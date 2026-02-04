Extraligový McFlek: V každém z nás je touha a oheň vyrovnat se hvězdám NHL
Do vstupní olympijské vřavy s Kanadou zbývá osm dní, čemuž odpovídá i náplň schůzek trenérského štábu s evropskou půlkou milánské skvadry. Hráči postupně dostávají informace, které by se jim ve střetu s totální hokejovou špičkou mohly hodit. Pozor, zdaleka nejde jen o strašení. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Tréninky a mítinky, taková je náplň kempu v Karlových Varech, kam kvůli zámořským rozměrům kluziště zavítala polovina národního týmu, tvořená hráči z evropských soutěží. Tedy z míst, kde se hraje jiný hokej, na odlišných hřištích a i s jiným soudcovským metrem.
Co je pro evropské hráče fajn a sami mluví o vítané změně, to je pohled „milánských“ arbitrů na to, co je faul a co ne. Dávno dopředu se ví, že na olympiádě se bude pískat v režimu NHL, kde pruhovaní páni nemají rádi hokejky na rukách, držení a další různé chvaty. V kostce – zpomalovací fauly. Což je nešvar, který v extralize nadále kypí. Tu více, tu méně. Ale tohle smetí stále otravuje život kreativním hráčům. V Miláně by se jim mělo lépe dýchat. „Zrovna dnes ráno nás pan trenér na mítinku upozorňoval, že pravidla budou po vzoru NHL, kde se hodně pískají zpomalovací fauly, takže jich ubude,“ pravil po úterním tréninku Jakub Flek z Komety.
Vnímá to sám každé ráno u snídaně, kdy si pouští sestřihy duelů NHL.
Další zprávy pro zástupce extraligy i dalších evropských soutěží už tak pozitivní nejsou. Protože zejména proti Kanadě a pak dalším favoritům v případné cestě play off se očekává fičák. Nejde přitom pouze o rychlost bruslení, ale i o schopnost dovedně pracovat s kotoučem v kvapíku, na jaký v extralize téměř nikdy nenarazíte. „Úroveň hokeje bude někde úplně jinde než v extralize, nebudeme si nic nalhávat. Já však věřím, že v každém z nás je um a oheň se ukázat, touha se velkým hvězdám NHL vyrovnat. Ukázat jim, že na to máme,“ zůstává správně naladěný kapitán brněnského souboru.
Zrovna on je hráčem, jenž by se zámořským bruslařům mohl rychlostí přiblížit, v nejvyšší domácí soutěži platí za pohybově excelentního borce. Takový menší extraligový Kuba McFlek. „V tomhle směru jsem nohama hodně na zemi,“ usměje se. „McDavid je opravdu nejrychlejší hráč světa, určitě se s tímhle borcem neporovnávám, on je hokejový mimozemšťan. Milerád ale zápas proti Kanaďanům pojmu jako výzvu,“ zvážní.
Ani v NHL mnohdy netuší, jak se s pohybovou učebnicí ikony Oilers popasovat. V rozhovoru pro Sport Kanaďanův nedávný spoluhráč David Tomášek nadhodil způsob, jakým jej v jednom z duelů otrávil Nashville. Jde o postupné nabírání hráči, někdy až třemi. Jenže pak jsou zase volní jiní… Moc si nevyberete.
Co na to Češi? „Bude to téma, určitě si k tomu něco řekneme, až se budeme detailněji připravovat na samotný zápas. Uvidíme, jakou taktiku trenéři zvolí, a určitě si k tomu něco řekneme i my hráči mezi sebou. Hlavně kluci z NHL, kteří ho znají líp a mají ho dobře nakoukaného, nám řeknou, co by na něj mohlo platit. Ale Kanada není jenom McDavid, jejich sestava je celá natřískaná. Určitě se nebudeme zaměřovat pouze na jednoho hráče,“ tuší Jakub Flek.
Má pravdu. Javorový list sestavil kompaktní výběr plný šikovnosti, pádné střelby, rychlého pohybu, ale i důrazu a esence bolestivé dotěrnosti, viz Tom Wilson. „Myslím si, že se určitě někdo najde, kdo by se mu postavil, a i my máme v týmu kluky, kteří dokážou přitvrdit, pokud bude potřeba. Podle mě však Kanada bude chtít hrát hlavně hokej,“ domnívá se Flek.
A je dobře, že čeští borci naskočí zdravě sebevědomí. „Čeká nás nejtěžší možný vstup, ale bavili jsme se s kluky, že je dobře mít Kanadu na začátku, hned nás prověří nejnabitější sestava. Všichni se hrozně těšíme,“ dává jasně najevo nejlepší extraligový střelec. Nominaci na Hry bere jako splněný sen, ale nominací to nekončí, naopak začíná. „Jednoznačně vrchol mé kariéry, umocněný tím, že po dlouhé době u toho budou nejlepší hráči světa z NHL. O to víc bude turnaj sledovaný. Nervozita bude, ale zdravá, určitě nepojedeme ustrašení,“ ujišťuje Flek. McFlek.