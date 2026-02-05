ONLINE: USA - Česko 1:0. Favoritky vedou, na tribuně americký viceprezident Vance
S cílem získat historickou medaili vstupují do olympijského turnaje v Miláně české hokejistky zápasem proti favorizovanému celku USA. Češky, jež patří mezi kandidátky na bronz, se stejně jako ostatní účastnice turnaje budou muset vyrovnat s náročným programem. Čekají je čtyři zápasy v pěti dnech. Zápas, který začal v 16.40, přímo v hale sledují americký viceprezident J. D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio. Vy můžete sledovat ONLINE prostřednictvím přenosu na iSportu. Program hokeje žen na ZOH 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0