Češky na druhé olympiádě: První byla wow, teď chceme medaili. Velký zájem od médií
PŘÍMO Z MILÁNA | Kolik se toho může změnit za čtyři roky? Do Pekingu odjížděly české hokejistky po historickém postupu, poprvé okusily chuť olympiády a po vyřazení ve čtvrtfinále cítily, že udělaly další krok správným směrem. O čtyři roky později je situace diametrálně odlišná. Češky mají vysoké ambice a nebojí se mluvit o medaili. Cesta za ní odstartuje ve čtvrtek (16:40) proti silně favorizovanému výběru USA. „Je to pro nás skvělá výzva. Naší misí ve skupině je přijít na to, jak se zlepšovat každým zápasem,“ hlásila trenérka Carla MacLeodová po středečním tréninku v aréně Rho. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Celkem třináct hráček z nominace pamatuje na první olympijskou zkušenost v Pekingu. Pro Hry v Miláně je doplnila desítka nových tváří, společně se v Itálii od sobotního příletu připravují na boje o nejvyšší příčky. „Jsme tady s jasným cílem a chceme vyhrát medaili. První olympiáda pro nás byla wow, moc jsme si to užily. Ale teď jsme tady s jasným cílem a doufáme, že to cinkne,“ neskrývala zkušená útočnice Denisa Křížová.
Češky mají před startem turnaje jistý postup do čtvrtfinálových bojů, ve skupině A budou hrát o co nelepší pozici před klíčovou fází a taky o vypilování hry do vyřazovacích bojů. Vypořádat se budou muset s nejsilnějšími sokyněmi i s náročným programem. Během pěti dnů má reprezentace na programu čtyři zápasy.
„Rozhodně je to těžká situace. Hráčky, kromě těch z PWHL, nejsou zvyklé hrát back to back zápasy. Není to jednoduchá situace, musíme dobře rozložit síly, není se na co šetřit. Možná to není nejšťastnější los, ale bohužel to tak je,“ komentoval náročnou šňůru Dušan Andrašovský, asistent trenérky MacLeodové.
Národní tým s ohledem na program upravoval hráčkám režim během sezony. „Snažili jsme se s holkami mluvit, dostávali od kondiční trenérky plán navíc, aby pracovaly. Máme z minulých let potvrzené, že to funguje. Je to bolestivá a nepříjemná záležitost, ale tělo si zvykne a pak to prodáte v nejdůležitějším momentě, kdy fyzičku potřebujete,“ prozradil Andrašovský.
Češky odstartují ve čtvrtek soubojem s USA, klíčové zápasy přijdou posléze s Finkami a Švýcarkami. Putování skupinou ukončí duel s dalším obřím favoritem. Kanadou. Ze strany zámořských médií byl o české hráčky obrovský zájem už po středečním tréninku, kdy řada novinářů sledovala nácvik z tribuny.
„Bude to speciální. Ale je to o tom, že proti Američankám a Kanaďankám hraju nejradši,“ vykládala největší česká hvězda Kristýna Kaltounková. Na turnaj přiletěla jako nejlepší střelkyně ženské obdoby NHL. Právě na ni se budou zraky z velké části upírat.
„Proti Americe chceme nastolit tempo turnaje a ukázat, co od nás můžou čekat,“ vyhlašovala sebevědomě. Zámořské týmy podle Kaltounkové nehrají proti Češkám rády. „My hrajeme fyzicky do těla a to se jim vůbec nelíbí. Hrajeme hokej ze staré školy. Když se jim dostaneme pod kůži, moc se jim to nelíbí,“ nastínila možný recept na dlouholeté vládkyně ženského hokeje.
Dobře ví, že o body se budou Češky přetahovat hlavně se Švýcarkami a Finkami. „Proti Švýcarsku to budeme muset urvat. I takové zápasy jsou strašně důležité, takže nic nepodcenit a makat,“ říkala před startem turnaje.
Poslední klání pod pěti kruhy Kaltounková nezažila. Krátce předtím se nepohodla s tehdejším realizačním týmem a na návrat do národního týmu čekala až do loňského roku. Více než polovina výběru si ale dobře pamatuje na čtvrtfinálovou porážku 1:4 s USA. Češky krátce vedly, ale o snový výsledek rychle přišly a musely se smířit s porážkou. Šanci na reparát mají už ve čtvrtek, kdy budou moci ukázat, jakou cestu za čtyři roky ušly.