USA - Česko 5:1. Jediná trefa před americkou smetánkou. Viceprezident viděl dominanci
PŘÍMO Z MILÁNA | Po každém americkém gólu na tribuně povstal a povzbudivě zatleskal. První zápas české ženské reprezentace sledoval přímo v aréně Rho viceprezident Spojených států J. D. Vance s rodinou a dalšími členy zámořské politické výpravy. Gólovou radost si nakonec mohl užít pětkrát. Favorizovaný výběr zvítězil 5:1, na české straně korigovala výsledek jen Barbora Juříčková. „Za mě to byl z naší strany dobře odehraný zápas,“ říkala přes porážku jediná česká střelkyně. Program hokeje žen na ZOH 2026 >>>
Způsobil pořádné pozdvižení. Během první třetiny se tribuna pod novinářským sektorem zaplnila urostlými chasníky se sluchátky v uších, nedlouho po nich následoval americký viceprezident J. D. Vance. Zúčastnit se má pátečního oficiálního zahájení olympijských her, ještě předtím vyrazil s rodinou a s ministrem zahraničních věcí Marcem Rubiem na zápas mezi USA a Českem.
„Už se mě na to ptali američtí novináři. Samozřejmě jsem viděla, že se na tribuně něco děje, snažila jsem se zaostřit, ale vůbec jsem netušila, co se tam děje. Je pro ně super, že přijel viceprezident z Ameriky,“ vyprávěla po utkání česká kapitánka Aneta Tejralová.
Národní tým držel bezbrankový stav do 16. minuty, další průběh byl otevřený do začátku druhé třetiny. Pak ale Američanky udeřily dvakrát rychle po sobě a odskočily do pohodlného tříbrankového trháku. „Chtěly jsme hrát to, co jsme hrály, a pokračovaly jsme až do konce, i když byl stav, jaký byl,“ komentovala těžkou situaci útočnice Barbora Juříčková.
Krátce před polovinou zápasu se dočkala své velké chvíle. Naskočila z trestné lavice, dostala přesnou přihrávku od Natálie Mlýnkové a jela úplně sama na bránu. „Tam se toho událo v jednu chvíli strašně moc. Bylo to strašně rychlé, ale Natálka mě krásně viděla, takže jsem dostala perfektní nahrávku. Já zavřela oči a vystřelila, jak se říká,“ popisovala jedinou českou branku.
Přestože ve finské lize platí Juříčková za prověřenou střelkyni, v reprezentaci se radovala z gólu teprve potřetí a vůbec poprvé pod pěti kruhy. „Je to speciální moment, hlavně sdílet ho s rodiči, kteří jsou na tribunách. Bylo to krásné a jsem vděčná, že tady můžu být,“ neskrývala devatenáctiletá střelkyně.
Přes porážku panovala v českém týmu po utkání pozitivní nálada. „Pozitiv bylo hodně. Emoce, energie, dobře jsme bruslily. Hlavně na začátku třetí třetiny. Začaly jsme líp pracovat s pukem, hrály jsme tvrdě do obrany, abychom je udržely od branky. Holky makaly tvrdě, to je skvělé vidět,“ vyjmenovávala trenérka Carla MacLeodová.
Po páté brance USA se na střídačce jen marně vztekala, že by gól neměl být uznán. Andrea Trnková v souboji za brankou upadla a vše nasvědčovalo tomu, že byla soupeřkou podražená. „Snažila jsem se přijít na to, co se děje. Vypadalo to jako podrážení, puk skončil v naší síti, což je blbé. Ale je to součást sportu. Nebyla jsem naštvaná, chtěla jsem to jen okomentovat. Rozhodčí byly jinak skvělé, líbilo se jim, jak fyzicky se hrálo,“ vysvětlovala MacLeodová.
Po utkání dostala spolu s realizačním týmem složitý úkol. Rychle hráčky připravit na další výzvu. Druhý zápas odehraje národní tým už v pátek od 14:40 proti Švýcarkám. „Věděli jsme program už dlouho dopředu. Netrápí nás to. Hráli jsme opravdu dobře, těšíme se, až půjdeme zase do zápasu a budeme mít další příležitost vyhrát,“ prohlásila koučka. „Je důležitá regenerace hned po zápase. Dobré jídlo, dobrý spánek a připravit se na ně pořádně znovu,“ dodala Juříčková.
Nad dalším osudem ženského turnaje se po čtvrtku vznáší lehký otazník. Finskou kabinou se prohnala nemoc, takže museli organizátoři plánovaný zápas s Kanadou přeložit. Jak rychle se dají Finky dohromady, je zatím nejasné. „Jenom si přejete, aby se jim udělalo lépe. Je snem každého tady být a předvést to nejlepší, ale teď je potkalo tohle. Přejeme jim jen to nejlepší, snad to nebude trvat dlouho a budou rychle zpátky,“ vzkázala soupeřkám trenérka MacLeodová.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0