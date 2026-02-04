Kaše o těžké sezoně v Litvínově i o olympiádě: Všichni musíme podat životní výkon
Jeho litvínovští parťáci čelí více či méně vtipným průpovídkám o dvou měsíčních dovolených před dubnovou extraligovou baráží, neboť Vervu už na třináctý flek nevytáhne ani zázrak. Ondřej Kaše má štěstí, že první dlouhé pauzy zůstane ušetřen. I když štěstí… On má zkrátka hokejovou kvalitu na to, aby příští týden naskočil do olympijského turnaje v Miláně. „Nejsme favorit, ale překvapit můžeme,“ tvrdí 30letý mistr světa z Prahy v rozhovoru pro iSport. Program hokeje na ZOH 2026 >>>
Vidíte na něm, jak je rád, že může z hlavy na čas vystrnadit klubové nesnáze v extralize. Pokud je zdravý, Ondřej Kaše dokáže překlápět zápasy na stranu svého týmu, svými schopnostmi si vysloužil místo v NHL. To bylo, ovšem v Miláně se znovu ponoří do někdejších časů. „Jedeme pro co nejlepší výsledek. Na každý turnaj musíte vyrazit s nejvyšším cílem,“ nestojí zbytečně při zdi člen zlaté pražské party z předloňského jara.
Zhruba po třech letech si znovu zahrajete proti esům NHL. Je pro vás olympiáda o to víc zajímavá?
„Určitě. Ale na olympiádu se těším celkově, na její atmosféru. Hodně samozřejmě na to, že hokej přijedou hrát nejlepší hráči.“
Která minulá olympiáda se vám vybaví nejdřív nebo nejvíc?
„Pro hokejistu je nejvíc Nagano, dokola omílané. Byl jsem tenkrát hodně malej, takže jsem ho v té době nevnímal, ale zpětně jsem ho viděl nesčetněkrát. Jako děcka jsme si Nagano pouštěli na dévédéčkách, často běželo v autobuse při našich cestách na zápas. Nejlepší bylo finále.“
Co dál zůstává v paměti?
„Asi Soči 2014. Byli jsme na místě s tehdejší osmnáctkou těsně před olympiádou. Dvě následující mě minuly, protože na ně hráči NHL nejeli. Takže olympiádu v Miláně vnímám jako velký návrat k obrovským bitvám.“
Těsně před Pekingem 2022 vedení NHL účast hráčů zrušila, vybavíte si atmosféru kolem toho verdiktu?
„Tehdy jsem to bral jako danou věc, realitu. Měli jsme v předstihu informace, že spíš nepojedeme, než naopak.“
Zápas s Kanadou? Bude to rychlé
NHL nyní znovu vysílala jisté signály, že hráči nemusí dorazit, pokud hlavní aréna nebude dostatečně připravená. Myslíte, že bojkot skutečně hrozil?
„Popravdě nevím, ale přišlo mi to jako taktika ze strany NHL, aby pořadatelé zajistili hráčům maximální servis. Aby všechno bylo včas a podmínky se co