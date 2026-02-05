Rulík netají obavy kvůli zraněným v NHL: Klidné spaní určitě nemám, přiznal před odletem
Výprava českých hokejistů se ve čtvrtek navečer vznesla směr Milán. Do dějiště zimní olympiády vyrazila vládním speciálem evropská část národního týmu společně s realizačním týmem. Parta hlavního kouče Radima Rulíka v odletové hale kbelského letiště ještě stihla první třetinu reprezentačních kolegyň proti výběru USA. Klíčové přání trenéra? Sejít se v Miláně kompletní… Pak bude slušná šance potěšit hordy příznivců. „Uděláme maximum, abychom předváděli hru, která osloví českého fanouška,“ slíbil Rulík. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Co vás po příletu do dějiště a před pátečním slavnostním zahájením čeká?
„Program si ještě upřesníme, ale jeden den, buď pátek, nebo sobotu necháme volný, budeme mít day off. Vychází mi z toho nejvíc sobota, protože někteří hráči na slavnostní zahájení určitě vyrazí, hlavně ti z Evropy, kteří se jej nikdy předtím nezúčastnili. Takže nejspíš v sobotu dáme volno, aby se hráči mohli vyspat, zregenerovat, odpočinout si. Teď jsme měli čtyři tréninkové dny v kuse, v pátek by byl pátý, z toho mi vychází volná sobota. Nedělí počínaje, kdy přiletí hráči z NHL, bychom začali se společnými tréninky.“
Znáte přesně hodinu příletu hráčů z NHL?
„Většina přiletí v neděli dopoledne kolem jedenácté. Trénink je naplánovaný od osmnácti hodin. Bude to trénink jen tak na zpocení, aby se hráči projeli, líp překonali jet lag a potom I líp usnuli. Někteří hráči přiletí dřív.“ (David Pastrňák a Lukáš Dostál)
Jak moc vás vystrašila zranění opor, jako jsou Martin Nečas nebo Pavel Zacha, kteří několik posledních utkání v NHL vynechali? Ze zámoří přitom nepřicházejí konkrétní zprávy, co je trápí.
„Přesně tak. Není to nic ideálního, klidné spaní určitě nemám. V tuto chvíli nemám informaci, že by neměli přiletět. Budeme čekat, jak všechno dopadne, a budu doufat, že nejpozději v neděli nominovaní hráči přiletí.“
Berete tedy v potaz, že až na místě zjistíte, že budete muset sáhnout mezi náhradníky?
„Neberu to v potaz, ale s realizačním týmem máme nachystané varianty, kdyby někteří hráči nepřicestovali. Mám na mysli ty, kteří teď v závěru NHL nehráli.“
Na slavnostní nástup se také chystáte, na co se nejvíc těšíte?
„Nejsem těšící typ, takže se na to extra netěším, ale už teď cítím úplně jiný nádech té chvíle a vůbec atmosféry. Už jen z toho, jak jsou kluci oblečení v olympijské kolekci, tak je znát, že nejde o úplně běžnou záležitost, jako když jedeme na mistrovství světa. Je to o level výš a půjde o největší sportovní událost posledních čtyř let.“
Máte představu, kolik hráčů v pátek večer vyrazí na San Siro?
„Bavili jsme se o tom s hráči, necháváme to na nich. Nebudeme jim to zakazovat, doporučili jsme jim klid, volno, odpočinek. Přesný počet účastníků zahájení se dozvím buď po příletu nebo v pátek ráno.“
Dostáváte zprávy o stavu ledové plochy v milánské aréně?
„Nemám je. Cokoli vyšlo za články o té hale, tak to nebylo nic, co by člověka nadchlo. A i zprávy od Milana Hniličky takové byly. Nakonec jsem to radši ani nečetl. Čekám na realitu, ale osobně si nedělám nějaké iluze a myslím si, že to nebude vůbec jednoduché.“
Co jste na kempu v Karlových Varech potřebovali stihnout, tak jste stihli? Jak na ledě, tak při mítincích?
„Určitě. Nedá se projít úplně celý herní systém, ale většinu jsme udělali a trénink měl postupně lepší a lepší úroveň, hráči to do sebe dostávali. Bylo jim vysvětleno, že se tomu trochu víc věnujeme a vysvětlujeme, videa ukazujeme, protože je tam ten nejdůležitější aspekt, že hráči z Evropy většinou nehrají běžně na malém hřišti a potřebují se na něj co nejvíc adaptovat. Vše bylo zaměřené na styl a systém hry na malém hřišti.“