mistrovství jsme proti nim hrály dobře a teď nám to pomůže zachytit tempo hned na začátku.“
Jak se můžete zase o krůček přiblížit Kanadě a USA? V posledních letech se výkonnostní mezera pomalu zmenšovala
„Už jen to, že se takhle můžete zeptat, je pro nás skvělé. Kvalifikovaly jsme se na minulou olympiádu, to není jednoduché. A teď jsme o čtyři roky dál a klademe si otázku ‚jak porazíme severoamerické týmy?‘ To samo hovoří o růstu, který náš program zažil za poslední čtyři roky. Je to upřímná otázka, povolená otázka, protože jsme s nimi hrály a hrály jsme dobře. Víme, že je tam mezera, ale jsme nadšené, že je můžeme dál stíhat a uvidíme, co dokážeme. V našem týmu je víra, že můžeme dokázat to, co chceme, a budeme dál tvrdě pracovat.“
V pátek 6. února hrajete se Švýcarskem, večer je pak slavnostní zahájení. Chcete se ho s týmem zúčastnit?
„Ano, budu o tom ještě mluvit s naší manažerkou. Ale myslím si, že olympijský zážitek je víc než jen váš sport. Samozřejmě je sport prioritou a vždycky bude, ale vzhledem k tomu, že už za sebou budeme mít dva zápasy, můžeme dát hráčkám možnost jít na ceremoniál. Pro mě jako olympioničku to byl jeden z největších okamžiků na obou olympiádách. Je to speciální příležitost.“
Po olympijských hrách vyprší vaše smlouva s českou reprezentací žen. Přemýšlíte už o budoucnosti?
„Ještě jsem ani nešla na zahajovací ceremoniál, natož abych si dělala starosti se smlouvou. Té otázky si cením, ale ještě o tom musíme vést dialog. Hodně jsme se na to připravovaly a nechci zapomínat na to, co pro nás tenhle moment znamená. Co nás čeká v budoucnu, o tom teprve budeme diskutovat. Ale můžu vám říct, že pro mě bylo obrovské privilegium pracovat s touhle partou a mít příležitost být s nimi na olympiádě.“