Rulík počítá s Nečasem i Zachou: Dokud nedostanu informaci, že... Jaké se tvoří lajny?
Po prvním pobytu na karlovarském ledě si pochvaloval úroveň tréninku. Reprezentační kouč Radim Rulík se sešel s evropskou částí olympijského výběru v domově Energie kvůli adaptaci na užší led. K dispozici měl 12 nominovaných, tři náhradníky i stříbrné talenty z šampionátu do 20 let. Hráči z NHL se k mužstvu připojí až v Miláně, chybět by neměli ani zranění Pavel Zacha a Martin Nečas. „Dokud nedostanu informaci, že nemůžou, počítám s nimi,“ prohlásil trenér. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Zprávy ze zámoří v uplynulých dnech musely přidělat trenéru Radimu Rulíkovi vrásky na čele. Pavel Zacha nedohrál utkání proti Philadelphii a s Bostonem nevyrazil na trip na Floridu, Martin Nečas scházel na soupisce Avalanche naposledy v Detroitu. S oběma se počítá jako s klíčovými muži pro olympiádu v Miláně.
„Nemám informace, že by nemohli jet na olympiádu. Ale čekáme, jak všechno dopadne. Jsou ve stavu, kdy nehrajou a řeší se jejich zdravotní stav. Komunikace probíhá mezi generálním manažerem a hráči,“ nastínil Rulík po pondělním tréninku.
Na něm měl k dispozici kompletní dvanáctku hráčů z evropských soutěží, které doplnili extraligoví gólmani Daniel Král s Matyášem Maříkem a Sebastian Charvát z liberecké juniorky. S pěticí hráčů ze stříbrného výběru do dvaceti let se po ledě proháněli i Jáchym Kondelík, Libor Hájek a Jan Ščotka. Tedy náhradníci, kteří mají nejblíže k povolání do akce, pokud dojde ke zranění. „Čekáme ještě na Filipa Chlapíka, který hrál za Spartu. V úterý nás doplní a budeme komplet, jak jsme si to naplánovali,“ prozradil kouč jméno čtvrtého žolíka připraveného zaskočit.
Otazník v minulých dnech visel nad stavem libereckého obránce Radima Šimka. Zkušený zadák se však po zranění ruky zapojil naplno. „Trénink odtrénoval plnohodnotně,“ pochvaloval si Rulík.
„V první chvíli, když se mi to stalo, jsem si řekl, že to je… Že to je špatné, protože mě ruka hodně bolela. Ale naštěstí pak vyšetření ukázala, že to tak vážné není. Spadl mi kámen ze srdce. Těšil jsem se na to, hodně lidí mi to přálo, rodina byla nadšená, že jsem se dostal do nominace na olympiádu,“ ohlížel se sám kapitán Bílých Tygrů.
Vinou zdravotního problému vynechal dvě extraligová klání a do zápřahu se vrátil až v pondělí. „Týden jsem nebyl na ledě, takže jsem byl trochu zadýchaný,“ popisoval Šimek s úsměvem. První nácviky odehrál s Janem Ruttou, Michal Kempný trénoval po boku Tomáše Kundrátka a leccos se dalo vyčíst i ze spojení Ondřeje Kašeho s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Další obranné dvojice a útočné trojky vždy doplňoval někdo z náhradníků nebo mladíků.
„Máme varianty sestavy. Potřebujeme ještě mluvit s kluky ze zámoří. Až se tam dáme dohromady a budeme komplet, pak dáme vědět sestavu. Vazby z Evropy jsou jedna z variant,“ nastínil Rulík s ohledem k Milánu.
Některé hvězdy přicestují dřív
Sraz v Karlových Varech, na němž má k dispozici jen menší polovinu výběru, kvituje z důvodu rozměrů kluziště. V Mattoni aréně zmenšili hřiště na NHL rozměry před aktuálním ročníkem, na úzkém ledu se bude hrát i v Itálii. „Na malém prostoru je hokej malinko jiný. Kluci, kteří hrají na velkém hřišti, potřebují co nejvíc tréninků na téhle ploše, aby se adaptovali. Zaměření máme jednoznačně dané,“ vysvětloval kouč.
Za pravdu mu dali i sami hráči. „Každým dnem je to znát. Na menším hřišti je to daleko jednodušší hokej, víc to lítá kolem manťáků. Na větším hřišti člověk musí obruslovat hráče, držet kotouč a být na něm silný. V těchhle věcech jsou nějaké rozdíly. Potom je hokej v podstatě stejný,“ přikyvoval útočník David Tomášek. „Rozhodně lepší než trénovat někde na velkém, přijet do Milána a hned hrát první zápas proti Kanadě, která na to bude zvyklá,“ dodal Šimek.
Reprezentace odcestuje do dějiště Her ve čtvrtek, v kompletním složení bude až v neděli po příletu hráčů z NHL. Některé z českých hvězd ale přicestují možná už dříve. „Myslím, že dva hráči, nebudu jmenovat, by snad měli přiletět dřív. Trénink máme, led bude i pro tyhle kluky. Pojedeme tam se dvanácti hráči z Evropy, co máme v nominaci, plus se možná připojí někteří ze zámoří dřív, takže nás bude třeba čtrnáct. Čekáme potom na neděli, kdy by se měli připojit všichni ostatní,“ prozradil Rulík.
S týmem vstoupí do turnaje ve čtvrtek 12. února soubojem s favorizovanou Kanadou. Ve skupině narazí Češi ještě na Švýcarsko a Francii.