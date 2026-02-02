Kempný o zranění: Z výsledků mi příjemně nebylo. Střelecká forma? Nevím, co se děje
Na olympijskou premiéru v pětatřiceti letech se naladil ideálně. Michal Kempný dal gól ve třech po sobě jdoucích zápasech švédské ligy a na sraz reprezentace přijel v dobré náladě. Ještě kolem Vánoc přitom laboroval se zdravotními trably. „Trvalo mi asi čtyři týdny, než jsem se vrátil zpátky. Dělal jsem maximum, abych byl co nejrychleji zpět, a to se podařilo. Vrátil jsem se dokonce o dost dřív, než jsem měl,“ ohlížel se zkušený obránce. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Na konci listopadu jste se zranil. Neproběhlo vám v tu chvíli hlavou, že může být olympiáda v ohrožení?
„Nebudu lhát, když jsem dostal výsledky první magnetické rezonance, úplně příjemné to nebylo. Ale nic extra se pro mě neměnilo. Od prvního dne jsem se snažil soustředit, abych byl co nejdřív zpět, abych udělal maximum pro to, aby se to dobře hojilo. Zaplaťpánbůh, že všechno šlo správným směrem a nevzalo mi to tolik času.“
Předtím jste měl šňůru tří zápasů s gólem. Ukazuje to dobrou olympijskou formu?
„Nevím, co se děje. (usmívá se) Ne, teď mi to tam tři zápasy po sobě spadlo, ale pro mě je důležité, že hra celého týmu se zvedla. Teď kráčíme správnou cestou.“
Prožívá člověk olympijskou premiéru v pětatřiceti letech jinak než mladší hráči?
„Nevím, každá akce má něco do sebe, něco specifického. Každé mistrovství je v něčem jiné. Měl jsem čest hrát na Světovém poháru, to pro mě byla taky velká záležitost. První olympiáda, vážím si moc, že v nominaci vůbec jsem a můžu tady s kluky být. Když se podívám na cestu, kterou jsem prošel, vážím si každého jednoho dne, který mě dovedl až sem.“
Může být zkušený hráč jako vy před takovým turnajem ještě vůbec nervózní?
„Může, samozřejmě. Proč by nemohl? Ale není to na místě. Zdravá nervozita je dobrá, ale nesmí být přehnaná. Tým, který tady máme, je dost zkušený, abychom sami v sobě ukočírovali emoce a soustředili se na to, co máme, a věřili sami v sebe.“
Láká vás osobně poměření sil s hvězdami z NHL? Od vašeho odchodu z ligy už pár let uteklo.
„Těším se moc. Všichni víme, že tam budou nejlepší hráči, kteří jsou momentálně k dispozici. Nevím už, kolik let jsem odtamtud. Čtyři, pět, něco takového. Teď je zase trošku změna s velikostí hřiště, jsem rád, že budeme mít tři dny, které tady můžeme strávit a osahat si to zpátky na malém hřišti. Ve Švédsku hrajeme na velkých letištích, změna tam určitě je. Těším se na to moc. Bude to pro všechny zážitek poměřit síly s nejlepšími.“
Klára Peslarová, která chytá za ženský tým Brynäs, říkala, že jste v průběhu sezony v kontaktu. Vyrazíte se podívat na ženský hokej?
„S holkami se potkáme třeba v gymu, takže prohodíme pár slov. Budu fandit. Nevím, jak bude program vypadat, jestli budeme na něco mít čas. Sám jsem na to zvědavý. Pokud bude prostor, nálada a energie, rád se půjdu podívat. Nejsem tam ale kvůli tomu, abych lítal po všech možných sportech, abych všechno viděl. Je to první olympiáda, zážitek. Taky ale vím, že se mám soustředit sám na sebe a na to, abych byl na ledě maximálně připravený.“