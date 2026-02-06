Předplatné

ONLINE: Česko - Švýcarsko 2:1. Mlýnková posílá hokejistky zpátky do vedení

Radost českých hokejistek po brance Kristýny Kaltounkové
Radost českých hokejistek po brance Kristýny KaltounkovéZdroj: Pavel Mazáč / Sport
České hokejistky se radují z gólu na olympijských hrách
Trenérka ženské reprezentace Carla MacLeodová
Američanky byly nad síly českého týmu
Kateřina Mrázová doráží na maerickou protihráčku během prvního utkání na ZOH s USA
Trenérka českého týmu Carla Rae MacLeodová udílí pokyny během prvního zápasu na ZOH proti USA
V hledišti se objevil americký viceprezident J. D. Vance
Klára Peslarová inkasuje po teči Alex Carpenterové
10
Vyhrát v úvodním zápase proti jednomu z favoritů olympijských her by se rovnalo zázraku. České hokejistky se den po porážce s výběrem USA (1:5) chystají na druhý zápas, který už chtějí dotáhnout k výhře. V Miláně nastupují od 14.40 proti Švýcarkám, pro které jde o první zápas na turnaji pod pěti kruhy. Vylepší si svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové bilanci i chuť do dalšího programu? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program hokejového turnaje najdete ZDE>>>

Poř.TýmZVVPPPPSkóreBody
1.USA Ž110005:13
2.Kanada Ž000000:00
3.Finsko Ž000000:00
4.Švýcarsko Ž000000:00
5.Česko Ž100011:50

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

