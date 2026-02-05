USA - Česko 5:1. Marný vzdor proti favoritkám, americký viceprezident viděl jasný průběh
Češky, jež patří mezi kandidátky na bronz, si připsaly na úvod olympijského turnaje jednoznačnou porážku 1:5 od Američanek. Favoritky nadupané hvězdami ze zámořské PWHL pohodlně kontrolovaly hru po celých šedesát minut a vytvořily si zřetelnou střeleckou převahu. O jediný český gól se postarala Barbora Juříčková. Pozdvižení přinesla ruská vlajka pověšená poblíž české střídačky i přítomnost viceprezidenta USA J. D. Vanceho spolu s ministrem zahraničí Marco Rubiem. Program hokeje žen na ZOH 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0