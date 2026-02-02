Nejlepší střelkyně před OH? Češka! Snad si to přivezla i na olympiádu, doufá spoluhráčka
Dvěma góly do sítě Bostonu neodvrátila porážku New Yorku, přesto si Kristýna Kaltounková vystřílela před dlouhou přestávkou unikátní postavení. Na olympiádu odletěla jako nejlepší střelkyně elitní PWHL, při debutu pod pěti kruhy se na ní bude upínat velká pozornost. „Před olympiádou chcete mít nejlepší formu, tak snad ji mám. Uvidíme,“ usmívala se třiadvacetiletá útočnice před odletem do Milána.
Výrazně na sebe upozornily už na posledním světovém šampionátu, tahounkami by měly být i pod pěti kruhy v Miláně. České útočnice Kristýna Kaltounková a Natálie Mlýnková ovládly týmové bodování v Českých Budějovicích se shodným zápisem 4+2 a řekly si o pozornost na draftu do PWHL. V ženské obdobě slavné NHL se Kaltounková stala jedničkou, Mlýnková přišla na řadu o čtyři volby později.
„Bylo to hodně, hodně zrychlené. Ale všechno jsem tak nějak čekala. Je to náročné, ale hrozně mě to baví a jsem za to ráda. Určitě mě to posouvá, musím zrychlit rozhodování v každém momentu. Jsou tam i neuvěřitelné brankářky, takže je další challenge, abych zlepšila zakončení,“ rozpovídala se Kaltounková o přechodu z univerzity mezi profesionálky.
Novou výzvu zvládá s velkým přehledem. Za New York nasázela v 16 zápasech hned 11 gólů a zařadila se mezi elitní zámořské hráčky. Nikdo jiný nedal více branek. V klubu je Kaltounková nejproduktivnější, až za sebou nechala trojnásobnou mistryni světa a olympijskou vítězku Sarah Fillierovou z Kanady.
„Neskutečné, jsme rádi, že jí to tam začalo padat,“ usmívala se při zmínce reprezentační spoluhráčky Mlýnková. „Ona je střelec, góly dávat umí a je jenom dobře, že to prokazuje mezi nejlepšími v nejlepší lize. Doufám, že si to přivezla i na olympiádu,“ dodala.
Sama česká kanonýrka se před reprezentačním vrcholem cítí dobře. „První olympiáda, hraju PWHL. Celkově pro mě poslední rok byl úspěšný, ale furt mi chybí medaile. To je mise a cíl. Chci medaili,“ prohlásila. O bronzové úspěchy z předchozích let přišla vinou sporů s předchozím realizačním týmem. Návrat Kaltounkové do reprezentace trval čtyři roky, loni na mistrovství jasně ukázala, že do reprezentace patří.
Nejlepší střelkyně PWHL
- 1. Kristýna Kaltounková (CZE) 11 gólů
- 2. Kendall Coyne Schofieldová (USA) 10 gólů
- 3. Kelly Panneková (USA) 8 gólů
- 4. Brianne Jennerová (CAN) 8 gólů
- 4. Rebecca Leslieová (CAN) 8 gólů
V Miláně bude stát ofenziva z velké části na ní, na Mlýnkové a na zkušené Tereze Vanišové. Zatímco poslední jmenovaná kroutí v PWHL už třetí sezonu, její mladší kolegyně prožívají premiérové ročníky. „To, že hrajeme a trénujeme proti nejlepším hráčkám světa, nám dává hodně sebevědomí. Bude zajímavé vidět spoluhráčky na druhé straně,“ zamýšlela se Mlýnková před odletem do dějiště her.
Proti sobě bude mít na olympiádě například spoluhráčku Marie-Philip Poulinovou, ve 34 letech legendu kanadského hokeje. Ve sbírce má tři olympijská zlata, čtyři triumfy na světovém šampionátu a navrch dalších devět stříbrných medailí z vrcholných akcí. Právě od ní se teď Mlýnková v Montrealu může učit. „Hrát proti ní bude něco jiného než hrát na její straně. Je to pro nás výzva a není se čeho bát. Se zdravým respektem, ale bez žádných obav,“ velela čtyřiadvacetiletá útočnice.
Se zbytkem týmu si při historicky druhé účasti pod pěti kruhy neklade malé cíle. „Doufáme, že to dopadne s medailí. Proto tam jedeme, ambice jsou vysoké a opravdu chceme přivézt domů medaili. Uděláme pro to všechno,“ ujišťovala Mlýnková.
Češky mají ze skupiny A zajištěný postup do čtvrtfinále, v prvních čtyřech duelech budou bojovat o co nejlepší umístění. Do turnaje vstoupí národní tým ve čtvrtek 5. února soubojem s favorizovanými USA, skupinovou fázi pak zakončí v pondělí 9. února proti Kanadě. „Bude to náročné, ale program je těžký pro všechny. Musíme se s tím vyrovnat a vlétnout do toho,“ hlásila Kaltounková.
Produktivita Češek v PWHL
- 1. Kristýna Kaltounková (New York), 16 zápasů, 12 bodů (11+1)
- 2. Tereza Vanišová (Vancouver), 16 zápasů, 8 bodů (1+7)
- 3. Natálie Mlýnková (Montreal), 15 zápasů, 6 bodů (4+2)
- 4. Kateřina Mrázová (Ottawa), 16 zápasů, 5 bodů (1+4)
- 5. Klára Hymlárová (Minnesota), 15 zápasů, 3 body (1+2)
- 6. Denisa Křížová (Minnesota), 15 zápasů, 2 body (0+2)
- 7. Daniela Pejšová (Boston), 12 zápasů, 1 bod (1+0)
- 8. Aneta Tejralová (Seattle), 7 zápasů, 1 bod (0+1)