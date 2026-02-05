Předplatné

ONLINE: USA - Česko 1:0. Favoritky vedou, na tribuně americký viceprezident Vance

Denisa Křížová (vlevo) bojuje o puk s Caroline Harveyovou ze Spojených států (vpravo)
České hokejisty před prvním zápasem na ZOH proti USA
Andrea Trnková odráží na Američanku Grace Zumwinkle
Hokej na ZOH 2026
S cílem získat historickou medaili vstupují do olympijského turnaje v Miláně české hokejistky zápasem proti favorizovanému celku USA. Češky, jež patří mezi kandidátky na bronz, se stejně jako ostatní účastnice turnaje budou muset vyrovnat s náročným programem. Čekají je čtyři zápasy v pěti dnech. Zápas, který začal v 16.40, přímo v hale sledují americký viceprezident J. D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio. Vy můžete sledovat ONLINE prostřednictvím přenosu na iSportu. Program hokeje žen na ZOH 2026 >>>

