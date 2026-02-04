Prošli jsme hokejovou halu v Miláně: Vrtačky, štafle, zima… Ale pohled je impozantní
PŘÍMO Z MILÁNA | Ta hlavní zpráva na začátek: Hala stojí! A uvnitř se bruslí… Ale intenzivně se všechno dodělává. S lehkou nadsázkou se takhle dá okomentovat stav, v jakém se nachází místo, k němuž bude během Her směřovaná největší pozornost českých fanoušků. A to je hokejová hala Santa Giulia, v níž se odehraje hlavní část mužského turnaje. Reportéři iSportu zjišťovali stav přímo na místě. Jisté je, že nehrozí žádný kolaps, že by se v ní hrát nemohlo… Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Deštník a teplé oblečení. Věci, které se v zataženém Milánu náramně hodily. Celý den prší, a když člověk doraz na periférii do nově vybudované arény, moc se neohřeje. Spíš naopak.
Jak se aréna staví, nedaří se vnitřní prostory pořádně vytopit. Z centra města trvá cesta asi hodinu a půl, možná i víc. Podle toho, jaké se držíte cesty. Pokud to vezmete oklikou, z druhé strany než vede hlavní proud, znejistíte, jestli opravdu jedete k hale…
Tedy k místu, kde od příštího čtvrtka budou hrát světové hvězdy s Connorem McDavidem, Davidem Pastrňákem nebo Austonem Matthewsem. Okolo starší domy, pole, vyprázdněné ulice… Až zpoza rohu na vás vykoukne majestátní stavba. Už cesty z metra je jasné, že se všechno dostavuje na poslední chvíli.
Už se nemusíte brodit bahnem, je vybudovaná asfaltová silnička, ale i tak z okolních kulis poznáte, jak se finišuje. Jsou pohozené lopaty, pytle s odpadky. Možná proto, aby pořadatelé zabránili pohledům tam, kde je okolí nejméně upravené, lemuje silnici mohutná plastová zeď, skrz kterou nelze vidět.
Když vejdete do arény, která je vybudovaná primárně pro koncerty, dodělávky se zintenzivňují. Vidíte štafle, po nichž lezou dělníci s vrtačkami, chodby jsou plné kýblů s nářadím. Také zem je plná fleků od barvy.
Ale uvnitř je aréna krásná. Vysoké ochozy a černé sedačky působí impozantně. I na tribunách je však zatím špína. Je znát, že hokejové boje teprve vypuknou. Dělníci korzují po hale a finišují. Ani sociální zařízení nejsou ještě pro návštěvníky nachystaná.
Pokud jedete z centra Milána, v metru jsou směrovky, poutače. Z reproduktorů zní i anglická nápověda. A pokud byste náhodou, nevěděli, co to je hokej, to se také z obřích nápověd na stěnách po chodbách dozvíte. Nebo to, kolik je na olympiádě sportovců (1538) a kolik sportovkyň (1362).
Halu staví soukromý investor, který ji bude využívat hlavně pro koncerty. Hokej je tady tedy na návštěvě, a je to znát… Otestují ji už v pátek české hokejistky, které se v ní utkají se Švýcarkami (od 14.40 hodin).
Ženský národní tým zatím trénuje v jiné hale. Na severozápadním konci Milána. Pořadatelé uklidili druhou hokejovou halu do jedné z obrovitých hal místního výstaviště, k němuž se dá pohodlně dojet metrem (pokud zrovna nepřijde o elektrickou šťávu a nezůstane několik minut ve tmě ve stanici).
15 vstupů i obrovský stan z černé plachty
Zdánlivě nekonečný průchod dlouhou pasáží kaváren, restaurací a obchodů ve středu ještě získával finální podobu. V akci byly vysokozdvižné vozíky, den před startem se ještě vyvěšovaly plakáty a informační cedule. Vchodu do arény dominuje velkolepý billboard s maskotkou Tinou v hokejové výstroji s výstižným sloganem „It’s Ice Hockey. It’s your vibe.“
Přímo v hale už je nějakou dobu všechno připraveno, hokejistky v posledních dnech naplno využívaly plochu k tréninkům před prvním měřením sil. „Hala je strašně obrovská, má to asi 15 vstupů,“ popisovala generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová. „Vstoupit na led, vidět kruhy na mantinelech, jak je to tady vyzdobené, jak je to nasvícené… Na zimáku je to fakt speciální,“ pochvalovala si při premiérové olympijské účasti útočnice Kristýna Kaltounková.
V zámoří v PWHL hraje ve velkých arénách, v Milánu si musí zvykat na poněkud improvizovanější podmínky. Ve výstavní hale vyrostl obrovský stan z černé plachty, za ním jsou na ocelových trubkách lešení postavené tribuny a mezi nimi olympijské kluziště. Kostku by nad ním diváci hledali marně, kvůli nízkému stropu si museli organizátoři pomoct několika velkoplošnými obrazovkami.
Do nich den před zahájením turnaje ještě signál neputoval, na zahájení ženských bojů ale bylo vše nachystané. V aréně Rho se ve čtvrtek jako první představí Švédky proti Němkám, po nich půjde do akce česká reprezentace. Od 16:40 vyzvou favorizované USA.