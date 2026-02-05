Červenka popáté na olympiádě: Favorité nejsme, ale uděláme vše, aby lidi byli spokojení
Vancouver, Soči, Pchjongčchang, Peking, Milán. Roman Červenka je nezmar. Ve 40 letech jede na pátou olympijskou misi. Během té předchozí už byl kapitánem. „Pro mě budou Hry nové tím, že se hrají v Evropě a pro fanoušky budou dostupnější. Bude dobrá atmosféra, což kolikrát nebyla. Těším se,“ povídal Roman Červenka na letišti v pražských Kbelích, než s evropskou částí českého týmu nastoupil do speciálu a vyrazil směr Milán. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Bude to nejlepší turnaj, jakého se zúčastníte?
„Jeden z dejme tomu tří. Na prvních dvou olympiádách kde jsem byl, hráli taky všichni nejlepší. Dá se říct, že to může být stejné.“
Jiní hráči tolik zkušeností s olympiádou nemají. Budete je připravovat, co je čeká?
„Nebudu. Každý turnaj je trochu jiný, zase po delší době přijedou hráči z NHL. Uvidíme, jak bude vypadat zázemí a všechno okolo. Každé hry jsou trochu jiné. Na druhou stranu máme zkušený tým. I když někdo nebyl tolikrát na olympiádě jako já, mezinárodních turnajů za sebou mají hodně. Není potřeba, abych někomu radil.“
Sledoval jste, jak se vyvíjí situace třeba na poslední chvíli dokončované haly?
„Speciálně ne. Něco jsem se dočetl, ale věřím, že všechno bude v rámci možností v pohodě a pro všechny stejné. My s tím nic neuděláme. Budeme se soustředit na to, abychom byli připravení na zápasy.“
Co bude hlavní devizou českého mužstva. Opět parta a týmovost?
„Musí být. Co si budeme povídat, favorité nejsme. Máme výborné hráče. Ale bez týmového výkonu nemáme šanci.“
Jako první vás v turnaji čeká nabušená Kanada.
„Nic těžšího na začátek přijít nemohlo. Bude to velká výzva, ale na druhou stranu dobrý test. Aspoň se ukáže, jak na tom jsme a na čem třeba bude potřeba pracovat. Trénovali jsme pár dní ve Varech, kde byly rozměry podobné, ale tempo bude ještě jiné. Snažíme se dávat ty návyky do tréninku, abychom byli co nejlíp připravení na zápas. Taky se známe, až přiletí kluci z NHL, budou tam ještě tři dny. Budeme se snažit potrénovat, sedneme si společně někde na jídlo a půjdeme do turnaje.“
Půjdete na zahájení olympijských her. David Pastrňák přiletí dřív než další hráči z NHL, má být jedním z vlajkonošů.
„Je to pěkné. Myslím, že David to chtěl. Jede na první olympiádu, chtěl si to užít se vším všudy. Dobře pro něj. Já ještě uvidím. Rozhodnu se, jestli půjdu, nebo ne. Je to dlouhé, uvidíme, jestli spíš nebudu šetřit síly.“
Vzal jste si něco speciálního?
„Myslím, že ne, o ničem nevím. (usměje se) Z olympiády mi nikdy nic moc štěstí nepřineslo. Spíš jsem se snažil vzít toho co nejmíň.“
Kdo vás přijede do Milána podpořit?
„Poptávka je veliká, není to úplně jednoduché s lístky, nemáme jich tolik. Ale určitě někdo dorazí.“
Spousta fanoušků se na zimní hry nedostane. Co byste vzkázal jim?
„Aby fandili. Podpora je strašně důležitá, je to extra energie. Vždycky k nám dojde, spoustu věcí se dozvíme. Třeba v Praze nám fanoušci strašně pomohli. Kdyby to takové nebylo, třeba bychom to taky nezvládli. Ať lidi fandí, užívají si to. My uděláme všechno, aby byli spokojení.“