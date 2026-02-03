Faksa: O halu v Miláně jsem neměl strach. Co udělat, aby byla medaile? Základem musí být…
Ještě jeden zápas v NHL a už přepne na olympiádu. „Ani nemůžu uvěřit, že tam budu hrát,“ přiznal Radek Faksa při chatu s českými novináři, kdy odpovídal i na dotazy iSport.cz. Centr z Dallasu už zažil turnaj nejlepších s nejlepšími při Světovém poháru, ale skončil pro něj velmi brzy, navíc reprezentovat pod pěti kruhy je ještě větší lákadlo a motivace. „Náš cíl bude postoupit přímo do čtvrtfinále. Je dobré vzhlížet vždycky co nejvýš,“ pravil 32letý útočník. Taky řekl, co je potřeba, aby se to povedlo.
Do olympijské přestávky zbývá Dallasu už jen jeden zápas. Jak jste na tom s formou?
„Posledních pět zápasů jsme vyhráli, takže super. Ale celkově to bylo po Vánocích takové slabší. Dostáváme se do toho zase zpátky, pauza nám asi nepřichází úplně vhod. Po osobní stránce to mám podobně jako tým. Je to lepší, v hlavě už nosím hlavně olympiádu. Strašně se těším, ale musíme to ještě zakončit vítězně. Naše divize je šíleně natřískaná, máme tam Minnesotu, která se nás tlačí, snažíme se dohnat Colorado. Každý zápas je pro nás strašně důležitý.“
Znamená pro vás osobně olympiáda vrchol kariéry, možná vedle finále Stanley Cupu proti Tampě?
„Určitě. Olympiáda se hraje jednou za čtyři roky a my jsme neměli šanci na předchozí dvě vůbec jet. Je to moje první a poslední šance se na ni dostat. Strašně se těším. Jako malý jsem sledoval Nagano a podobně. Ani nemůžu uvěřit, že budu hrát na olympijských hrách.“
Kdo všechno se do Milána chystá na vás podívat?
„Přidělili nám jen čtyři lístky na zápas, takže bylo těžké je rozdělit. Ale přijedou rodiče, manželka s malým. Rádi by u toho byli ještě kamarádi, ale uvidíme, jak to dopadne se vstupenkami. Ještě je to z Česka kousek, hodina a půl letu. Lidí by rádo přiletělo víc.“
Z Dallasu vás cestuje celkem sedm, z toho čtyři Finové. Je olympiáda velké téma?
„Probíráme to čím dál tím víc. Bavíme se s klukama, kdo kdy letí, jaký je program. Ale každý se snaží ještě zůstat hlavou tady v Dallasu, protože před sebou máme ještě jeden zápas. Zároveň víme, že kluci v Česku už mají sraz a trénují, zatímco my ještě hrajeme. Je to trošku zvláštní, ale olympiáda je v šatně téma určitě. Všichni se těší.“
Vypraví pro vás NHL do Milána hromadné lety?
„Úplně přesně nevím, jestli letíme všichni spolu. Ale v pátek se přesouvám do New Yorku a v sobotu odtud se vydáme speciálem do Milána. Tak to asi bude mít většina kluků z NHL.“
Zatím jste měl jedinou možnost hrát v turnaji nejlepších proti nejlepším, v roce 2016 na Světovém poháru. Jenže ten pro vás skončil hodně brzy, po zákroku Ryana Getzlafa jste nedohrál a potom už nenastoupil. Znamená olympiáda víc?
„I tam se sešli nejlepší hráči na světě, ale olympiáda je ještě větší lákadlo, větší motivace. Na Světovém poháru jsme hráli první zápas taky proti Kanadě a pro mě skončil v první třetině, kdy jsem utrpěl otřes mozku. V Miláně začínáme taky proti Kanadě. Doufám, že to bude mít lepší průběh.“
Čeká vás velmi těžký start. Všechny hvězdy znáte z NHL. Jaké bude, až proti vám vyjedou všechny najednou?
„Nevím úplně, co čekat. Ještě nemáme žádné přípravné zápasy, nebude to jednoduché. Ani pro ně ne. Bude to trochu zvláštní. Nemáme šanci se sehrát. Půjdeme do toho hned naostro, což myslím, že může být výhoda i pro nás.“
Podmínky mají všichni stejné, do toho časový posun. Stát se může cokoli, bude od začátku vypjaté?
„Přesně tak. Hned v prvním zápase proti mně nastoupí za Kanadu spoluhrát z Dallasu Thomas Harley. Už proběhly hecovačky. Doufám, že nastoupím, těším se na to.“
Jak vidíte ambice českého týmu? Můžete se stát týmem, který překvapí?
„Favorité určitě nejsme. Ale máme spoustu dobrých hokejistů i mezi hráči, kteří hrají v Evropě. Myslím, že máme šanci proti komukoli, když si všechno sedne.“
Herní systém zaručuje vlastně všem účastníkům postup do play off. Jak budou důležité zápasy ve skupině?
„Všichni postupují minimálně do osmifinále. Stát se může fakt cokoli, ale určitě náš cíl bude postoupit přímo do čtvrtfinále. Je dobré vzhlížet vždycky co nejvýš. Tohle musí být náš cíl.“
David Pastrňák říkal, že hráči v týmu se o olympiádě moc nebavili z pověrčivosti, aby se třeba nezranili. Cítil jste i u vás v Dallasu takovou odtažitost?
„Já se o tom nebavil ani ne kvůli zraněním, ale spíš abych se soustředil na Dallas. Myslím, že když člověk nemá čistou hlavu, nehraje tak dobře. Ale je pravda, že je strašně těžké olympiádu vytěsnit. Všichni ji chtějí řešit. V médiích, kamarádi, rodina se ptají. Takže člověk ji v hlavě má. Ale opravdu se snažím na to nemyslet, dokud neskončí zápas.“
Přibalíte si na turnaj něco speciálního?
„Vůbec. Nic takového. Ještě, jak jde sezona, snažím se co nejvíc na to nemyslet, dosud jsem se soustředil na sezonu tady. A čím jsem starší, tím jsem míň pověrčivý. Nechci si pouštět tyhle věci do hlavy.“
Jak zvládáte nahuštěný program?
„Je znát, že jdou zápasy víc po sobě, volna moc není, do toho cestování, časové zóny. Určitě nic jednoduchého. Máme to ještě trochu horší než kluci v Česku. Trošku mi to připomíná sezonu po covidu, kdy jsme hráli tři čtyři utkání každý týden. Takhle hrajeme do olympijské pauzy a potom zase až do konce sezony, protože přestávka je delší a základní část začala stejně jako jindy a stejně taky skončí. Museli to takhle naplánovat, což chápu. Ale je to náročné a jak přibývají léta, člověk to na sobě i víc cítí.“
Hodně se probírala aréna v Miláně, v níž se bude hrát. Viceprezident NHL Bill Daly dokonce pohrozil, že pokud ji pořadatelé nestihnou dokončit, liga hráče nepustí. O olympiádu jste přišli už dvakrát, dokázal jste si představit, že se to může stát znovu?
„Bavili jsme se o tom, ale spíš jsme si dělali srandu. Já jsem se určitě nebál. Všichni věděli, že se to stihne. Třeba nebudou dotažené detaily, jak by měly, ale aby hala nebyla hotová, z toho jsem strach neměl ani trošku.“
Byli hráči, kteří prohlásili, že by jeli, i kdyby byly díry v ledu.
„Jasně. Pro všechny je olympiáda jednou z největších událostí v kariéře. Nikdo si ji nechce nechat ujít. Zrovna dneska, když jsem jel na trénink, jsem viděl videa z haly v Miláně. Myslím, že to bude nádherné, všechno super.“
Zápasy jdou rychle po sobě, moc času nezbude. Nicméně, na co byste se rád podíval? Na které jiné sporty nebo v Itálii jako takové?
„Byl jsem tam poprvé v létě na svatbě Miro Heiskanena (v Římě). O Milánu jako městě jsem slyšel jen dobré věci. Rád bych se podíval třeba na lyžování, skoky na lyžích. Jenže obojí se odehrává strašně daleko, šance asi nebude. Aspoň rychlobruslení nebo ženský hokej bych ovšem rád navštívil, abych nasál atmosféru taky jiných sportů.“
Bydlet budete v olympijské vesnici, všichni nepotkáte ve společné jídelně. Jak myslíte, že budou hráči NHL brát podmínky, na jaké neznají?
„Bavil jsem se s Thomasem Harleym a tvrdil, že snad v olympijské vesnici nebudou bydlet, že mají svůj hotel. Každopádně to nebude jako na letní olympiádě, kde jsou všichni pokupě. V Miláně proběhne vlastně jen krasobruslení, curling, rychlobruslení a hokej. Takže sportovců tam zase nějak moc nebude. Na olympiádě jsem ještě nebyl, nevím, co čekat. Ale co vidím fotky a co znám z vyprávění, strašně moc se těším, že potkám i jiné sportovce. Třeba se pobavíme, bude zajímavé sledovat i jiné sporty.“
Studujete, jaké má být v Evropě počasí? V Dallasu asi máte teplíčko.
„Pár dní dozadu napadl sníh, což se stane jednou za rok. Ale už máme dvacet stupňů. Na počasí se dívám hlavně s manželkou. Kvůli tomu, co zabalit dětem, co si zabalím i já. Bude tam trošku chladněji, ale žádné mrazy, nic strašného.“
Považujete Dallas za svůj druhý domov?
„Stoprocentně. Obě děti se tu narodily, prožil jsem tady všechny své sezony v NHL až na jednu, už jedenáct let, dva roky jsem byl na farmě, draftovali mě ještě předtím, jsem tu už hodně dlouho, všechno dobře znám a jsem moc rád, že jsme se mohli vrátit.“
V týmu máte skupinu finských hráčů: Hintz, Rantanen, Heiskanen, Lundell. Drží opravdu tolik pospolu, jak se říká?
„Je to tak. Přijde mi až šílené, že třeba ráno jdeme na snídani a všichni čtyři dorazí ve stejný čas, jezdí spolu v autobuse, sedí vedle sebe. Mají svou skupinku, dělají všechno spolu. Jeden jde do sprchy a za chvíli jsou tam všichni čtyři.“
Z Dallasu jste si odskočil na jednu sezonu do St. Louis, teď jste zpátky. Stars postoupili třikrát po sobě do finále Západní konference. Kam ho řadíte tentokrát?
„Cíl zůstává stejný. Vyhrát Stanley Cup. Víme, co máme za mužstvo. Na druhou stranu hrajeme vlastně v nejtěžší divizi celé NHL. Máme tam Colorado, Minnesotu, takže se může stát, že na nejlepší a druhý nejlepší tým z celé NHL narazíme v prvních dvou kolech. Je trošku nešťastné, jak je to nastavené, stát se může všechno. Asi by to tak být nemělo, ale jestli chceme vyhrát Stanley Cup, musíme přejít přes každého.“
Co by se muselo stát, aby český tým na olympiádě získal medaili?
„Základem musí být neskutečný gólman. Nejlepší hráči musí být top a každý musí vědět, co má v týmu za úkol. Takže například já musím být dobrý na buly, na oslabení, odvést co nejlíp svou práci. Musí tam být chemie, sejít se ta parta v týmu. Od toho se všechno odvíjí.“