Gudas by jel na ZOH, i kdyby… Bere celou rodinu: Dcera říkala, že tam bude pracovně
Už koncem tohoto týdne odletí s dalšími hráči NHL na olympiádu. Na turnaj pod pěti kruhy se vracejí po 12 letech, dvakrát o účast přišli. „Je to zadostiučinění. Jel bych, i kdyby byly díry v ledu,“ neskrýval obránce Radko Gudas, který byl hostem pořadu NHL Insider na webu iSport. Olympiádu zažil už během zimních her v Soči v roce 2014, kdy se nejlepší s nejlepšími střetli naposledy. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Češi budou potřebovat i štěstí. A osud si lze naklonit rozličnými způsoby. Rituály nebo talismany. „Ale nemůžu říct, že mám nějaký speciální předmět, bez nějž bych vyloženě nemohl fungovat,“ přiznal Radko Gudas. Nic zvláštního si na cestu nepřibalil. Ale do Milána s ním poletí manželka Barbora a všechny čtyři děti. „Pro mě je nejdůležitější rodina. Takže si vlastně beru čtyři malé talismany,“ vyprávěl 35letý bek Anaheimu.
V hotelu nedaleko olympijské vesnice Gudas pronajal dva pokoje. „NHL se podařilo zařídit bydlení kousek pěšky od nás. Přijede ještě mamka a možná táta, pokud ho pustí z práce. Pro nás bude hlavní hokej, stejně jako byl na mistrovství světa v Praze. Chci se soustředit hlavně na něj, abychom udělali co nejlepší výsledek. Budu tam mít ty malé špunty jako podporu. Už mají zabalené kufry a trochu i cestovní horečku. Vyfasovali i nějaké věci v českých barvách, co nám udělali v Anaheimu. Je hezké vidět, jak se těší. Budou nás podporovat. Uvidí mě hrát v českém dresu na olympiádě. Pro všechny to bude zážitek, budeme mít na co vzpomínat,“ dodal ostřílený zadák.
Nejstarší Gudasova dcera Leontýna už se díky roli reportérky stala hvězdou sociálních sítí. Vystoupila taky na vyhlášení Zlaté hokejky a předávání Ceny Gutha-Jarkovského.
Gudas dostal v předstihu speciální hokejky
V Miláně má pro Český olympijský výbor natáčet rozhovory a videa. „Říkala, že tam bude pracovně, což mi přišlo vtipné. Je do toho zapálená a těší se. Už má nachystané outfity, brýle, všechno. Povídala, že tam jede za byznysem. Už má v oboru něco za sebou..“ usmál se hrdý otec.
V předstihu dostal speciální hokejky vyhotovené v českých barvách. Už si stačil vyzkoušet taky rukavice. Vzal si je na trénink s týmem Anaheimu. „Granlund, Lacombe a já jsme nasadili rukavice od našich nároďáků, Lukáš Dostál měl české betony s vyrážečkou a novou masku. Snažili jsme se mu ji hned označkovat, aby na ní měl nějaké šmouhy. Těším se, až ty věci budu moct používat. Mám tam i helmu, doufám, že mi kustodi přivezou tu, co jsem měl v Praze. Je z roku 2010, takže možná ta přilba bude takový můj talisman,“ uvedl Gudas.
Češi se 13 hráči, z toho jen třemi obránci z nejlepší ligy světa nebudou patřit mezi favority olympijského turnaje. „Ale stát se může cokoliv. Turnaj je tak rychlý, když se sehrajeme a budeme hrát poctivě, dokážeme urvat dobrý výsledek. Gólman se blbě vyspí, nebo naopak a může vyhrát kdokoli,“ líčil kapitán Anaheim Ducks v pořadu NHL Insider.
