Pastrňákova tajemství: o druhém miminku i proč se stáhl ze sítí. Udělá knížku, nebo film?
Globální hokejová hvězda, osminásobný vítěz Zlaté hokejky, mistr světa. Teď i vlajkonoš české výpravy. David Pastrňák, útočník Bostonu, který potáhne národní tým na olympijském turnaji. O hokejových záležitostech exkluzivně promluvil pro páteční Sport Magazín, ale webu iSport se svěřil i se zajímavosti za života, které určitě fanoušky zajmou. Čekají s manželkou Rebeccou kluka, nebo holčičku? Proč se stáhl ze sociálních sítí? Čím ho baví Guardiola a Mourinho? A proč by rád o sobě udělal film? Mluví i o olympijské kolekci… Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Kolekce? Obleče si ji s hrdostí
Nejen svým uměním na ledě poutá pozornost. Ale i nejrůznějšími outfity, jimiž baví fanoušky. Móda k němu prostě patří. „Rád ji sleduju. Ale že bych se nějak stresoval, co přesně si musím oblíkat a řešil detaily, to ne,“ hlásí 29letý útočník. V rozhovoru pro Sport zmínil, jak ho zaujala americká nástupní olympijská kolekce. „To je opravdu něco neskutečného. Mají věci od značky Ralph Lauren a moc se mi líbí, jak to mají promyšlený a udělaný,“ hlásí hokejista, jenž byl několikrát oceněný jako nejlépe oblékaný hráč NHL.
A co tedy říká na českou kolekci, která mezi fanoušky vyvolává rozpaky? „Olympiáda je o výkonech. Ne o tom, co má kdo na sebe. Já na ni vyrazím jako hrdý Čech a udělám maximum, abychom byli úspěšní. A je jedno, co kdo bude mít na sobě,“ tvrdí Pastrňák.
A na téma tuzemských úborů dodává: „Chci kolekci vidět naživo. Jsou různé názory, což je normální. Ale já tam jedu reprezentovat Česko a můžete mi dát na sebe cokoliv a já to budu s hrdostí nosit. Nemám k tomu pozitivní, ani negativní postoj. Jedu na olympiádu kvůli hokeji, určitě se těším, až se do toho obleču. Kolekce reprezentuje naši zemi a to je to nejdůležitější,“ říká český srdcař, jenž si mimořádně považuje možnosti nést vlajku.
Hlavně ať je dítě zdravé, stejně jako maminka
Rodinný život je pro něj vším. S manželkou Rebeccou, která pochází ze Švédska, už vychovávají roztomilou dcerku Freyu Ivy, která se narodila v červnu roku 2023. A i když si pečlivě střeží soukromí, veřejnosti v listopadu oznámili, že čekají další miminko. „Hrozně moc se těším. Rodina je pro mě nejvíc. Jakmile mám čas, hraju si s malou, snažím se jí věnovat co nejvíc,“ říká pyšný táta. „Malá roste, mluví, nádhera. Rodina je pro mě všechno, stojí za mnou v dobrém i ve zlém.“
V minulosti několikrát zopakoval, že má tak silné rodinné cítění i díky tomu, jak ho vychovala maminka Marcela, která to vůbec neměla jednoduché, musela se otáčet, aby vůbec svoje syny uživila… Prožila si peklo, ale vydržela. Může být na syna hrdá, což platí i obráceně.
A prozradí útočník Bostonu, jestli se dcerka dočká brášky, nebo ségry? „Ne,“ směje se. „To je čistě osobní věc, kterou nechci říkat.“ Nenechá se nachytat ani při doplňující otázce, jestli by si přál syna, aby z něj mohl být hokejista. „Já si přeju zdravé dítě. A je mi jedno, jestli je to holčička, nebo kluk. Hlavně ať je zdravé, šťastné. Stejně jako maminka. Víc mě nezajímá,“ hlásí Pasta, jenž s manželkou oznámili radostnou novinu na Instagramu, kde hladil svojí partnerce těhotenské bříško.
Proč se stáhl ze sociálních sítí
Možná jste byli zvyklí, že jste aktuálně nejslavnějšího českého sportovce sledovali na Instagramu. Kde sdílel fotky ze soukromí, jak si hraje s malou, jak se při chvíli volna baví se spoluhráči při týmových akcích. K vidění byly i rošťárny.
Ale teď? Pastrňák je v tomto ohledu obezřetnější. „Dali jsme ven zprávu, že je Rebecca těhotná, ale jinak už se snažíme soukromí co nejvíc odpojit od hokeje. Už na sociálních sítích nejsem tak aktivní,“ přiznává, že se z nich stáhnul. „Je to jiné, mám rodinu, jsou mnohem důležitější věci. Když je člověk mladej, občas tam dá i nějakou kravinu. Instagram je populární, lidi ho rádi sledují, aby věděli, co dělají ostatní. V něčem je to inspirace, ale já teď mám jiný priority. Snažím se od toho oprostit. Hokej je tak náročný, že se veškerý čas snažím trávit s rodinou,“ popisuje.
A když už na sítě něco dá, souvisí to s hokejem. „Třeba když junioři na mistrovství porazili Kanadu a získali stříbro, pogratuloval jsem jim. Ale soukromý život se snažíme držet v ústraní,“ vysvětluje. Na nejoblíbenější sociální síti každopádně sdílel, že ponese českou vlajku.
„Jsem strašně hrdý a mám radost. Bude to pro mě obrovská čest,“ svěřil se mistr světa z Prahy z roku 2024.
Jak drží palce Baníku
V hokeji je havířovský patriot. Ve fotbalu jeho srdce patří Baníku. To už je známé, slavné jsou záběry přímo z kotle, kde Pastrňák ostatní hecoval, často polonahý řídil povzbuzování. Ale Baník aktuálně prožívá mrzutou sezonu, v tabulce se krčí na 14. místě. Ani Pastrňákovi se na bilanci oblíbeného klubu nedívá moc dobře.
„Je to nepříjemná sezona po té předešlé, která byla úspěšná,“ popisuje a realisticky se snaží popsat jeden z důvodů, proč tomu tak je. „Spousta hráčů zaslouženě odešla, protože hráli dobře, takže dostali dobré nabídky,“ nabízí svůj pohled.
Ale víru pochopitelně neztrácí. „Doufám, že se to otočí. Kluci bojujou. Držím palce a věřím, že v příští sezoně už to bude zase lepší. Protože správný fanoušek neztrácí naději. Nikdy!“ burcuje nejslavnější fanoušek Baníku.
Proč ve fantasy nemá Haalanda
Fotbal sleduje i v zámořské sezoně. Nejen českou ligu, ale především Premier League. „Hodně na ni koukám, protože s kluky z týmu hrajeme fantasy,“ přiznává útočník. A jaký má oblíbený tým? To vypálí bez váhání. Manchester United! „Ve fantasy se mi moc nedaří, protože jako správný fanoušek nemůžu mít přece v sestavě hráče Manchester City. Takový Haaland je hráč, kterého musíte mít, ale já ho nemám,“ s úsměvem připomene ikonu úhlavního rivala.
Nemá TOP hvězdu, proto těžko sbírá body. „Bojuju ze všech sil. Ale baví mě to, je to sranda. Když se díváme na zápasy, s kluky se popichujeme. Což je super,“ říká pobaveně. V kádru Bruins je i dost Evropanů, čímž jsou společná sledování fotbalu vyšperkovaná. „Každý víkend ráno máme na zimáku puštěnou televizi a koukáme. Mají tady hodně americké fotbaly, ale sobota je naše. To je vždycky fotbal,“ popisuje.
Jeho fotbalové srdce dostává zabrat. Protože fandit Baníku a Man U, to v posledních týdnech stálo hodně nervů. „To je sakra těžký, co?“ směje se. „Ale správný fanoušek musí vydržet. United už to snad otáčejí k lepšímu, porazili nedávno City i Arsenal, dva super týmy, takže snad jim to vydrží. Ale znáte to. Správný fanoušek je s týmem v dobrém, i ve zlém. Takže si musí projít i tím, když se nedaří,“ nezapře v sobě správného klubového nadšence.
Oblíbenci? Mateta a Pep
Když padne řeč na jeho nejoblíbenějšího fotbalistu v Premier League, nevystřelí žádné nejslavnější jméno. Ale i v tomto ohledu se ukáže, jak nejlepší ligu světa sleduje. „Můj oblíbenec je Mateta (Jean-Philippe), který hraje za Crystal Palace,“ zmiňuje francouzského útočníka, který v sezoně ve 23 zápasech nastřílel už osm gólů.
Uhádnete, kde by ho chtěl vidět? Není to těžká hádanka… „Přál bych si, aby přestoupil do United. Líbí se mi. Mám ho vždycky ve svém týmu. Hodně sleduju Crystal Palace i díky němu. Fandím mu,“ říká o vytáhlém kanonýrovi.
A koho obdivuje z trenérů? Tady naopak tasí dvě osvědčená jména. Pep Guardiola a José Mourinho. „Pep musí dělat něco dobře, podívejte se na jeho výsledky. Viděl jsem o něm i dokument, vždycky se mi líbila jeho energie. Jak trénuje, jak komunikuje s hráči. A Mourinho? O něm toho moc nevím, ale vždycky se mi líbí videa, na kterých vystupuje. Člověk se s ním nenudí,“ usmívá se.
Kdo dorazí fandit do Milána
Součástí olympijského turnaje s účastí zámořských hráčů bývá zvykem, že dorazí i jejich rodiny. Jak to bude u Pasty?
„Přijede máma s bráchou. Už se těším,“ vyhlíží příjezd svých nejbližších. Starší bratr Jakub, jenž v mládí hrával fotbal, s ním v mládí v pokojíčku neustále mydlili jakýkoli sport. Teď už má svoji rodinu, ale s maminkou Marcelou jsou stále největšími podporovateli čísla 88.
Spolu s manželkou Rebeccou a dcerkou, pochopitelně. Jenže jeho paní bohužel do Milána nedorazí. „Je těhotná, takže nemůže lítat. Ale určitě to bude sledovat v televizi,“ zmiňuje vášnivou hokejovou fanynku, která nemohla chybět v hledišti při zlatém světovém šampionátu v Praze v roce 2024.
Knížka? Spíš film!
V NHL je nástupcem Jaromíra Jágra. Také Pastrňák je hráčem, díky němuž fanoušci ráno nervózně skenují výsledky a zjišťují, kolik bodů si zase připsal. Legendární útočník už kariéru dohrává, se svým příběhem se svěřil v ojedinělé biografii JÁ68.
„Ještě jsem ji nečetl, jenom nějaké ukázky. Ale co jsem slyšel, je super. Vždyť kdo jiný by měl ukázat svoji cestu? Už se moc těším, až si jí přečtu během léta. Je legenda světového hokeje. A je skvělý, že vydal svůj příběh. Lidi pochopí, že nic není zadarmo. Za vším je tvrdá dřina. Určitě ovlivnil spoustu sportovců,“ tvrdí kanonýr, který jde v NHL v jeho stopách.
A láká i jeho sepsat jednou paměti? „To jako že už mám končit, nebo co? Snad ještě chvíli vydržím,“ směje se. Vážněji ale už pak dodá: „No, nevím, jestli budu psát knížku. Spíš bych udělal film. Teď se soustředím na kariéru, na olympiádu. Ale když se o tom bavíme, spíš mě láká jednou udělat film. Víc než knížku. Už o mně byl portrét v rámci NHL a celkem mě to bavilo,“ hlásí Pastrňák.
Herecký talent v sobě má, o tom několikrát přesvědčil při svých veřejných vystoupeních. Je známý tím, že umí bavit zdaleka nejen na ledě.
Tak třeba zazáří jednou i ve filmu.