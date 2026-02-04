Je hokejový stadion pro ZOH hotový!? Zmizela překližka, otazníky kolem občerstvení
Už zítra to vypukne. První zápasy ženského hokejového turnaje se odehrají na olympijském stadionu Santa Giulia v Miláně, kde budou příští týden hrát i čeští hokejisté. Ten je kvůli zpoždění stavebních prací pod drobnohledem. Interiér se podařilo ve velké míře upravit, uvedla to agentura ANSA, jejíž reportér zařízení navštívil. Nedokončené je však okolí polyfunkční haly, kde byla měla vzniknout nová čtvrt pro kulturní a sportovní aktivity. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>
Interiér stadionu vyvolal kritiky a znepokojení po prvních hokejových zápasech, které se v hale odehrály na začátku ledna. Poté pořadatelé návštěvy stadionu ve velké míře znemožnili. Podle italské agentury pracovalo na dokončení interiéru zhruba 100 dělníků.
Na stadionu, kde se první západ odehraje už ve čtvrtek, se konaly první tréninky. „Šatny jsou dokončené, na začátku ledna se jednalo o dřevěné překližky bez oken, kabely už nejsou vidět a tribuny jsou osazeny všemi sedadly pro celkovou kapacitu 14.000 míst,“ uvedla ANSA. Nedokončené však zůstává okolí arény kromě dočasných přístupových cest.
Méně dokončený dojmem však interiér arény připadal novinářům z BBC, kteří ji navštívili v sobotu. Podle nich nebyla dokončena zařízení pro občerstvení a zóna pro tisk nebyla osazena sedadly. Christophe Dubi z Mezinárodního olympijského výboru (MOV) však britské novináře ujistil, že stadion bude do začátku her funkční.
Hala Santa Giulia bude sloužit jako hokejový stadion jen v období olympijských a paralympijských her. Pak jí vlastník, německá společnost CTS Eventim, přemění na prostor, kde se budou konat především koncerty či sportovní zápasy bez ledové plochy.
Hlavním investorem do zařízení, jehož stavba se zpozdila, je právě vlastník. Veřejné prostředky však pokryly část zvýšení nákladů. Milánská radnice pak zafinancovala příjezdové cesty ke stadionu, které po hrách a s pokračující transformací oblasti zaniknou.